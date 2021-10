Les flics de Miya Marcano fouillent les garages et les unités de stockage alors que la famille pense qu’elle est toujours en vie

La POLICE en Floride recherche des garages et des unités de stockage pour Miya Marcano après son enlèvement dans sa chambre à Orlando.

Miya étudiante en deuxième année au Valencia College, a été vue pour la dernière fois devant son domicile dans le complexe d’appartements Arden Villas le 24 septembre.

Miya a disparu depuis sept jours

Miya avec son père Marlon le jour de sa remise des diplômes Crédit : Instagram/DJ Eternal Vibes

Les garages et les unités de stockage du complexe d’appartements de Miya ont été fouillés par la police hier Crédit : Youtube/WESH2

Hier, les résidents d’Arden Villas ont reçu une lettre indiquant que la police chercherait des unités de stockage et des garages pour l’adolescent disparu.

« Notre compréhension est qu’il y aura des équipes dans les appartements Arden Villa aujourd’hui », a déclaré un porte-parole du bureau du shérif du comté d’Orange. Semaine d’actualités.

Alors que la recherche de la jeune femme de 19 ans entrait dans son septième jour, la famille de Miya a déclaré à un média qu’ils pensaient qu’elle était toujours en vie.

« Miya a été kidnappée », a déclaré sa tante, Semone Westmaas, au journal de Floride WESH.

« Miya a été enlevée de sa chambre à Arden Villas par la fenêtre de sa chambre. J’appelle toutes les ressources, le FBI, nous avons besoin de vous.

« Nous voulons que Miya soit trouvée, et quelle que soit la personne impliquée, s’il y avait plus qu’Armando, nous vous demandons de les trouver. »

La police recherche Miya depuis vendredi soir dernier alors qu’elle était censée se rendre à Fort Lauderdale pour rendre visite à sa famille.

Cependant, Miya n’est jamais montée à bord de l’avion et personne n’a eu de nouvelles de l’étudiant depuis.

Le principal suspect dans l’affaire, Armando Manuel Caballero, un employé de maintenance de 27 ans du complexe.

Lundi, Caballero a été retrouvé mort d’un suicide apparent.

Selon la police, Caballero avait exprimé à plusieurs reprises « un intérêt romantique » pour Miya avant sa disparition – des avances non désirées qui étaient systématiquement repoussées par l’adolescent.

Il était également connu pour être en possession d’un passe-partout qui a été utilisé pour entrer dans son appartement vendredi à 16h30, environ 30 minutes avant que Miya ne termine le travail et ne soit vue pour la dernière fois.

S’adressant au Sun, la cousine de Miya, Caili Sue, a déclaré que Caballero était « obsédé » et « entiché » de l’adolescent, et lui « envoyait constamment des textos » – bien que Miya ait clairement indiqué qu’elle ne s’intéressait pas à lui de manière romantique.

« Quelques-uns de ses amis m’ont contacté alors que nous étions en route pour Orlando pour la retrouver », a déclaré Caili.

« Ils ont mentionné qu’il y avait un préposé à l’entretien dans son immeuble qui la mettait mal à l’aise. »

RENCONTRE « ETRANGE »

Caili a dit que son cousin n’avait jamais partagé Les messages de Caballero avec elle directement ni parlé d’actes de comportement qui la mettaient mal à l’aise.

« Mais elle en a partagé avec les deux amis qui m’ont contacté, et ils les ont partagés avec la police », a-t-elle déclaré.

La famille de Miya a commencé sa recherche inlassable tôt samedi matin, mais n’a pas encore donné de pistes concrètes.

Ils sont arrivés pour la première fois dans l’immeuble de Miya à Orlando tôt samedi matin.

Alors que la famille attendait l’arrivée de la police, la tante de Miya, Semone Westmaas, a rencontré Caballero à l’extérieur.

« Il essayait de partir. Ses lumières étaient éteintes. Il a dit : ‘Vous cherchez Miya ?’ J’ai dit : ‘Qui êtes-vous ?’ Il a dit : ‘Je suis le responsable de l’entretien. J’ai entendu dire que vous me cherchiez », a déclaré Westmaas. « Je ne savais pas qui était ce type à l’époque. »

Caili a déclaré que la famille avait trouvé la rencontre « bizarre » parce qu’elle n’avait pas encore annoncé que Miya avait disparu.

Le père de Miya, Marlon Marcano, a ensuite approché Caballero et lui a demandé s’il avait été en contact avec sa fille.

« SORTIE LÂCHE »

Caili a déclaré que Caballero agissait de manière capricieuse et semblait « assez nerveux ».

Il a répondu à une série de questions de la police, affirmant qu’il avait vu Miya pour la dernière fois vendredi à 15 heures, avant de partir.

Plus tard dans la matinée, Caballero a été filmé par une caméra vidéo en train de sortir de sa voiture dans un autre immeuble, portant une couverture rose, des gants et un sac à dos noir.

Caballero a été désigné comme une personne d’intérêt clé dans la disparition de Miya lundi quelques heures après avoir été retrouvé mort des suites d’un suicide présumé dans son appartement du comté de Seminole.

Jeudi, Mina l’a publiquement déclaré le « principal suspect » dans l’affaire.

Caili, quant à lui, a déclaré que la famille était furieuse du suicide de Caballero, l’accusant d’avoir choisi la « sortie lâche ».

« Nous sommes en colère parce qu’il nous a laissé de nombreuses questions, des questions qui peuvent rester à jamais sans réponse car il peut y avoir des choses que lui seul était présent et que lui seul saura jamais.

« Je me sens vraiment en colère et frustré parce que j’avais l’impression que nous l’avions eu et qu’il était parti. »

‘OPTIMISTE’

Mais la famille n’a pas abandonné l’espoir de retrouver Miya en vie, a déclaré Caili.

« Nous sommes toujours très optimistes et déterminés à retrouver Miya », a-t-elle déclaré. « Nous savons que nous allons la retrouver et qu’elle ira bien. »

Caili a dit au Sun qu’elle croyait Miya a été enlevée et est actuellement détenu quelque part à proximité.

« Elle est vivante, mais je pense qu’il est possible qu’elle soit attachée ou quelque chose comme ça.

« Mais je sais qu’elle sait que nous sommes à proximité et à sa recherche. J’ai l’impression qu’elle peut probablement sentir notre présence dans la région. »

Miya a été vue pour la dernière fois vêtue d’une chemise rouge, d’un jean et d’un sweat à capuche noir, selon le complexe d’appartements où elle travaillait également.

Elle est décrite comme mesurant cinq pieds et pesant 130 livres, avec des cheveux bruns et des yeux verts.

Toute personne ayant des informations sur ses allées et venues est invitée à appeler au 407-836-4357.

Armando Manuel Caballero a été retrouvé mort d’un suicide apparent

Le complexe d’appartements où Miya a été vue pour la dernière fois Crédit : WFTV

