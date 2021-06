Les flics de Madeleine McCann « rejettent les affirmations du médium selon lesquelles un enfant en bas âge est enterré dans la forêt parce qu’ils l’ont déjà fouillé »

Les flics ALLEMANDS ont rejeté les affirmations d’un médium selon lesquelles Madeline McCann est enterrée dans une forêt à seulement six miles de l’endroit où elle a disparu – parce qu’ils l’ont déjà fouillé, le Sun Online peut le révéler en exclusivité.

Michael Schneider, 50 ans, qui a réussi à localiser les restes de plusieurs personnes disparues, a donné à la police les coordonnées exactes de l’endroit où il pense que son corps se trouve au Portugal.

Les flics portugais ont averti les officiers allemands qu’ils avaient déjà fouillé la forêt où le clairvoyant pense que Maddie est enterrée[/caption]

Il a contacté le BKA – l’équivalent allemand du FBI – il y a quatre semaines avec les détails, et ils auraient répondu en disant: « Vos informations seront correctement intégrées à notre travail. »

Mais le Sun Online peut révéler en exclusivité que les flics de Maddie ont exclu les « affirmations sauvages » du clairvoyant selon lesquelles l’enfant disparu le plus célèbre du monde est enterré dans une forêt près de Praia Da Luiz.

Selon certaines informations, le procureur allemand Christian Wolters, qui dirige maintenant la chasse à Maddie, a déjà utilisé des clairvoyants pour aider d’autres cas.

Mais une source proche de l’enquête sur Maddie a déclaré au Sun Online que des officiers portugais avaient averti leurs homologues allemands que la zone en question avait déjà été fouillée.

Une source a expliqué: «Les officiers portugais connaissent M. Schnieder parce qu’il fait des affirmations farfelues sur ce qui est arrivé à Maddie depuis de très nombreuses années.

«Bien que les officiers soient reconnaissants pour toute nouvelle information, les détectives de l’Algarve ont averti leurs collègues allemands que ce n’était pas quelque chose sur quoi ils devraient passer du temps.

« La zone où cet homme insiste sur le fait que Maddie a été emmenée a été fouillée. Et les officiers sont sûrs qu’elle n’est pas là.

Mais Schneider a insisté sur le fait qu’il ne « donnait pas ces informations à la légère » et a déclaré qu’il était « très bien conscient de la responsabilité de ce que je fais ».

Le Sun Online comprend également que des officiers allemands se rendront au Portugal le mois prochain alors qu’ils « intensifient » leur enquête sur le principal suspect Christian B.

Le principal suspect Christian B a écrit une lettre aux médias allemands critiquant son traitement de la part des autorités et a appelé les enquêteurs à démissionner[/caption]

« Il y a de nombreuses pistes que l’équipe allemande veut suivre et ils prévoient de mettre des bottes sur le terrain à Praia Da Luz pour essayer de faire avancer l’affaire », a poursuivi la source.

Il semble que les récentes avancées dans l’affaire voient Christian B « craquer sous le poids des soupçons », après qu’il soit apparu que le violeur et délinquant sexuel d’enfants condamné, 44 ans, avait écrit une lettre qualifiant l’enquête à son encontre de « scandale ».

Dans une lettre aux médias allemands, il a attaqué les enquêteurs et a déclaré qu’ils « devraient démissionner » car ils « persécutaient une personne innocente ».

Les remarques de Brueckner sont la première fois qu’il fait un commentaire public sur l’affaire impliquant Madeleine qui a disparu d’un appartement de vacances portugais en mai 2007.

Mais une source proche de l’affaire a déclaré à Sun Online : « Les officiers allemands ne seront pas dissuadés par les paroles et les actions d’un criminel.

Des officiers allemands se rendront au Portugal le mois prochain alors qu’ils « intensifient » leur enquête sur Christian B[/caption]

« Ils restent convaincus qu’il est lié à la disparition de Maddie et il n’y aura pas de relâche pour prouver que c’est le cas.

« Les détectives pensent qu’il craque sous le poids des soupçons et ils expliqueront bientôt pourquoi ils restent si certains qu’il est impliqué. »

Christian B a été identifié comme le principal suspect de la disparition de Madeleine l’année dernière par les procureurs allemands qui ont déclaré avoir des « preuves concrètes » qu’elle était morte.

Dans sa lettre, il gémit : « Inculper un accusé est une chose.

« Quelque chose de complètement différent – ​​à savoir, c’est un scandale incroyable – lorsqu’un procureur lance une campagne publique de préjugés avant l’ouverture d’une affaire judiciaire.

« J’appelle les procureurs de Brunswick Wolters et (Ute) Lindemann à démissionner de leurs fonctions. »





Christian B a également joint une caricature à la lettre qui montre les procureurs Wolters et Lindemann mangeant dans un restaurant et ordonnant « Filet Forensics » – une référence au fait qu’ils n’ont aucune preuve médico-légale contre lui.

Le suspect purge actuellement une peine de sept ans pour le viol d’une femme âgée à Praia da Luz, sur la côte portugaise de l’Algarve en 2005, qui a été attaquée dans sa propre maison.

Madeleine a disparu de la même ville deux ans plus tard alors qu’elle était en vacances avec ses parents Kate et Gerry et ses frères et sœurs.