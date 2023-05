Les flics de Madeleine McCann trouvent un «indice pertinent» après une recherche de réservoir de trois jours – maintenant la famille fait face à une attente angoissante pour les résultats

Les flics de MADELEINE McCann ont trouvé un « indice pertinent » après trois jours de recherche du bébé disparu dans un réservoir désolé près de Praia da Luz.

Les flics expédient des preuves découvertes lors des fouilles pour analyse médico-légale en Allemagne après avoir creusé des trous et fouillé les sous-bois du barrage d’Arade.

dix Madeleine McCann a disparu depuis sa disparition de Praia da Luz en 2007 Crédit : PA : Association de la presse

dix La police fouille les sous-bois lors de la nouvelle traque de Maddie Crédit : PA

dix Les flics ont laissé derrière eux des trous de deux pieds de profondeur après leur recherche Crédit : PA

dix Des officiers portugais et allemands font leurs valises alors que la recherche s’est terminée cet après-midi Crédit : AFP

journal portugais Correio de Manha a déclaré qu’un « indice pertinent » avait été trouvé lors de la perquisition de jeudi.

Et la découverte a conduit la police à se concentrer sur une zone spécifique autour du barrage, l’opération étant censée avoir été centrée sur un « camp hippie ».

Il a signalé que certains des objets trouvés par la police comprenaient «des bandes de vêtements et des objets en plastique».

Ils ont également rapporté avoir découvert une « bretelle de soutien-gorge » lors de la perquisition.

Les flics sont à la recherche d’indices en tant que principal suspect des liens de Christian B avec le site stérile – qu’il a qualifié de « petit paradis ».

Le délinquant sexuel – qui a passé des années à rôder dans l’Algarve – se serait rendu fréquemment au barrage d’Arade.

La police allemande aurait ordonné une nouvelle fouille de la zone après y avoir trouvé de nouvelles photos de lui.

Les flics ont également rejeté les informations selon lesquelles la chasse avait été déclenchée pour un caméscope et une arme à feu.

Les scientifiques devraient avoir les premiers résultats des tests médico-légaux la semaine prochaine – mais le rapport complet n’est pas attendu avant des mois.

La famille de Madeleine devra faire face à une attente angoissante alors que les flics continuent d’essayer de monter un dossier contre Christian B.

Cette opération massive était la première du genre depuis 2014.

La police allemande a déclaré qu’elle publierait une déclaration si les perquisitions n’avaient pas révélé de nouvelles preuves.

Mais s’il y a de nouveaux indices, la déclaration sera retardée pendant qu’ils travaillent pour monter le dossier.

Cela vient comme…

La police est arrivée mardi en force pour la nouvelle recherche de Maddie – déployant des dizaines d’officiers, de nombreux véhicules et un robot rotavator.

Ils ont passé trois jours à travailler autour du réservoir – qui avait des niveaux d’eau plus bas que d’habitude en raison d’une sécheresse.

Le site a déjà été fouillé par des plongeurs en 2008 après qu’un avocat local a affirmé qu’il avait reçu un « tuyau de la pègre ».

Il a affirmé qu’on lui avait dit que Maddie avait été tuée et jetée au barrage.

À l’heure du déjeuner jeudi, les équipes ont commencé à abattre les tentes blanches qui sont apparues dans la zone de recherche lundi.

dix Le violeur condamné Christian B, 45 ans, est le principal suspect dans l’affaire Madeleine McCann

Des véhicules ont également été vus emballés avec du matériel alors que des officiers se préparaient à partir – y compris des Allemands confrontés à un long trajet de retour en convoi à travers l’Europe.

Helena Monteiro, chef de l’enquête portugaise sur la Madeleine, a également été vue en train de partir, avec une équipe de chiens renifleurs et des machines utilisées pour nettoyer les sous-bois.

Lorsque le cordon de police a été levé à 16h30 hier, la zone de recherche s’est révélée s’être concentrée sur une petite zone de garrigue ne mesurant pas plus de 160 pieds carrés.

Les équipes de police avaient méthodiquement abattu des arbres et taillé des sous-bois pour exposer une zone à quelques mètres de la rive du lac frappé par la sécheresse.

Il semblait y avoir les restes d’un camp sur place avec des meubles cassés, une bouée de bateau déchirée et même ce qui semblait être des toilettes de fortune fabriquées à partir d’une chaise.

La scène de crime présumée montrait des signes que la police s’était pleinement concentrée sur elle au cours des trois derniers jours.

Les niveaux du sol semblaient avoir été abaissés dans une zone carrée marquée par un étrange paysage lunaire d’au moins huit trous mesurant deux à trois pieds de profondeur.

Les experts ont émis l’hypothèse que les trous auraient pu servir à prélever des échantillons de sol pour analyse – mais auraient également pu être utilisés par des agents utilisant un radar à pénétration de sol.

Une source sur les lieux a déclaré : « Il semble clair que les équipes ont été dirigées vers cet endroit par les informations reçues.

« Il était évident dès l’après-midi du deuxième jour que la police surveillait de très près un domaine spécifique.

