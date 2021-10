Les flics de Gabby Petito « cherchent des signes de relation volatile » avec Brian Laundrie et pourraient avoir besoin de pirater des téléphones et des ordinateurs

La police enquêtant sur la mort de Gabby Petito cherchera des signes d’une relation volatile avec son fiancé, a déclaré un expert en médecine légale au Sun.

La vlogueuse de 22 ans a été vue pour la dernière fois en août alors qu’elle et son fiancé, Brian Blanchisserie, voyageaient ensemble à travers le pays dans une camionnette.

Brian a choisi de ne pas coopérer avec la police après la disparition de sa fiancée Gabby Crédit : Instagram @gabspetito

Le vlogger s’était déjà disputé avec Brian pendant le voyage et la police a été appelée Crédit : Instagram

Les restes de Gabby ont été retrouvés dans le Wyoming le 19 septembre et sa mort a été considérée comme un homicide, bien que plus de détails n’aient pas encore été révélés par les autorités.

La blanchisserie est rentrée chez elle à Floride le 1er septembre sans sa fiancée et a refusé de coopérer avec la police.

Il a depuis disparu et le FBI a lancé une énorme chasse à l’homme, car il reste la seule personne d’intérêt, tandis que Gabby’s la famille craint qu’il soit responsable de sa mort.

S’adressant exclusivement au Sun, la légiste Jennifer Shen, ancienne directrice du Crime Lab du département de police de San Diego, a déclaré que les enquêteurs rechercheraient diverses choses au fur et à mesure que l’affaire se poursuit.

Shen a déclaré: « D’abord, ils rechercheront tout ce qui pourrait aider à montrer que la relation avec Brian était volatile, qu’il s’agisse d’enregistrements téléphoniques, d’e-mails, de SMS, d’un journal ?

« Y a-t-il quelque chose d’inhabituel dans ses possessions qui aiderait les enquêteurs à déterminer ce qui s’est passé ? Ce type d’analyse s’appuiera sur des appareils électroniques ; des téléphones aux ordinateurs portables, en passant par les tablettes et même les dispositifs de suivi.

« Pour effectuer ce travail facilement, des mots de passe sont nécessaires. Si les appareils doivent subir une attaque par force brute pour les pénétrer, cela peut prendre des jours, voire des mois.

« Ils examineront ses biens pour voir s’il existe des indices indiquant que la relation va mal.

« Cela pourrait inclure un journal, des relevés bancaires, des dossiers personnels, tout ce qui pourrait donner un aperçu de leur vie ensemble. »

Le père de Gabby a dit aux femmes qui sont dans des « relations toxiques » de « les quitter maintenant » alors qu’il semblait prendre un coup à Laundrie lors des funérailles de sa fille.

Les membres de la famille et les personnes en deuil se sont réunis à Holbrook, New York dimanche – une semaine après la découverte des restes de Petito, bien que son corps n’ait pas encore été libéré.

Joe a déclaré: « S’il y a un voyage que vous voulez faire, faites-le maintenant pendant que vous avez le temps.

« S’il y a une relation qui pourrait ne pas être la meilleure pour vous, quittez-la maintenant. »

Lisez notre Blog en direct de Brian Laundrie pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Shen a poursuivi en affirmant qu’au fur et à mesure que l’enquête se poursuivra, il y aura « de plus en plus de preuves » qui expliquent le type de relation que Gabby et Laundrie avaient, et remettront en question pourquoi personne n’a vu les drapeaux rouges.

« La violence domestique est tellement difficile à gérer correctement en tant qu’agent des forces de l’ordre, ami ou membre de la famille », a-t-elle déclaré au Sun.

« Ces questions persisteront et peuvent aider à conduire à de meilleures pratiques lorsqu’il s’agit d’observer, de vivre avec ou d’identifier des relations toxiques. »

Selon un rapport du Daily Mail, la recherche policière de blanchisserie a déjà a coûté plus de 1,2 million de dollars.

L’expert en recherche et sauvetage Mike Hadsell a critiqué la recherche du jeune homme de 23 ans disparu dans la réserve Carlton de 25 000 acres en Floride, affirmant qu’il y avait beaucoup plus de personnes disparues qui avaient besoin d’aide.

Laundrie a disparu le 14 septembre, après avoir prétendument dit à ses parents qu’il allait faire une randonnée dans un Floride réserve naturelle.

« Il semblerait probable que si le corps de Brian est retrouvé, il se sera suicidé », a déclaré Shen au Sun. « Selon l’endroit où se trouve son corps, il pourrait être difficile de déterminer comment il a fait cela.

CHASSE À L’HOMME À MILLIONS DE DOLLARS

« La zone que la police recherche est un terrain difficile, et il est peu probable qu’il trouve un corps, non perturbé par la topographie ou la vie animale. Je pense qu’à ce stade, il est tout aussi probable qu’il soit mort comme vivant.

« Plus le temps passe sans le localiser, plus il y a de chances qu’il ne soit pas en vie. Il est extrêmement difficile de ‘disparaître’ dans le monde d’aujourd’hui, quand tout est tellement interconnecté. »

Plus de 50 chercheurs composés d’agents du FBI aux côtés de flics dans la ville natale de Laundrie à North Port, en Floride, et de divers autres organismes chargés de l’application des lois l’ont suivi dans les marécages denses à l’aide d’équipes de plongée, de chiens, de drones, de VTT et de caméras infrarouges.

Le bureau extérieur du FBI à Denver a publié un mandat d’arrêt et un acte d’accusation contre Laundrie lié à son utilisation non autorisée d’une carte de débit Capital One et d’un code PIN avec « intention de frauder » entre le 30 août et le 1er septembre dans le Wyoming et ailleurs.

Il aurait accumulé un solde de 1 000 $ ou plus.

Pendant ce temps, le FBI enquêterait sur les informations faisant état d’un téléphone graveur acheté le jour même La blanchisserie a disparu.

Des agents seraient en train d’examiner des images de sécurité prises dans un magasin près du domicile de ses parents à North Port, en Floride.

Une source a dit TMZ que Brian a acheté un téléphone au magasin AT&T le 14 septembre avec une « femme plus âgée ».

C’est le dernier jour où les parents de Brian, Chris et Roberta, disent qu’ils ont vu leur fils lorsqu’il est parti faire une randonnée.

Ils ont signalé sa disparition trois jours plus tard, le 17 septembre.

Le magasin a déclaré dans une déclaration au Sun: « Nous ne confirmons ni ne nions rien et nous ne faisons aucune déclaration, merci et bonne journée. »

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a déclaré: « À ma connaissance, ils ont acheté un nouveau téléphone et c’est le même téléphone que Brian a quitté chez lui et dont le FBI est en possession. »

Les autorités avaient déjà saisi le téléphone portable de Laundrie, mais un mystère entoure le portable de Gabby Petito.

Depuis la disparition de Laundrie, les détectives ont surveillé de près ses pages de médias sociaux, affirmant qu’il était actif en ligne, ayant cessé de suivre plusieurs personnes sur Instagram.

Une théorie pointant sur sa possession supposée d’un téléphone graveur est venue comme les utilisateurs ont repéré des changements sur ses comptes Spotify et Instagram.

L’expert en médecine légale Jennifer Shen dit que les flics rechercheront des indices que Brian était abusif Crédit : Jennifer Shen

Le couple n’a montré aucun signe de problèmes dans leur relation en jaillissant de publications sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Le FBI a depuis lancé une chasse à l’homme pour Brian qui a disparu depuis plus d’une semaine après avoir quitté la maison de ses parents en Floride Crédit : Splash