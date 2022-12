Les flics de Kelowna attrapent un escroc

Malgré tous ses efforts, un suspect n’a pas pu distancer les policiers après un cambriolage tôt le matin le long de Baron Road le 9 décembre.

La GRC de Kelowna a répondu à une alarme dans une entreprise du chemin Baron. près du chemin Durnin. vers 5 heures du matin, et a repéré un suspect qui a ensuite décollé à pied.

Les agents l’ont retrouvé peu de temps après et l’ont arrêté. La vidéosurveillance de l’entreprise a montré le suspect entrant dans le magasin, prenant des articles, puis repartant.

La police a déterminé que le suspect avait quatre mandats dans plusieurs communautés de la Colombie-Britannique

« Cet individu en particulier est bien connu de la police et grâce à l’excellent travail de nos agents, il est en détention », a déclaré Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias de la GRC.