« Environ six officiers ont ratissé et prélevé des échantillons au même endroit tôt vendredi et les dommages causés à la vue montrent leur détermination. »

Des images exclusives de drones Sun et des images fixes obtenues après la levée des restrictions de zone d’exclusion aérienne ont montré que les travaux s’intensifiaient dans les dernières heures effrénées de la recherche.

Des équipes en salopette et gants en caoutchouc étaient dirigées par un officier supérieur allemand et un photographe enregistrant des clichés d’indices clés.

Une équipe de base d’environ six chercheurs est retournée dans une étroite bande de garrigue qui semblait avoir été identifiée pour la première fois comme une « zone d’intérêt » hier.

Ils semblaient se diriger vers un endroit où des preuves vitales ou même un corps auraient pu être jetés.

La police a été aperçue en train de retirer ce qui semblait être de grands sacs de preuves bruns du site de recherche du barrage d’Arade, à 50 km de l’endroit où Madeleine a été emmenée à Praia da Luz.

Cependant, ils n’ont révélé aucune information sur ce qui a été trouvé.

L’activité s’est intensifiée lorsque des sources portugaises ont affirmé qu’un informateur qui savait que Christian B avait donné un tuyau aux flics – et a affirmé qu’il s’était rendu sur place quelques jours après la disparition de Maddie.

La dénonciation – ainsi que des indices de géolocalisation trouvés dans la vile réserve de 8 000 vidéos et images du violeur condamné et du pédophile – aurait déclenché la recherche.

Des informations «concrètes» de l’ancien ami du démon auraient conduit des dizaines d’officiers sur le site distant.

Les polices allemande, portugaise et britannique ont prolongé la chasse à un troisième jour sur le site du barrage près de Silves dans l’espoir d’une nouvelle percée.

On comprend que les flics pensent que cela pourrait être là où Christian B a peut-être jeté le corps de Maddie ou des preuves vitales dans l’eau.

Le soir du jour, deux équipes se sont clairement concentrées sur une petite parcelle de terrain entourée d’arbres et d’arbustes à environ 20 mètres de la ligne d’eau.

Ils sont revenus tôt aujourd’hui, travaillant méthodiquement sur place avec des pioches, des pelles, des râteaux et des truelles et semblaient enregistrer, photographier et mesurer des échantillons.

Notre drone leur a montré clairement en train de tamiser la terre à la recherche d’indices alors que des échantillons de sol étaient prélevés pour une inspection plus approfondie.

La terre a été emportée dans des brouettes car des sources ont révélé qu’elle serait ramenée en Allemagne pendant des semaines, voire des mois, d’analyses médico-légales minutieuses.

Le sol aurait été pratiquement au bord de l’eau en mai 2007 lorsque le réservoir touché par la sécheresse était à des niveaux normaux.

Et le niveau de concentration montré suggérait que l’équipe agissait sur des informations les dirigeant vers un endroit probable.

La recherche s’est ensuite élargie à une colline et au lit du réservoir exposé où au moins 20 flics avec des outils et du matériel de creusement ont formé une ligne pour peigner le sol.

Mais à l’heure du déjeuner, la nouvelle s’est répandue que la chasse était terminée et des flics et des assistants ont été vus en train de démonter des tentes blanches et d’éloigner du matériel du site.

Et peu de temps avant le début des recherches pour le déjeuner, un motoculteur télécommandé à chenilles qui avait été utilisé pour nettoyer le terrain a été vu transporté hors du site.

Des «sapeurs forestiers» portugais ont été recrutés mercredi pour aider à parcourir les bois voisins sur le site à 45 minutes de l’appartement de vacances Praia da Luz où Madeleine a été enlevée en mai 2007.

Les sapeurs – qui se spécialisent généralement dans le défrichement des broussailles pour prévenir les incendies de forêt – utilisaient une machine de type rotavator pour traverser les sous-bois denses.

Il est entendu que les équipes de recherche ont été invitées à rechercher des tissus et des fibres – au milieu des allégations, des traces du pyjama rose de Madeleine étaient recherchées.

Les flics allemands sondant Christian B pensent qu’il a peut-être emmené Madeleine au grain de beauté après l’avoir arrachée alors que ses parents, Kate et Gerry, dînaient au restaurant.

Et ils restent convaincus que le violeur et pédophile condamné l’a violée et tuée avant de jeter son corps.

Christian B, 45 ans, est actuellement en prison pour le viol en 2005 d’une retraitée américaine à Praia da Luz, à quelques mètres de l’appartement des McCann.

Il fait également face à une série d’autres accusations sexuelles.

La police allemande pense qu’il a tué Madeleine – mais trois ans après l’avoir annoncé comme suspect, il n’est pas plus près de porter des accusations.

Son avocat, Freidrich Fulscher, a insisté sur le fait qu’il n’était pas impliqué dans l’affaire McCann et tente de la faire rejeter.

dix La police a concentré sa chasse sur une péninsule du barrage d’Arade au Portugal Crédit : Le Soleil

dix Les équipes de recherche ont passé au peigne fin le grain de beauté pendant trois jours Crédit : Le Soleil

dix L’opération a impliqué la police du Portugal et de l’Allemagne Crédit : Le Soleil

dix La recherche aurait été déclenchée par une dénonciation aux flics Crédit : Le Soleil