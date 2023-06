Les flics de Delhi démantelent un gang de centres d’appels qui a trompé des millions de citoyens américains

Un gang de centres d’appels géré par l’Inde a dupé des citoyens américains de 20 millions de dollars en se faisant passer pour un officier supérieur de la Drugs Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, a déclaré la police de Delhi.

Six personnes, quatre en Inde et une en Ouganda et une au Canada, ont été arrêtées lors d’une opération conjointe contre le gang par la police de Delhi, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et Interpol.

Quatre des personnes arrêtées ont été identifiées comme étant Vatsal Mehta, Parth Armarkar, Deepak Arora et Prashant Kumar. Selon la police, Mehta était le cerveau du racket et Armakar dirigeait des centres d’appels en Ouganda et en Inde.

HCS Dhaliwal, commissaire spécial de la police, cellule spéciale de la police de Delhi, a déclaré que cette opération coordonnée a brisé le mythe de l’impunité pour les personnes impliquées dans de tels crimes transnationaux. « Le FBI nous a informés de Parth Armarkar, qui est originaire du Gujarat mais vit en Ouganda depuis longtemps. En Ouganda, il dirigeait des centres d’appels. La DEA américaine a eu un officier supérieur, Uttam Dhillon. Il (Armarkar) s’est fait passer pour son identité et a appelé les victimes potentielles », a déclaré l’officier supérieur de police.

Dans la plupart des cas, a déclaré M. Dhaliwal, l’appelant s’est fait passer pour Uttam Dhillon de la DEA et a dit à la cible que du matériel pédopornographique avait été saisi à la frontière américano-mexicaine. « Il dirait aux victimes qu’elles ont trouvé leurs numéros de téléphone et d’autres détails lors de leur recherche et qu’elles pourraient les inculper de crimes graves à moins qu’elles ne paient une amende », a déclaré l’officier.

M. Dhaliwal a déclaré que le gang ferait ses devoirs et choisirait ses cibles avec soin. « Ils cibleraient les personnes fortunées qui étaient peu susceptibles de signaler l’affaire aux agences juridiques. Même si une victime effectuait une recherche rapide sur Internet, elle découvrirait qu’il y a effectivement un Uttam Dhillon qui a été administrateur à la DEA », a-t-il déclaré. a dit.

L’officier supérieur a déclaré que les enquêteurs pensaient initialement qu’Armarkar était le chef du gang, mais ont découvert plus tard que c’était Mehta qui dirigeait le racket. Après une action coordonnée des agences, Mehta, Armarkar et deux de leurs principaux associés ont été arrêtés, a déclaré M. Dhaliwal.

Le gang fonctionnerait principalement à partir de l’Ouganda, a-t-il dit. Cependant, Armarkar aurait récemment appelé une cible indienne et lui aurait demandé de donner des lingots d’or au lieu d’argent en guise de sanction, a déclaré l’officier. « Peu importe dans quel État américain vivait la cible, le gang s’assurerait que quelqu’un récupère l’argent », a-t-il déclaré.

Le FBI, a-t-il dit, a parlé à une cinquantaine de victimes. Selon les informations à ce jour, le gang a siphonné une somme de 20 millions de dollars grâce à ce racket, a déclaré l’officier. « Ce n’est pas une arnaque dans laquelle quelqu’un se fait voler 200 à 300 dollars par un bogue logiciel. Ici, ils ont ciblé plus de 1 lakh dollar par victime. Ils profileraient leurs cibles après avoir scanné leurs comptes de médias sociaux. Par exemple, les personnes qui n’étaient pas très férus de technologie ou solitaires. Ils avaient plusieurs paramètres », a déclaré M. Dhaliwal.

L’officier a déclaré que d’autres victimes devraient se manifester. « C’est un fait que beaucoup de gens consomment de la pédopornographie sur Internet. Ils (le gang) utiliseraient le dark net pour trouver des personnes visitant des sites pornographiques pour leurs plaisirs voyeuristes. Donc les cibles seraient vulnérables, elles penseraient qu’elles ont bien visité ces sites et éventuellement des agences juridiques sont sur eux. Alors, ils essaieraient d’éviter les ennuis en payant par crypto-monnaie ou par virement bancaire », a-t-il déclaré.