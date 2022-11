Les flics de New Haven accusés de délit pour Randy Cox paralysé

En juin dernier, BOSSIP a rapporté une affaire impliquant un homme noir de 36 ans nommé Randy Cox à New Haven, Connecticut. Cox est resté paralysé et sans traitement après s’être cogné la tête dans le fourgon de transport de la police après un arrêt brutal. L’affaire a immédiatement rappelé Freddie Gray alors qu’il souffrait d’une blessure similaire qui l’a finalement tué.

Selon ABCActualités, les cinq officiers impliqués dans l’incident de Cox ont tous été accusés au pénal… de délits. L’officier Oscar Diaz, l’officier Ronald Pressley, l’officier Jocelyn Lavandier, l’officier Luis Rivera et le sergent. Betsy Segui a été accusée de mise en danger imprudente au deuxième degré et de cruauté envers les personnes. Ces accusations découlent du fait que les agents se sont moqués de Cox lorsqu’il leur a dit qu’il était blessé et qu’il ne pouvait pas bouger et qu’ils ne lui ont par la suite pas fourni une aide rapide.

Inutile de dire que la famille de Randy est dégoûtée par les charges bon marché. L’avocat Ben Crump a qualifié les délits de « gifle » étant donné que Randy « purge maintenant une peine à perpétuité » car il est paralysé en permanence. La mère de Randy, Doreen Coleman, dit qu’elle rend visite à son fils pour lui donner de l’amour et une aide physique.

« Je prends le bus de la ville d’un bout à l’autre de la ville. Cela prend environ une heure… Mais je reste assise là toute la journée », a-t-elle déclaré. « Il a besoin de quelqu’un pour l’aider à se procurer quelque chose à boire. Il a besoin de quelqu’un pour l’aider à se procurer de la nourriture.

Au risque de paraître grossier, l’argent est également un problème majeur lorsqu’il s’agit de la culpabilité de la ville pour cette blessure qui change la vie.

“L’expert en soins de la vie qui est venu la semaine dernière pour faire une évaluation de Randy estime que cela coûtera environ 20 millions de dollars … juste pour donner à Randy les soins dont il a besoin pour le reste de sa vie”, a déclaré l’avocat Lou Rubano. « Le temps presse ici. Et si Randy ne reçoit pas les soins, les médecins ont conclu que son état continuera de se détériorer.

Nous ne doutons pas que la ville fera un chèque mais qu’en est-il des hommes et des femmes qui en sont responsables ? Un compte rendu, une amende, puis le retour au travail ?