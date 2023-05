Les flics de Madeleine McCann fouillent le réservoir de l’Algarve, Christian B a appelé son «petit paradis» – des années après que des indices y aient été trouvés

La POLICE a lancé une importante recherche du corps de Madeleine McCann dans un réservoir et un barrage éloignés que le principal suspect a appelé son « petit paradis ».

Les flics allemands et portugais enquêtant sur Christian B commencent à fouiller le site désolé à 45 minutes de Praia da Luz où Maddie a disparu en 2007.

12 Les flics lancent une nouvelle recherche pour Madeleine McCann Crédit : PA : Association de la presse

12 Christian B est le principal suspect de la disparition de Madeleine Crédit : BILD

12 Des images montrent des tentes de police en cours d’installation au barrage d’Arade près de Silves 1 crédit

12 Les policiers parcourent le rivage alors qu’ils se préparent pour la recherche 1 crédit

12 La recherche est la première du genre au Portugal depuis 2014 Crédit : Solarpix

Des images montraient des tentes de police en cours d’érection et des agents parcourant le rivage au barrage d’Arade près de Silves.

Et les conditions s’annoncent bonnes pour la recherche, avec une sécheresse locale signifiant que le niveau d’eau est très bas.

L’endroit se trouve à environ 30 miles de l’appartement Ocean Club où la fillette de trois ans a disparu pendant ses vacances avec ses parents Kate et Gerry.

Le barrage d’Arade n’est accessible que par un chemin de terre et a déjà été lié à l’affaire Maddie et a été fouillé en 2008.

C’était le lieu d’une observation quelques jours après sa disparition avec une femme remettant un enfant correspondant à sa description à un homme mystérieux.

Les preuves déclenchant la reprise des recherches restent inconnues – mais des sources ont déclaré que Christian B avait l’habitude d’appeler le barrage son « petit paradis ».

Il aurait été « vu là-bas souvent » et passait parfois la nuit dans la zone aride près d’un restaurant abandonné au sommet d’une colline.

Et le réservoir est situé entre l’endroit où il garerait son camping-car minable à Praia da Luz et une villa dans laquelle il séjournerait à Foral.

« [Christian B] s’est déplacé dans cette zone. Il avait une maison à 20 km de là », a déclaré une source au Sun.

« Les autorités britanniques viendront aussi surveiller et les Allemands pourraient se joindre aux recherches. L’opération devrait durer deux jours, peut-être plus.

«Nous entendons également des experts en sciences criminelles se joindre.

« La majeure partie se déroulera sur terre mais aussi une partie sur l’eau du barrage, qui est actuellement très peu profonde en raison d’une sécheresse. »

La police allemande insiste sur le fait que Christian B est l’homme qui, selon eux, a emmené Maddie – mais trois ans après l’avoir annoncé comme suspect, ils n’ont pas encore porté plainte.

La fouille du barrage en 2008 a révélé une longueur de corde de 17 pieds, des bandes de ruban adhésif et de petits os – mais rien de tout cela n’a jamais été définitivement lié à l’affaire.

La police portugaise devrait bientôt commencer à fermer les routes menant bientôt au barrage artificiel près de la ville de Silves.

Début officiel des recherches demain – mais la police est déjà sur le terrain.

Les détectives de Scotland Yard auraient voyagé dans la région, mais seulement avec un « briefing de surveillance ».

La recherche doit durer au moins deux jours et au-delà si quelque chose de pertinent est trouvé.

Il s’agira de la première opération majeure de ce type au Portugal depuis juin 2014.

La police britannique a été autorisée à effectuer des fouilles impliquant des chiens renifleurs entraînés à détecter des corps et des radars à pénétration de sol à Praia da Luz.

La nouvelle recherche devrait inclure des plongeurs explorant les profondeurs troubles du réservoir derrière le barrage.

On s’attend également à ce que les flics creusent les bois au bord de l’eau.

La zone qui sera fouillée est le réservoir de Barragem do Arade près de Silves.

Le radiodiffuseur portugais SIC a rapporté que la police allemande avait demandé l’autorisation de fouiller le barrage dans une demande judiciaire officielle adressée au Portugal après avoir conclu qu’il s’agissait d’une « zone d’intérêt ».

Il a déclaré: «Les enquêteurs savent que le suspect Christian B venait régulièrement à ce barrage.

« Il l’appelait son petit paradis et passait souvent la nuit ici. Il a souvent été vu ici.

« Les autorités allemandes ont considéré ce réservoir comme une zone d’intérêt et ont fini par envoyer une commission rogatoire ou une commission rogatoire internationale. »

Aujourd’hui est décrit comme une journée de préparation au cours de laquelle la logistique nécessaire pour que la recherche proprement dite commence demain est mise en place.

La Policia Judiciaria portugaise coordonne le travail en cours.

La date de la demande de recherche allemande n’était pas immédiatement claire, mais on pense qu’elle a été envoyée au Portugal il y a plusieurs semaines.

Bien que les plongeurs soient censés participer à une recherche sous-marine, des rapports locaux affirment qu’environ « 80% » des recherches seront des recherches terrestres et le reste des recherches sous-marines.

Le réservoir a été fouillé à deux reprises en février et mars 2008 par des plongeurs engagés par un avocat portugais.

Marcos Aragao Correia a organisé l’opération financée par le secteur privé après avoir affirmé avoir reçu un pourboire de la « pègre ».

Il a affirmé avoir été informé par des contacts de la pègre que Madeleine avait été assassinée et son corps jeté dans le réservoir dans les 48 heures suivant sa disparition.

Deux sacs contenant de petits os ont été trouvés lors de la deuxième recherche après que les plongeurs aient récupéré plusieurs longueurs de corde, du ruban adhésif en plastique et une seule chaussette en coton blanc.

