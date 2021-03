« En tant que femme, mère et simplement en tant qu’être humain, je suis scandalisée et horrifiée par le nombre de fois où cet enfant a échoué pendant des années par son entourage.

«C’est tout simplement inacceptable et aucun enfant à Chicago ou ailleurs ne devrait endurer ce que cet enfant a. Nous devons tous apprendre à partir de ce moment pour nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour prendre soin d’elle – et pour que cela ne se reproduise plus jamais à aucun enfant sous notre surveillance.

« Cet échec systémique est particulièrement honteux compte tenu des contacts apparemment étendus que le Département d’État des services à l’enfance et à la famille (DCFS) et d’autres prestataires ont eu avec cette enfant et sa famille au cours des 4 dernières années. Bien sûr, le détective impliqué dans l’omission d’agir sur un coup d’ADN doit être tenu pour responsable.

« Le surintendant Brown a ouvert une enquête de manière appropriée. CPD, à la demande du bureau du procureur de l’État, a finalement agi, arrêtant et inculpant un présumé coupable. J’ai également ordonné au CPD d’ouvrir une enquête criminelle sur tous les auteurs présumés pour m’assurer que tous les adultes responsables de tout abus ou exploitation de cet enfant sont tenus pour responsables. J’exhorte DCFS et le tuteur public à prendre des mesures supplémentaires.

Le DCFS doit immédiatement donner la priorité à une enquête complète pour déterminer si d’autres enfants qui restent dans le ménage sont à risque.

« Le bureau du Tuteur public doit exercer son pouvoir pour obtenir un accès complet et immédiat à cet enfant afin de garantir que ses droits seront protégés à l’avenir.

«Mon bureau travaille avec CPD pour examiner et réviser les politiques concernant les abus sexuels et la traite des mineurs.

Mon équipe a élaboré la première stratégie de la Ville pour créer une réponse coordonnée à la traite des personnes, qui comprend la formation de tous les employés de la Ville sur la manière d’identifier et de répondre aux soupçons de traite de personnes.

Cela implique également de travailler avec CPD pour réformer les politiques relatives à la traite des êtres humains et pour garantir que tout mineur découvert en train de se livrer à des activités sexuelles commerciales soit traité comme une victime – et non comme un criminel – et soit immédiatement connecté aux services vitaux.

Nous travaillons avec des organisations communautaires et des survivants pour réviser la formation et les politiques utilisées dans le cadre de ces crimes afin d’améliorer la compréhension des agents de ce à quoi peuvent ressembler le commerce du sexe et la traite des personnes, en particulier pour nos jeunes.

Nous devons également mettre un terme à l’adultification des filles noires – qui sont trop souvent blâmées alors qu’elles devraient être traitées comme des victimes – en particulier dans les cas d’abus sexuels.

Notre écosystème protecteur pour les enfants à Chicago n’est manifestement pas assez solide. Pour l’améliorer, il faudra une approche globale et communautaire pour prévenir la violence et intervenir de manière appropriée lorsque c’est le cas.

À cette fin, j’ai également convoqué le premier conseil consultatif sur l’égalité des sexes de la ville, qui rassemble des organisations de première ligne, des survivants et des services municipaux pour réformer et guider les systèmes publics et privés afin de mieux servir et protéger les survivants.