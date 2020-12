Une décennie après que la première des 10 victimes du tueur en série de Gilgo Beach a été découverte par un chien cadavre de la police dans un fourré le long de la pittoresque Ocean Parkway de Long Island, les autorités sont toujours à la recherche du prédateur, qui aurait choisi sa proie pour leur petites montures et yeux vert noisette.

Le mystère du meurtre non résolu a tourmenté le département de police du comté de Suffolk et frustré les membres de la famille des victimes, qui cherchent toujours des réponses toutes ces années plus tard. L’affaire en cours fait l’objet du dernier épisode des 48 heures de CBS, diffusé samedi soir.

Le 11 décembre a marqué le sombre anniversaire des 10 ans de la découverte du corps de Melissa Barthelemy, qui a été retrouvé à proximité de Gilgo Beach alors que les flics du comté de Suffolk étaient à la recherche de Shannan Gilbert, une travailleuse du sexe de 24 ans dont sept disparus des mois auparavant, après avoir fui terrorisé la maison d’un client.

« Gilgo Four »: ces photos montrent les quatre premières victimes qui ont été retrouvées il y a dix ans près de Gilgo Beach, Long Island, dans le cadre d’une enquête sur un tueur en série

Une victime précédemment connue sous le nom de « Jane Doe No 6 » a été identifiée à l’aide de la génétique génétique en mai sous le nom de Valerie Mack, une escorte de Philadelphie âgée de 24 ans.

En quelques jours, trois autres corps ont été retrouvés, chacun enveloppé dans de la toile de jute et tous à quelques pas l’un de l’autre. Ils sont devenus connus sous le nom de «Gilgo Four».

Au printemps 2011, ce nombre était passé à 10 ensembles de restes humains – ceux de huit femmes, d’un homme asiatique et d’un enfant en bas âge. Certains restes ont été plus tard liés à des parties de corps démembrées trouvées ailleurs sur Long Island.

L’homme asiatique, qui, selon les autorités, portait des vêtements pour femmes, a été retrouvé en mars 2011.

La police pense que le tout-petit était l’enfant de l’une des victimes, mais la fille et la mère ont été retrouvées dans deux zones différentes. Le bambin a été retrouvé le 4 avril 2011.

Plusieurs des victimes ont annoncé leurs services en tant que travailleuses du sexe sur Craigslist.

Le chef des détectives à la retraite du comté de Suffolk, Dominick Varrone, a déclaré à Erin Moriarty de CBS qu’il pensait que le tueur avait un type spécifique et ciblait délibérément ses victimes en ligne.

Une vue aérienne de la zone près de Gilgo Beach et Ocean Parkway sur Long Island où 10 ensembles de restes humains avaient été récupérés

Cette carte montre les endroits où certaines des victimes ont été retrouvées et la distance entre les scènes de crime

« S’il désire une taille, un poids et une couleur des yeux particuliers, il peut le faire », a déclaré Varrone. « Et je pense que si vous regardez les Gilgo Four … ils sont très, très proches avec des caractéristiques uniques – très petits, cinq pieds ou moins, 100 livres, les yeux verts noisette. »

Le chef des détectives à la retraite du comté de Suffolk, Dominick Varrone, a déclaré qu’il pensait que le tueur ciblait de petites victimes qu’il pourrait facilement maîtriser et éliminer

Varrone a émis l’hypothèse que l’agresseur avait délibérément choisi des victimes courtes et minces car elles seraient plus faciles à maîtriser et à éliminer après les meurtres.

Au lieu d’enterrer les corps, le tueur les a enveloppés dans de la toile de jute pour les camoufler et les a jetés dans les broussailles. Les enquêteurs soupçonnaient que le tueur aurait pu se faire passer pour un chasseur, un ramasseur de déchets privé ou quelqu’un d’autre ayant des raisons d’être sur Ocean Parkway en pleine nuit.

Dix ans après la découverte de Maureen Bathelemy, la police ne semble pas plus près de procéder à une arrestation.

En janvier 2020, les enquêteurs ont révélé une photo inédite d’une ceinture en cuir noir bien usée portant les initiales « WH » ou « HM » trouvée sur l’une des scènes de crime qui, selon eux, avait été gérée par un suspect inconnu.