La police portugaise a été alertée suite à la découverte mais a par la suite exclu la possibilité que les os soient humains en raison de leur taille.

Les parents de Madeleine, Gerry et Kate McCann, avaient précédemment rejeté M. Correia en tant qu’autopubliciste et déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant un lien entre leur fille et le réservoir.

On ne pense pas qu’elle ait été fouillée depuis mars 2008 dans le cadre de l’enquête en cours sur sa disparition.

La péninsule d’un peu plus d’un mile de long qui s’avance dans le réservoir a été bouclée juste après midi lundi.

Plusieurs camions du conseil local ont été repérés sur le terrain alors que des tentes et d’autres structures étaient érigées.

Derrière eux, dans une autre zone à un peu moins d’un kilomètre, des agents de la protection civile portugaise ont été vus en train d’installer une grande tente bleue aux côtés de policiers qui avaient monté leur propre tente bleue.

Un spectateur a déclaré: « Il y a environ deux douzaines d’officiers de la Policia Judiciaria qui semblent superviser les choses à ce stade. »

Il n’y avait aucun signe évident de police allemande aujourd’hui, bien qu’ils soient attendus dans la région plus tard.

Les responsables portugais n’ont pas encore fait de commentaire officiel.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait motivé l’opération de cette semaine.

La police allemande a mené une enquête de longue date sur Christian B – et malgré la lenteur des progrès le mois dernier, elle a juré que « rien n’avait changé ».

Les avocats de Christian B ont été provocants et ont longtemps insisté sur son innocence.

Le délinquant sexuel est connu pour avoir vécu près de Praia da Luz – se livrant à des délits mineurs tels que voler des chambres d’hôtel lorsque Maddie a disparu.

12 La police fouille un réservoir isolé en Algarve Crédit : Solarpix

12 Bande de police mise sur les lieux près du barrage Crédit : Solarpix

12 Christian B aurait fréquenté le site Crédit : Solarpix

12 La police allemande devrait mener les recherches au Portugal Crédit : Solarpix

12 La zone désolée autour du réservoir Crédit : Solarpix

12 Le réservoir profond sera fouillé par des plongeurs Crédit : Solarpix

Une source bien placée l’a décrit comme une opération dirigée par l’Allemagne et coordonnée avec l’aide de la police portugaise.

Ils ont dit que cela était lié aux informations que les autorités avaient glanées indiquant que des voyages réguliers avaient été effectués jusqu’au barrage.

L’initié a déclaré: « La police portugaise offrira un soutien logistique mais l’initiative est allemande et ce sont eux qui ont demandé le travail qui va avoir lieu cette semaine.

« Les officiers de Scotland Yard doivent se rendre au Portugal, mais ce sera un mandat de surveillance. »

Plus tôt ce mois-ci, Kate et Gerry ont publié un hommage poignant pour marquer le 20e anniversaire de leur fille, lui disant : « Nous t’aimons et nous t’attendons. Nous n’abandonnerons jamais. »

Ils ont ajouté : « Joyeux anniversaire Madeleine. Toujours manquant. Encore très raté. Toujours à la recherche. Le temps qu’il faudra. »

Le message sur la page Facebook officielle de la campagne Find Maddie accompagnait une dernière photo chérie d’elle à l’âge de trois ans, rayonnante dans un chapeau de soleil rose et tenant des balles de tennis.

Kate et Gerry devraient être tenus informés de tout développement à la suite de la nouvelle recherche par l’intermédiaire des agents de liaison de Scotland Yard.

Le procureur allemand Hans Christian Wolters a toujours déclaré qu’il était convaincu que Madeleine était morte et que le pédophile en cage, 45 ans, a été désigné comme le seul suspect.

Le déviant, qui purge actuellement une peine pour le viol en septembre 2005 d’une OPA américaine dans la station où Madeleine a disparu, n’a encore fait face à aucune accusation formelle pour la disparition du jeune.

En avril dernier, il a été nommé suspect officiel ou arguido au Portugal pour la disparition de Madeleine, bien que son avocat de la défense, Friedrich Fulscher, l’ait qualifié de « truc procédural » lié à la législation sur la prescription à l’époque.

L’automne dernier, il a été inculpé en Allemagne de plusieurs crimes sexuels en Algarve contre des femmes et des enfants, notamment le viol d’un représentant de vacances irlandais en 2004 et l’abus sexuel d’une fillette de 10 ans sur une plage près de Praia da Luz en 2007.

Son avocat a révélé en avril que ces accusations avaient été abandonnées contre lui dans un développement explosif après avoir soutenu avec succès que les procureurs n’avaient pas compétence sur lui à Braunschweig où l’affaire Madeleine était en cours.

L’affaire pourrait se retrouver devant les procureurs de Saxe-Anhalt, mais un appel interjeté par le parquet de Braunschweig n’a pas encore été tranché.

Le procureur de Braunschweig, M. Wolters, a insisté sur le fait qu’ils contrôlaient toujours l’enquête sur Madeleine McCann.

En juillet 2020, la police et les pompiers portugais ont fouillé trois puits à la recherche du corps de Madeleine mais n’ont trouvé aucune trace d’elle.

Les puits abandonnés se trouvent à 15 minutes en voiture d’un chalet loué à la périphérie de Praia da Luz, sur une route étroite menant à une plage où le pédophile avait l’habitude de garer son camping-car VW.

Les fouilles de Scotland Yard il y a près de neuf ans à Praia da Luz étaient liées à la principale théorie de la police britannique au moment où Madeleine est décédée lors d’un cambriolage et que des cambrioleurs ont jeté son corps à proximité.

Les recherches n’ont permis de trouver aucune trace du jeune disparu.