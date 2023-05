Les flics de Kayla Unbehaun mettent en lumière des détails troublants sur le cas d’une fille disparue après qu’elle a été retrouvée dans un magasin de vêtements 6 ans plus tard

La POLICE a révélé des détails étranges sur le cas d’une fille qui aurait été enlevée il y a près de six ans par sa mère non gardienne.

Heather Unbehaun, 40 ans, a été inculpée une fois que Kayla Unbehaun a été retrouvée en sécurité en Caroline du Nord par son père ce week-end après avoir disparu de l’Illinois en 2017.

Heather Unbehaun a été inculpée une fois que Kayla Unbehaun a été retrouvée en sécurité en Caroline du Nord par son père ce week-end après avoir disparu de l’Illinois en 2017 Crédit: Missingkids.org

Son père a voyagé du Midwest pour récupérer la jeune fille de 14 ans et Kayla est maintenant de retour dans son pays d’origine Crédit : Centre national pour les enfants disparus et exploités

La mère non gardienne de la jeune fille doit comparaître devant le tribunal le 11 juillet pour des accusations liées à un enlèvement présumé survenu il y a plus de cinq ans alors que Kayla avait neuf ans.

Heather a déposé une caution de 250 000 $ avant de quitter le centre de détention du comté de Buncombe, a rapporté Fox News.

Son père a voyagé du Midwest pour récupérer la jeune fille maintenant âgée de 14 ans et Kayla est maintenant de retour dans son pays d’origine, a révélé la police.

Un propriétaire de magasin de Caroline du Nord aurait reconnu la fille disparue après l’avoir vue figurer dans un épisode de l’émission Netflix « Unsolved Mysteries » et appelé Asheville Police Department.

« Ce qui est le plus inhabituel, c’est la capacité de rester hors du réseau, si vous voulez, pendant cette période de temps », a déclaré le lieutenant de police d’Asheville, Jonathan Brown, à un média local.

« Généralement, nous laissons une miette de pain technologique et ceux-ci sont généralement très faciles et rapides à retrouver. Ce n’était pas le cas. »

Dans un communiqué, l’agence a déclaré que ses agents avaient répondu à un magasin de vêtements vers 19 h 26 le 13 mai pour enquêter sur un enlèvement signalé.

La police a déclaré que les policiers sont arrivés après qu’un témoin a déclaré qu’ils pensaient avoir reconnu une femme qui avait enlevé un enfant en 2017 et « ils ont pu localiser et entrer en contact avec la femme et l’enfant ».

La déclaration a poursuivi en disant: « Après une enquête plus approfondie menée par des agents et une confirmation avec le service de police de South Elgin, les agents ont pu confirmer l’identification de Heather Unbehaun (mère / kidnappeuse) et d’un enfant mineur sous sa garde. »

Un mandat d’arrêt pour enlèvement avait été émis contre Heather Unbehaun en juillet 2017, selon le National Center for Missing & Exploited Children.

Le NEMEC a déclaré que Kayla avait été vue pour la dernière fois dans l’Illinois le 5 juillet 2017, avant d’être « prétendument enlevée par sa mère ».

« Je suis ravi que Kayla soit en sécurité à la maison. Je tiens à remercier [the City of Elgin, Illinois Police and Fire Departments] », a déclaré le père de Kayla, Ryan, dans un communiqué cette semaine.

Il a également remercié « le Centre national pour les enfants disparus et exploités et tous les organismes chargés de l’application de la loi qui l’ont aidé dans son cas ».

La déclaration a poursuivi en disant: « Nous demandons la confidentialité alors que nous apprenons à nous connaître à nouveau et naviguons dans ce nouveau départ. »