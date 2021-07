Les flics de Caroline Crouch ont été HONORÉS en Grèce bien qu’ils aient mis un mois pour attraper le mari tueur qui l’a étranglée

LES flics grecs qui ont « craqué » le meurtre de Caroline Croupton ont été honorés – bien qu’il ait fallu près d’un mois pour que son mari avoue.

Les deux enquêteurs qui ont contraint Babis Anagnostopoulos à révéler la vérité effrayante ont reçu la plus haute distinction des forces de police.

Babis Anagnostopoulos a étranglé sa femme à mort avant de blâmer les voleurs[/caption]

Le gouvernement d’Athènes avait annoncé une récompense de 300 000 euros pour les informations qui démasqueraient l’assassin de Caroline[/caption]

Le pilote a reconnu avoir étranglé sa jeune épouse après huit heures d’interrogatoire au siège de la police le 17 juin.

Le ministre de la Protection civile du pays a félicité les hommes pour leur dévouement à traquer le tueur, qui pendant 37 jours avait imputé le crime à des voleurs impitoyables.

Le malade Anagnostopoulos avait même tué le chiot de la famille dans le but de rendre son histoire plus crédible.

« Je suis très excité et heureux d’être à la tête d’une force de police qui compte de tels policiers, des gens si dévoués à leur travail », a déclaré Michalis Chrisohoidis.

Le gouvernement d’Athènes dans un geste rare avait annoncé une récompense de 300 000 euros pour les informations qui démasqueraient le tueur de Caroline.

L’officier supérieur de la police grecque, le lieutenant-général Michalis Karamalakis, a également applaudi les enquêteurs pour leur travail exemplaire. « Du début à la fin, le traitement du dossier a été exemplaire par les autorités compétentes et leur personnel. »

Il a ignoré les critiques sur le temps qu’il avait fallu aux officiers grecs pour retrouver le tueur de Caroline.

La cérémonie a coïncidé avec des hommages déchirants à la maman britannique qui aurait marqué ses 20 anseanniversaire le lundi.

Le bébé du couple vivra désormais en permanence chez les parents de Caroline[/caption]

Anagnostopoulos avait même tué le chiot de la famille dans le but de rendre son histoire plus crédible[/caption]

Crouch, qui aurait également célébré le 15 juillet le deuxième anniversaire de son mariage avec le pilote formé au Royaume-Uni, a été retrouvée étouffée à côté de sa petite fille, Lydia, dans la maison du couple à Athènes le 11 mai.

« Elle a été dans mon esprit en permanence parce qu’hier marquait deux mois depuis son meurtre et aujourd’hui elle aurait eu 20 ans, ce qu’elle n’a pas réussi à faire », a déclaré son institutrice Kiki Anagnostou à Alpha TV.

« [Instead] elle est restée 19 ans laissant derrière elle ses parents et sa petite fille.

Lydia est maintenant prise en charge par la mère philippine de Caroline, Susan, et le père britannique, David, à Alonissos, l’île grecque où elle a également grandi après que la famille a obtenu la garde de l’enfant d’un an.

Les autorités judiciaires grecques enquêtent sur l’affaire après l’emprisonnement d’Anagnostopoulos en attendant son procès au début du mois.

Une femme de 40 ans, soupçonnée d’être liée au « cercle professionnel » du pilote, a été liée à l’homme de 33 ans, certains médias suggérant que les deux pourraient avoir été liés de manière romantique avant le meurtre, bien que la femme anonyme ait nié les revendications.

Cela est arrivé lorsqu’il a été révélé qu’Anagnostopoulos utilisait son hélicoptère pour faire passer de la drogue pour les cartels et voulait la faire taire quand elle l’a découvert.

Le couple avait récemment passé des vacances somptueuses à Dubaï et avait également dépensé 47 000 £ sur un terrain et conçu une maison de rêve de 140 000 £.

Et maintenant, les policiers, auparavant chargés de l’enquête, pensent que Crouch, 20 ans, a peut-être découvert les activités de son mari et les a désapprouvées.

Une source a révélé que le pilote était devenu de plus en plus contrôlant avec sa femme et avait même placé une application de traçage sur son téléphone.

La source a ajouté qu’il l’escortait également à des séances de thérapie parce qu’il aurait eu peur qu’elle s’exprime.

« La façon dont elle a été assassinée suggère qu’elle était physiquement et symboliquement enfermée. »

La mère de Caroline a obtenu la garde de sa petite-fille Lydia.

Georgia et Kostas Anagnostopoulos, ingénieur en mécanique et architecte, s’occupaient de Lydia après la mort de Caroline.

Twisted Anagnostopoulos, 33 ans, a affirmé la semaine dernière qu’il voulait élever sa petite fille de prison.

Mais un tribunal l’a déchu de ses droits parentaux et a confié la garde exclusive de l’enfant à la famille Crouch.





L’avocat de la famille, Thanassis Harmanis, a déclaré au Sun Online : « Susan était heureuse hier. Elle pourra revoir Caroline dans les yeux de Lydia. »

La passation émotionnelle a commencé vers 9 heures du matin à Athènes, lorsque la petite Lydia a été vue en train d’être portée dans la rue jusqu’à une voiture par la mère et le frère d’Anagnostopoulos, Fotis.

Elle serrait un sac contenant les vêtements de Lydia et d’autres objets.