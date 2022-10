Les flics de Detroit ont abattu 38 fois Porter Burkes, un malade mental

Vous ne pouvez pas réformer cela !

Les lèche-chaussures des garçons en bleu demandent toujours : « Qui appelleras-tu quand tu auras besoin d’aide si tu financer la police?” Les alternatives des abolitionnistes ne peuvent pas être pires qu’un peloton d’exécution de flics tueurs répondre aux Noirs crises de santé mentale.

Lorsque Porter Burk’s Son frère a appelé le 911 le 2 octobre, il s’attendait à ce qu’une équipe d’intervention de crise emmène le jeune de 20 ans à l’hôpital pendant une crise psychotique. CNN rapporte que lorsque cinq officiers de Detroit n’ont pas réussi à désamorcer, ils ont mortellement abattu Burks 38 fois en trois secondes. Maintenant, la famille de Burks exige de la transparence, de la responsabilité et de la justice pour ce qu’ils appellent un “meurtre pur et simple”.

Selon la police, le frère a déclaré que Burks avait crevé les pneus de sa voiture avec un couteau de poche. Il aurait été frénétique et errait dans la rue lorsque la police est arrivée sur les lieux. L’un des officiers, qui était un membre qualifié de l’équipe d’intervention de crise, a tenté de calmer Burks.

« Je veux juste t’aider, mec, d’accord ? Peux-tu me faire une faveur et laisser tomber le couteau ? Peux-tu lâcher le couteau pour moi ? S’il vous plaît? S’il vous plaît, quoi que vous traversiez, je peux vous aider. dit l’officier.

Bien que Burks se trouvait à une certaine distance des officiers pendant l’affrontement, ils ont affirmé craindre pour leur vie à cause de la lame de 3,5 pouces. White a affirmé que Burks avait accusé l’un des officiers sans avertissement.

« L’officier craignant pour sa sécurité, et les autres officiers craignant pour la sécurité de leur partenaire, ont tiré avec leurs armes. Malgré cet acte horrible, les agents ont pu passer rapidement à un mode de premiers secours et ont commencé à prodiguer les premiers soins », a déclaré James White, chef de la police de Détroit a déclaré lors d’une conférence de presse. “Les agents ont ensuite transporté M. Porter Burks dans un hôpital local où il a malheureusement été déclaré mort”, a-t-il poursuivi.

White a souligné qu’un officier avait effectué des compressions thoraciques “tout le long du trajet jusqu’à l’hôpital pour tenter de le maintenir en vie” et est resté avec lui jusqu’à ce qu’il soit déclaré mort. Cependant, cela n’offre aucun réconfort à la famille en deuil de Burks après 38 coups de feu. Si la police nationale peut capturer en toute sécurité des meurtriers de masse blancs armé d’armes de style militaire, un homme noir avec un couteau devrait pouvoir survivre aux affrontements avec la police.

Cependant, Presse gratuite de Détroit rapporte la famille conteste le récit héroïque de la police lors d’une conférence de presse jeudi et prévoit de poursuivre le département.

“Nous avons ce que je considère comme une situation intolérable qui s’est produite dans la ville de Detroit, dans laquelle un jeune homme manifestement malade mental a été exécuté par un peloton d’exécution de cinq officiers du département de police de Detroit”, a déclaré l’avocat de la famille. Geoffrey Figer. “J’espère que le chef White écoute – j’ai plus de questions aujourd’hui que de réponses.”

Selon Fieger, Burks était à 46 pieds de distance « énorme », levant les mains au moment de la fusillade. Il a qualifié d'”absurde” l’affirmation des flics selon laquelle Burks les avait accusés.

« Pourquoi ne trouvez-vous pas une meilleure façon de traiter avec lui que de l’exécuter par un peloton d’exécution ? Vous avez toutes sortes d’équipements, tout ce gilet pare-balles dont disposent les policiers », a-t-il déclaré. «Ils ont des casques, ils ont des armures de bras et de poitrine. Ils ont des gilets pare-balles partout. Êtes-vous en train de me dire qu’aujourd’hui, vous n’avez pas suffisamment d’équipement pour envoyer un officier vers quelqu’un avec un couteau de 3 pouces et qu’à la place, vous devez l’exécuter ? » “Si c’est une intervention de crise, que Dieu nous aide tous”, a poursuivi Fieger.

Le groupe de travail sur les homicides de la police de l’État du Michigan, qui comprend d’autres policiers de Detroit, enquêtera sur la fusillade. White a déclaré que les cinq officiers anonymes sont en congé administratif en attendant le résultat.

Les forces de l’ordre n’étaient pas les seules à avoir échoué à Porter Burks. Sa famille a recherché des services psychologiques et des installations pour gérer sa schizophrénie. Il se retrouvait toujours dans la rue avec des médicaments qui n’étaient pas assez efficaces pour prévenir les épisodes psychotiques. Burks et sa famille avaient besoin d’aide et de soins de santé mentale bien financés. Au lieu de cela, tout ce qu’ils ont obtenu, c’est 38 balles et des excuses.

« Les gens ne comprennent pas qu’il n’y a pas d’hôpitaux psychiatriques dans cet État. Si vous pensez que vous pouvez obtenir des soins de longue durée pour un malade mental dans l’État du Michigan, vous sifflez Dixie. Il n’existe pas », a déclaré Fieger.

Nos condoléances vont à la famille et aux proches de Porter Burks.