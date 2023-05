LA recherche de la star disparue de X-Factor, Levi Davis, s’est poursuivie aujourd’hui alors que la police a confirmé sa principale théorie sur sa disparition.

Des flics ont été déployés dans le port animé de Barcelone aujourd’hui alors qu’un seul bateau fouillait les eaux où ils pensent que le Britannique a été vu pour la dernière fois.

Levi Davis a disparu depuis plus de six mois 1 crédit

Le Sun était au port alors que les recherches reprenaient à Barcelone Crédit : LE SOLEIL

Des policiers ont été vus se préparant à monter à bord d’un bateau – mais ne semblaient pas avoir de plongeurs Crédit : LE SOLEIL

Le Sun était sur le terrain parallèlement à la recherche – avec peu de réponses sur ce qui est arrivé à Levi plus de six mois plus tard.

Seuls cinq officiers ont été vus en pleine discussion dans le hotspot touristique très fréquenté – mais n’ont pas été en mesure de donner plus de détails sur la recherche d’aujourd’hui.

Les flics n’ont pas non plus été en mesure de confirmer combien de temps la chasse aux indices pourrait se poursuivre.

Son passeport a été retrouvé au port 20 jours après sa disparition.

Le chanteur en herbe de 24 ans et talentueux joueur de rugby semblait promis à un brillant avenir lorsqu’il a disparu l’année dernière le 29 octobre.

Il a été vu pour la dernière fois seul au Old Irish Pub de la ville avant de disparaître.

Des mystères entourent sa disparition – on ne sait pas exactement pourquoi il est allé à Barcelone après avoir séjourné avec un copain à Ibiza.

Le bateau de police a été vu naviguant autour du port ce matin et ne semblait pas avoir de plongeurs à bord.

Les enquêteurs travaillent sur l’hypothèse que l’observation d’un homme dans l’eau depuis un bateau de croisière passant le matin après sa disparition aurait pu être le joueur de rugby porté disparu.

Les flics ont confirmé que « l’hypothèse principale » est que Levi s’est noyé dans la mer au large de Barcelone.

Une recherche est également en cours dans le delta du Llobregat, une zone humide proche de l’aéroport de Barcelone-El Prat.

Mais les flics n’ont pas été en mesure de révéler quelles nouvelles informations avaient conduit à une perquisition policière dans la région – et cela n’avait jamais été mentionné auparavant à propos de Levi.

La police régionale de Mossos d’Esquadra a déclaré le mois dernier que sa possible noyade n’était qu’une « piste d’enquête » et que d’autres n’avaient pas été exclues.

Ils ont fait cette réclamation après que la mère de Levi, Julie Davis, a révélé que la police catalane lui avait dit que le bateau de croisière avait été aperçu vers 6h30 le 30 octobre.

La police pense que l’homme repéré par les quatre membres du paquebot de croisière MSC Bellissima était peut-être Levi.

Le bateau de croisière a accosté à Barcelone à peu près au même moment où il a disparu, et l’homme vu dans la mer portant le même haut clair que Levi et criant à l’aide en anglais.

Une bouée de sauvetage lui a été lancée et les garde-côtes de Barcelone ont mobilisé leur hélicoptère appelé Helimer 203 et un navire appelé Salvamar Mintaka.

Une embarcation conduite par les pompiers a également été dépêchée sur les lieux avec des navires de la police et de la Croix-Rouge.

L’opération de recherche aurait duré une journée entière, mais a été annulée après qu’il a été confirmé que personne ne manquait au paquebot de croisière.

La disparition de Levi n’avait pas été signalée à la police à l’époque, ce qui a conduit l’incident du port à être qualifié de « chance manquée » de le sauver.

S’exprimant après le premier jour d’une recherche lancée hier, un porte-parole de Mossos a déclaré: « Nous ne disons pas que l’homme disparu s’est noyé accidentellement dans l’eau mais c’est l’hypothèse principale ou du moins l’une des hypothèses les plus importantes.

Confirmant que la recherche se poursuivait aujourd’hui, il a déclaré: «La recherche avec l’unité de la police maritime et aquatique de Mossos a commencé jeudi et se poursuivra vendredi.

« Rien n’a été trouvé jusqu’à présent. Je ne peux pas dire à ce stade si cela se poursuivra après vendredi.

Il est apparu tôt hier qu’une recherche avec des plongeurs était en cours dans le port de Barcelone et le delta du Llobregat, l’une des zones humides les plus importantes de Catalogne dans la partie sud de la capitale régionale.

La force a déclaré dans un tweet: « Nous continuons d’enquêter sur la disparition d’un homme le 29 octobre.

« Nous avons mobilisé la police maritime et l’unité aquatique pour fouiller le port de Barcelone et le delta du Llobregat.

« L’affaire continue d’être étudiée. »

Un porte-parole de Mossos a ajouté : « Une recherche est en cours pour retrouver l’homme vu pour la dernière fois le 29 octobre dans le port de Barcelone et le delta du Llobregat.

« Il est mené par la police maritime de Mossos et l’unité aquatique.

« C’est une recherche sous-marine avec la Police Maritime dans les bateaux et les plongeurs impliqués appartenant à l’Unité Aquatique.

« La recherche a lieu en raison de la possibilité que cette personne soit tombée à l’eau, d’après les informations reçues après sa disparition, à peu près au moment où elle a été vue pour la dernière fois.

«La Garde civile et les garde-côtes ont effectué une première recherche exhaustive mais n’ont trouvé aucun signe de lui.

« La possibilité d’objets ou de vêtements appartenant à l’homme disparu n’était pas exclue et aujourd’hui dans les deux zones que nous évoquons cette nouvelle recherche a commencé dans le cadre de l’enquête.

« L’objectif est de trouver toute preuve qui pourrait soutenir la théorie d’une possible mort accidentelle par noyade.

« Le delta du Llobregat se trouve dans la partie sud de Barcelone où le mouvement des eaux signifie que les enquêteurs pensent qu’il pourrait y avoir quelque chose dans cette zone.

« Les recherches ont commencé à 10h00, heure locale, mais je n’ai pas d’informations à ce stade sur leur durée.

« Nous parlons d’une recherche sous-marine.

« Le tribunal d’enquête numéro sept, qui est le tribunal chargé de superviser cette enquête, est au courant de la perquisition d’aujourd’hui. »

La police de Barcelone a révélé des images d’eux sur un bateau fouillant le port à la recherche de Levi 1 crédit

Les flics sondent la théorie selon laquelle Levi s’est noyé après sa disparition 1 crédit