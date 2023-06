Les flics de Julian Sands confirment que le corps retrouvé dans les montagnes manque à l’acteur britannique plus de cinq mois après sa disparition lors d’une randonnée

vendredi 13 janvier – Sands est d’abord porté disparu au département du shérif du comté de San Bernardino.

Ni le rapport ni le nom de l’acteur ne sont rendus publics immédiatement, mais il indique que sa disparition s’est produite dans la région de Baldy Bowl.

Une opération de recherche et de sauvetage est lancée et le dernier ping enregistré est détecté à partir du téléphone de Sands.

samedi 14 janvier – Les efforts de recherche sont interrompus en raison du risque d’avalanches et des conditions météorologiques défavorables sur les sentiers locaux entraînent le retrait des équipes au sol de la montagne dans la soirée.

Dimanche 15 janvier – Les recherches aériennes, menées par des drones et des hélicoptères, se poursuivent mais rien n’est trouvé.

mercredi 18 janvier – Une voiture qui appartiendrait à Sands est retrouvée et remorquée par sa famille.

jeudi 19 janvier – Les conditions météorologiques et le risque d’avalanche continuent de retarder les recherches au sol, bien que le département du shérif affirme qu’il n’y a « pas de date limite » pour annuler les recherches.

vendredi 20 janvier – Les autorités fédérales et étatiques se joignent à la recherche de Sands en utilisant la médecine légale des téléphones portables pour aider à localiser l’acteur.

Une semaine après sa disparition, le département du shérif affirme qu’il n’y a toujours « pas de date fixée » pour la poursuite des recherches au sol.

lundi 23 janvier – La famille de l’acteur publie une déclaration louant les efforts « héroïques » des forces locales et hors du comté menant les efforts de recherche.

La famille de Sands se dit « profondément touchée » par le soutien qu’elle a reçu dans les jours qui ont suivi sa disparition.

Le bureau du shérif annonce également qu’il recherche un deuxième randonneur disparu et que les recherches ont permis aux équipes au sol d’effectuer des balayages « secondaires » de la zone, mais aucune preuve de l’acteur n’est trouvée.

mardi 24 janvier – Le deuxième randonneur est retrouvé vivant, mais il n’y a toujours aucun signe de Sands.

mercredi 25 janvier – Les recherches se poursuivent uniquement par voie aérienne, les autorités utilisant une technologie spéciale capable de détecter les appareils électroniques et les cartes de crédit.

Le département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré qu’il était « plein d’espoir » que la technologie puisse identifier plus précisément un domaine sur lequel concentrer les efforts.

samedi 28 janvier – Kevin Ryan, partenaire de randonnée et ami proche de Sands, dit qu’il « garde espoir » du retour en toute sécurité de l’acteur, alors que les recherches dépassent la barre des deux semaines.

Ryan dit à PA qu’il est évident que « quelque chose a mal tourné », mais que l’expérience et les compétences avancées de l’acteur peuvent lui permettre de surmonter les difficultés.

vendredi 3 février – Le département du shérif a déclaré que les conditions continuaient d’être problématiques après trois semaines de recherches, ajoutant que les efforts se poursuivaient « par intermittence ».

Un porte-parole a déclaré à l’AP que les efforts seraient normalement réduits à une « recherche passive » après 10 jours, mais que les plans ont été prolongés en raison du mauvais temps en cours.

vendredi 10 février – Quatre semaines après les premiers rapports sur la disparition de Sands, les autorités admettent que le résultat de la recherche « n’est peut-être pas ce que nous aimerions ».

Le département du shérif dit qu’il a toujours « l’espoir » de retrouver l’acteur, mais que les conditions dans la région restent dangereuses, ajoutant que des recherches au sol sont prévues pour l’avenir.

Lundi 13 février – Exactement un mois depuis que Sands a été porté disparu, les conditions météorologiques entravent toujours les efforts pour le retrouver.

vendredi 3 mars – Les autorités ferment temporairement les stations touristiques de la région du mont Baldy en raison du danger d’avalanches.

Des tempêtes de neige frappent la région sud de la Californie, provoquant une fois de plus l’arrêt des efforts de recherche terrestres et aériens.

La majorité des opérations sont suspendues pour les mois suivants, le département du shérif étant incapable de fournir d’autres mises à jour.

Lundi 19 juin –Le département du shérif du comté de San Bernardino rapporte qu’une nouvelle recherche au sol dans la nature sauvage du mont Baldy n’a donné aucun résultat.

La recherche, qui a eu lieu le samedi 17 juin, comprenait plus de 80 volontaires, adjoints et membres du personnel de recherche et de sauvetage, avec des efforts soutenus par deux hélicoptères et des équipages de drones.

« Malgré le récent temps plus chaud, certaines parties de la montagne restent inaccessibles en raison des conditions alpines extrêmes », a déclaré le département.

« Plusieurs zones comprennent des terrains escarpés et des ravins, qui ont encore plus de 10 pieds de glace et de neige. »

mercredi 21 juin -La famille de Sands publie une deuxième déclaration via le département du shérif, affirmant qu’elle continue de garder l’acteur « dans nos cœurs avec de beaux souvenirs », alors que les recherches se poursuivent.

« Nous sommes profondément reconnaissants aux équipes de recherche et aux coordinateurs qui ont travaillé sans relâche pour retrouver Julian », indique le communiqué.

« Nous continuons à garder Julian dans nos cœurs avec de brillants souvenirs de lui en tant que merveilleux père, mari, explorateur, amoureux du monde naturel et des arts, et en tant qu’interprète original et collaboratif. »

samedi 24 juin – Des restes humains ont été retrouvés dans la nature sauvage du mont Baldy.

Le département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré que des randonneurs civils avaient contacté les autorités samedi matin après avoir trouvé les restes dans la région. Les restes sont transportés au bureau du coroner pour identification.

mardi 27 juin – Le département du shérif annonce que les restes retrouvés sont ceux des Sables.