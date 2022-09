Les flics creusent pour la victime du meurtre des Maures, Keith Bennett, alors que le «crâne» a été retrouvé 58 ans après la tuerie de Ian Brady et Myra Hindley

La POLICE cherche le corps de Keith Bennett, victime du meurtre des Maures, après la découverte d’un crâne six décennies après sa mort.

Ian Brady et Myra Hindley ont enlevé le garçon de 12 ans le 16 juin 1964, alors qu’il se dirigeait vers la maison de sa grand-mère.

Keith Bennett a été assassiné en 1968

Il a été étranglé et enterré à Saddleworth Moor par le duo dépravé mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Mais 58 ans après sa disparition, la police exhume une zone de terre après la découverte de restes humains présumés, rapporte le Daily Mail.

On pense que le crâne appartient à un enfant âgé d’environ 12 ans avec une mâchoire supérieure d’enfant avec un ensemble complet de dents.

Les détectives se concentrent également sur un échantillon de matériel supposé être des vêtements qui ont été enterrés à 3 pieds sous le crâne.

Des anthropologues médico-légaux de la police du Grand Manchester examinent les échantillons.

L’énorme percée pourrait enfin résoudre l’énigme qui tourmente la police et sa famille depuis près de 60 ans.

Tragiquement, la mère de Keith, Winnie, est allée dans la tombe sans jamais pouvoir enterrer son fils.

Le jeune a été attiré dans une camionnette par Hindley, qui l’a conduit à une aire de repos sur le Moor.

Brady l’a ensuite emmené pour l’agresser sexuellement et l’assassiner pendant que Hindley surveillait.

La famille de Keith s’est battue depuis pour récupérer la dépouille du petit garçon.

Après avoir été transféré de la prison à l’hôpital à sécurité maximale d’Ashworth en novembre 1985, Brady a avoué le meurtre de Keith lors d’une interview avec des journalistes.

Une recherche a été effectuée dans les landes un an plus tard, Hindley rejoignant les officiers en 1986 et Brady en 1987.

Mais le corps de Keith n’a jamais été retrouvé et c’est devenu un secret macabre que Brady a emporté dans la tombe.

Evil Brady et Hindley ont massacré cinq enfants entre 1963 et 1965 dans une frénésie qui a horrifié la nation.

Les victimes, Pauline Reade, 16 ans, John Kilbride, 12 ans, Keith Bennett, 12 ans, Lesley Ann Downey, 10 ans et Edward Evans, 17 ans, ont été enterrés à Saddleworth Moor.

Le couple dépravé a été emprisonné à vie en 1966 pour leurs crimes écœurants.

Hindley est décédé en 2002, tandis que Brady est devenu le délinquant britannique le plus ancien alors qu’il purgeait sa peine sous surveillance suicidaire à l’hôpital Ashworth.

Il est décédé le 15 mai 2017, à l’âge de 79 ans.

La mère de Keith, Winnie, est décédée sans jamais retrouver son fils

Sick Brady n’a jamais révélé où il avait enterré le corps

La police fouille le Maure en 1968 Crédit : PA : Association de la presse