En janvier, la police du comté de Suffolk a révélé une photographie d’une ceinture en cuir noir avec les initiales «WH» ou «HM». La ceinture a été retrouvée sur l’une des scènes de crime et a été manipulée par un suspect inconnu

La commissaire de police du comté de Suffolk, Geraldine Hart, a refusé de dire exactement où la ceinture avait été trouvée et à quelle victime elle était liée. Elle a déclaré que les enquêteurs avaient déterminé que la ceinture n’appartenait à aucune des victimes.

« Nous pensons que cet objet a été manipulé par le suspect et n’appartenait à aucune des victimes », a déclaré Hart à l’époque.

La chasse au tueur en série a été déclenchée par la disparition de Shannan Gilbert en 2010.

Gilbert, une travailleuse du sexe de 24 ans, a disparu après avoir quitté la maison d’un client à pied dans la communauté en bord de mer d’Oak Beach, disparaissant dans le marais. Elle aurait été terrifiée et a été entendue crier et frapper aux portes des maisons voisines.

Des mois plus tard, le policier du comté de Suffolk, John Malia, et son chien cadavre cherchaient son corps dans les broussailles le long de Ocean Parkway, à proximité, lorsqu’ils sont tombés sur les restes squelettiques de Melissa Barthelemy.

Shannan Gilbert, une travailleuse du sexe de 24 ans, a disparu en 2010 après avoir quitté la maison d’un client. Sa disparition a fini par découvrir les autres meurtres

La police utilise des chiens cadavres pour fouiller les broussailles épaisses sur le bord de la route près d’Oak Beacht, à Long Island, le 5 avril 2011

D’autres découvertes sinistres ont suivi, créant une scène de crime déroutante qui s’étendait d’un parc près des limites de New York à une communauté de villégiature sur Fire Island et à l’extrême est de Long Island.

La police a retrouvé le crâne d’une prostituée nommée Jessica Taylor, qui avait 20 ans lorsque la majeure partie du reste de son corps a été retrouvée dans une zone boisée de Manorville peu de temps après sa disparition en 2003.

Des parties du corps trouvées près de Gilgo Beach étaient également liées à un autre cadavre retrouvé à Manorville en 2000. Cette femme victime, jusqu’alors connue sous le nom de «Jane Doe No 6», a été identifiée à l’aide d’outils de généalogie génétique en mai de cette année comme étant âgée de 24 ans. Valerie Mack.

Mack, qui est également passée par Melissa Taylor, était une escorte de Philadelphie qui a disparu près d’Atlantic City, New Jersey en 2000 à l’âge de 24 ans.

Le corps de Gilbert a été retrouvé en décembre 2011, à environ 3 miles à l’est de l’endroit où les 10 autres ensembles ont été découverts.

En parlant des corps près de Gilgo Beach, les enquêteurs ont déclaré à plusieurs reprises au fil des ans qu’il était peu probable qu’une personne ait tué toutes les victimes.

Une décennie plus tard, les responsables du comté de Suffolk ne semblent pas plus près de procéder à une arrestation

Les détectives avaient longtemps soutenu que la mort de Gilbert était accidentelle et l’avait exclue de la liste des victimes confirmées du tueur en série, mais Hart était moins engagé lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet en janvier.

Les enquêteurs ont déclaré que peu de temps après la découverte de sa dépouille, elle s’était noyée dans une brume provoquée par la drogue après avoir erré dans la zone humide; ses proches contestent depuis longtemps cette détermination.

Les résultats d’une autopsie indépendante commandée par la mère de Gilbert ont indiqué qu’elle aussi avait peut-être été étranglée comme les autres victimes.

Cependant, Hart – un ancien agent du FBI devenu commissaire en 2018, a déclaré que la cause du décès de Gilbert n’était « pas concluante ».

Hart a déclaré que l’enquête restait active et que tous les outils disponibles étaient utilisés pour essayer de résoudre le cas.

Le département de police du comté de Suffolk a lancé un site Web, Gilgo News, pour partager des mises à jour sur l’enquête et permettre aux témoins potentiels de communiquer des informations.