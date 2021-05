Les flics de Mumbai attrapent les cyberintimidateurs de Haryana à la traîne de l’acteur du «Mahabharat» Aayush Shah, sœur | Actualités télévisées

Bombay: Agissant rapidement, une équipe de police de Mumbai a attaqué deux cyberintimidateurs dans l’Haryana et les a arrêtés pour avoir troll et harcelé l’acteur célèbre de « Mahabharat » Aayush Shah et sa sœur Mausam Shah, ont déclaré des responsables ici lundi.

Suite à une plainte déposée par les frères et sœurs Shah au poste de police routière VP, le commissaire adjoint de police (zone II) Rajendra Chavan, l’inspecteur principal de police Hemant Bawdhankar et l’inspecteur de police Avinash Mandale ont agi rapidement.

En utilisant tech-intel, ils ont réussi à se concentrer sur le duo – l’ex-employé du Shahs Rohit Goyal et son partenaire Harshit D.Mittal – tous deux basés à Cheeka, Haryana, pour avoir prétendument abusé de Mausam Shah sur les réseaux sociaux et tenté d’extorquer de l’argent. par le chantage.

Une équipe spéciale de fonctionnaires comprenant le sous-inspecteur de la police Abhijit Deshmukh, Dinesh Suryawanshi, Santosh More, Jitendra Salve, Maruti Kumbhari et Kumar Patharut a enquêté avec diligence sur la question et a finalement réussi à retrouver le duo accusé dans l’Haryana la semaine dernière.

À un moment donné, Goyal a donné le feuillet à l’équipe de police à sa recherche à Haryana, mais ils sont allés sous couverture et ont finalement réussi à l’arracher de sa ville natale.

Les deux hommes ont été arrêtés, emmenés à Mumbai et sont actuellement détenus par la police de Mumbai alors même que de nouvelles enquêtes sont en cours, ont déclaré des responsables.