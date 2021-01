Trois agents de la police du Capitole ont décrit avoir été battus, taser avec une masse d’ours et se faire arracher leurs armes par la foule de MAGA qui a crié qu’ils voulaient «les tuer avec leurs propres armes» mercredi dernier.

Michael Fanone, 40 ans, Christina Laury et Daniel Hodges, 32 ans, faisaient partie des flics du Capitole qui ont été maîtrisés par la foule le 6 janvier.

Jeudi, ils ont pris la parole lors d’une conférence de presse pour partager des détails sur la façon dont les émeutiers les ont battus après avoir pénétré par effraction dans le bâtiment du Capitole pendant que la Chambre certifiait le résultat des élections.

Fanone, un père de quatre enfants, a raconté comment les émeutiers ont tenté de saisir son arme et ont crié: « Tuez-le avec sa propre arme! »

«Nous ne combattions pas 50 ou 60 émeutiers dans ce tunnel. Nous combattions 15 000 personnes.

«Cela ressemblait à une scène de bataille médiévale», a déclaré Fanone. Lui et ses collègues se sont précipités au Capitole après avoir entendu un appel urgent de secours à la radio.

Il faisait partie des rares flics qui ont tenté de défendre la terrasse ouest.

L’officier Michael Fanone montre qu’il est écrasé par la foule alors qu’il tente de défendre le Capitole le 6 janvier

Fanone était complètement en infériorité numérique. Il a dit que la foule a attrapé son arme et a crié «nous en avons une! nous en avons un! comme ils l’ont traîné loin de ses collègues

Fanone, jeudi, a déclaré qu’il pensait n’avoir vécu que parce qu’il avait parlé à la foule de ses enfants, les suppliant: «J’ai une famille!

Quand il est arrivé là-bas, il a été stupéfait par la scène.

Fanone a commencé à essayer de repousser la foule. Il a crié à ses collègues: «Creusez! Nous devons fermer ces portes.

À l’époque, ils ignoraient que les manifestants avaient déjà franchi le Capitole et se trouvaient à l’intérieur.

Il a été traîné des portes dans la foule. Les photographies le montrent en train de crier alors qu’il se bat contre eux.

Jeudi, Fanone a révélé que certains des émeutiers avaient tenté de saisir son arme. Il a dit qu’il craignait qu’ils ne lui tirent dessus et a instinctivement commencé à les implorer de ne pas le tuer.

Il dit qu’il n’a été épargné que parce qu’il les a suppliés de ne pas le tuer pour le bien de ses enfants.

«Certains gars ont commencé à attraper mon arme et ils criaient:« Tuez-le avec sa propre arme. Donc, l’autre option à laquelle j’ai pensé était d’essayer de faire appel à l’humanité de quelqu’un. Et je me souviens juste d’avoir crié que j’avais des enfants. Et cela semblait fonctionner.

Après avoir fait cela, il dit que certains des émeutiers l’ont protégé des autres.

«Merci, mais putain d’être là», dit-il à ces émeutiers qui l’ont protégé.

Fanone a déclaré que ses collègues s’étaient fait asperger de masse le visage, avaient volé leurs matraques et avaient ensuite été battus avec eux.

«Nous étions en train de pulvériser des irritants chimiques.

« Ils avaient des tuyaux et différents objets métalliques, des matraques, dont certains, je pense, avaient pris des membres des forces de l’ordre. Ils nous avaient frappés avec ça », a-t-il dit.

Il dit qu’il était impossible de combattre la foule.

L’officier Daniel Hodges, avec du sang coulant de ses armes, est écrasé par la foule par une porte

Hodges s’exprime jeudi au Capitole au sujet de l’attaque

«C’était juste le grand nombre d’émeutiers. La force qui venait de ce côté. Il était difficile de résister à une trentaine de joueurs contre 15 000 », a-t-il déclaré.

On ne sait pas exactement combien de flics étaient là ce jour-là, mais la police du Capitole n’en compte que 2300 au total et il y en a probablement moins de la moitié.

Christina Laury dit qu’elle a été aspergée de visage avec une masse d’ours et qu’elle a dû combattre la foule aveugle

Christina Laury travaille dans l’unité de récupération des armes à feu de l’unité.

Elle a dit que les flics avaient été aspergés de masse d’ours, qui est plus forte que les types de masse ordinaires.

« Les individus poussaient des officiers, frappaient des officiers.

« Ils nous aspergeaient de ce que nous appelions, essentiellement, la masse d’ours, parce que vous l’utilisez sur les ours.

«Malheureusement, cela vous arrête pendant un moment.

«C’est bien pire qu’un spray au poivre. Cela scelle vos yeux. … Vous devez vous asperger et vous asperger d’eau.

« Et dans ces moments-là, c’est effrayant parce que vous ne pouvez rien voir et que des gens se battent pour passer », a-t-elle déclaré.

Daniel Hodges, 32 ans: battu de sa propre matraque par un émeutier de MAGA qui « moussait à la bouche »

La foule a pulvérisé une masse d’ours sur les agents, ce qui est beaucoup plus fort que tout autre type de masse

Les flics se lavent les yeux après avoir été maculés par la foule MAGA

« Il y a un gars qui a déchiré mon masque, il a pu déchirer le bâton et me battre avec,

« Il moussait pratiquement à la bouche si juste, ces gens étaient de vrais croyants de la pire des manières.

«Vous savez que les choses allaient mal.

« J’appelais pour tout ce que je valais, et un officier derrière moi a pu me laisser suffisamment d’espace pour me sortir de là et me ramener à l’arrière afin que je puisse me dégager. »

Le commandant Ramey Kyle de la police métropolitaine de DC faisait partie des flics qui se sont précipités pour aider après que la situation a commencé à s’aggraver.

Il a déclaré au Washington Post: « J’étais assez certain que nous allions être dépassés.

«J’ai repéré une zone dans laquelle nous pourrions revenir à une autre position de combat.

Les flics du Capitole étaient gravement dépassés en nombre le 6 janvier malgré une pléthore de signes avant-coureurs de l’arrivée de la foule.

Maintenant, il y a des questions en cours sur la raison pour laquelle l’aide n’a pas été appelée plus tôt.

Le maire de DC a demandé à la Garde nationale un renfort le soir du Nouvel An, mais elle n’a reçu que 340 flics.

Personne dans la force du Capitole n’a demandé de renfort à l’avance.

Le chef de la police du Capitole, Steven Sund, a démissionné quelques jours après l’incident.