Les flics de JonBenét Ramsey sont invités à re-tester l’ADN sur 3 éléments de preuve clés, y compris ses sous-vêtements, comme l’a révélé une énorme mise à jour

TROIS éléments de preuve cruciaux dans l’affaire JonBenét Ramsey doivent être testés à nouveau avec la technologie moderne, selon une équipe d’enquêteurs bénévoles et la fille d’un détective.

Cela inclut les caleçons longs, les culottes et sous les ongles de la reine du concours de beauté de six ans, a insisté le groupe.

JonBenét Ramsey, 6 ans, a été assassiné vers Noël en 1996 Crédit : Fonctionnalités Rex

Ses longs caleçons font partie des trois éléments de preuve que l’équipe d’enquête – qui comprend la fille du défunt détective de renom Lou Smit – veut retester Crédit : Service de police de Boulder

La «théorie de l’intrus» de Lou Smit a essentiellement effacé John et Patsy Ramsey (photo) Crédit : Getty Images – Getty

Cindy Smit-Marra, qui est la fille du défunt détective Lou Smit, est en mission pour résoudre l’affaire froide avec l’enquêteur John Anderson.

Les deux font partie d’une équipe d’environ 12 personnes qui ont poursuivi le travail de feu Lou Smit.

Le célèbre détective a introduit la “théorie de l’intrus” qui a secoué l’affaire JonBenét en montrant à quel point les parents de l’enfant de six ans étaient innocents.

Avant l’implication de Smit, la police de Boulder, dans le Colorado, et le tribunal de l’opinion publique pensaient que John et Patsy étaient impliqués dans le meurtre de JonBenét à Noël en 1996.

Smit est mort avant de trouver un suspect, mais il a laissé derrière lui un trésor d’informations que l’équipe ne voulait pas perdre.

“Les Ramseys ne l’ont pas fait, et cette affaire peut être résolue en utilisant les preuves ADN que le tueur a laissées sur les lieux du crime”, ont-ils déclaré.

Smit-Marra et Anderson ont déclaré que les caleçons longs de JonBenét, dans la culotte et sous les ongles doivent être retestés “sous le format spécifique requis pour effectuer des recherches généalogiques médico-légales”.

“Nous demandons que le laboratoire qui a effectué les tests sur les caleçons longs utilise sa technologie actuelle pour potentiellement identifier plus de marqueurs et/ou séparer tout ADN mélangé”, ont-ils déclaré.

“Cela prendrait simplement un appel téléphonique du département de police de Boulder.”

Ou ils veulent que la police de Boulder fasse appel aux sociétés privées les plus avancées spécialisées dans la généalogie médico-légale comme Parabon ou Othram.

L’équipe a utilisé son propre argent – et l’argent collecté via son GoFundMe – pour tester l’ADN et rayer les noms des suspects potentiels de la liste.

Smit-Mara et Anderson ont déclaré qu’ils souhaitaient également que la police de Boulder “coordonne avec des experts qui peuvent réévaluer toutes les preuves physiques dans cette affaire afin de déterminer si ces preuves peuvent fournir une identification et/ou une corroboration supplémentaires de l’ADN”.

Cela fait partie de l’appel de la famille de JonBenét pour que le gouverneur prenne l’affaire de Boulder PD et fasse appel à une agence extérieure.

La semaine dernière, le gouverneur Jared Polis a déclaré au Sun dans un e-mail qu’aucune décision n’avait été prise, malgré une pétition en ligne avec plus de 20 000 signatures qui soutiennent le souhait de la famille Ramsey.

“Les nouveaux marqueurs d’ADN trouvés pourraient ensuite être testés dans le format requis pour faire de la généalogie médico-légale”, ont déclaré Smit-Mara et Anderson.

“Ensuite, engagez un expert pour effectuer une recherche ADN” familiale “des proches du tueur dans CODIS en utilisant le profil ADN du tueur actuellement dans CODIS.”

Ils ont dit que leur relation avec la police de Boulder était “décevante”.

CE QU’ILS VEULENT BOULDER PD FAIRE

“Notre équipe a rencontré à deux reprises les détectives de la police de Boulder et le procureur du district de Boulder pour partager ce que nous faisions et les résultats de notre analyse ADN indépendante”, ont déclaré Smit-Marra et Anderson.

“Malheureusement, notre dernière demande de rencontre a été rejetée lorsque j’ai confirmé que le but de notre rencontre était lié à la théorie de l’intrus de Lou Smit, qui élimine la famille Ramsey et se concentre sur les efforts pour identifier son assassin.”

RÉPONSE SURPRISE SUR TWITTER DE BOULDER PD

Le département de police de Boulder est resté largement silencieux sur JonBenet, malgré la notoriété de l’affaire.

Le département a publié des déclarations sur les anniversaires majeurs et après que la famille Ramsey a lancé la pétition pour leur retirer l’affaire.

Quelqu’un a tweeté à la police de Boulder le 28 juillet : « Faites retester l’ADN de JonBenét !!!! Pourquoi ne voudriez-vous pas mettre le meurtrier derrière les barreaux ? le problème!”

Boulder a répondu en disant: “Vos informations ne sont pas exactes. Le département de police de Boulder rencontre régulièrement plusieurs entités concernant cette enquête, y compris des laboratoires privés, le FBI, le CBI, le bureau du procureur de district et d’autres.

“Dans ce domaine en constante évolution de l’analyse et des tests ADN, nous discutons constamment avec ces acteurs de l’enquête pour évaluer la meilleure façon de procéder compte tenu des règles et limitations juridiques et scientifiques.

“En raison du temps qui s’est écoulé depuis que ce crime s’est produit pour la première fois, la police de Boulder doit être extrêmement prudente dans le traitement des preuves et l’analyse.

“Le département de police de Boulder a parlé avec des membres de la famille Ramsey au cours des dernières années qui ont fourni (sic) des informations aux enquêteurs.

“Les détectives n’ont jamais cessé d’enquêter sur les pistes qui continuent d’arriver et de faire tester l’ADN quotidiennement dans CODIS.”

LA FAMILLE DE JONBENET RÉPOND À BOULDER

Mardi, John Andrew Ramsey, le demi-frère de JonBenet, a retweeté le commentaire de la police de Boulder avec sa propre déclaration.

“Holy Moly ! Une vraie réponse de @boulderpolice !

“Alors voici le problème… ils parlent d’un gros match mais chaque palpeur que j’ai eu me dit le contraire. Sans parler d’un bilan terrible.

« Leur accordez-vous le bénéfice du doute ?