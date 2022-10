Les flics de Dundee enquêtent sur la mort soudaine «inexpliquée» d’une adolescente retrouvée dans une propriété

Les COPS ont lancé une enquête sur la «mort inexpliquée» d’une adolescente à Dundee.

Les services d’urgence se sont précipités vers Morgan Place vers 9h30 hier matin.

Les flics se sont précipités vers la propriété de Morgan Place à Dundee Crédit : GOOGLE MAPS

Les agents se sont également précipités vers la propriété après avoir reçu des informations faisant état de la “mort subite” d’une jeune fille.

Il est entendu qu’une forte présence policière est présente dans la région depuis hier après-midi.

Les circonstances entourant le décès ne sont pas claires pour le moment.

On ne sait pas non plus actuellement quel âge avait l’adolescent.

Les flics ont lancé une enquête sur la mort pour établir ce qui s’est passé.

Ils traitent le décès comme “inexpliqué” en attendant de nouvelles enquêtes.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Vers 9 h 30 le samedi 15 octobre 2022, la police a reçu un rapport faisant état de la mort subite d’une adolescente dans une propriété du quartier Morgan Place de Dundee.

“Le décès est actuellement traité comme inexpliqué, dans l’attente de nouvelles enquêtes.”

Ailleurs dans la ville, des flics ont été appelés pour disperser une foule rassemblée autour d’un guichet automatique défectueux qui a distribué de l’argent supplémentaire.

Un témoin oculaire a déclaré que le guichet automatique distribuait le double du montant demandé par les gens.

Les gendarmes sont arrivés sur les lieux vers 16 h 20 mercredi.

Et dispersé la foule qui s’était rassemblée dans la région.

Ils ont confirmé que le fabricant avait été contacté et que la machine avait ensuite été éteinte.

