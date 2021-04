Les restes HUMAINS découverts lors de la recherche d’une fille Amish de 18 ans disparue il y a exactement dix mois sont ceux de l’adolescente, selon des responsables.

Linda Stoltzfoos a disparu après avoir assisté à un service religieux en Pennsylvanie le 21 juin de l’année dernière et aurait été enlevée et tuée par Justo Smoker, 35 ans.

L’adolescente amish Linda Stoltzfoos, 18 ans, est portée disparue depuis le 21 juin 2020

Les restes ont été retrouvés enveloppés dans une bâche et enterrés à plus d’un mètre de profondeur Crédit: WGAL 8 News

Une vaste enquête impliquant le FBI, le département de police du canton de East Lampeter et la police de l’État de Pennsylvanie a révélé mercredi la découverte macabre dans une zone rurale de l’est du comté de Lancaster, en Pennsylvanie.

Les restes ont été retrouvés enveloppés dans une bâche et enterrés à plus d’un mètre de profondeur derrière l’ancien lieu de travail de Smoker, a annoncé Dutchland Incorporated, comté de Lancaster, DA Heather Adams.

Les autorités pensent maintenant que Stoltzfoos a été assassinée dans les heures qui ont suivi son enlèvement et son inhumation au bloc 3100 de Harvest Drive.

Smoker avait été vu dans une autre zone où les flics ont trouvé plus tard un soutien-gorge enterré et des bas qui appartiendraient à Linda, qui avaient un ADN «attribuable à Smoker» sur l’un des bas.

Les enquêteurs suggèrent que son corps a ensuite été emmené dans la zone boisée où ses restes – avec une robe, un bonnet et des chaussures correspondant à ce qu’elle a vu pour la dernière fois – ont été retrouvés cette semaine.

« Bien que le bureau du coroner n’ait pas encore procédé à une identification médico-légale positive, sur la base de toutes les informations actuellement connues et dont nous disposons, nous croyons fermement et sommes à l’aise de dire que les restes sont ceux de Linda Stoltzfoos, 18 ans, » Adams continua.

Justo Smoker, 35 ans, a été accusé de l’enlèvement et du meurtre de la jeune fille de 18 ans Crédit: Bureau du procureur du comté de Lancaster

Une énorme recherche a été menée entre plusieurs organismes d’application de la loi pour trouver Linda Crédit: WGAL

Le bureau du coroner du comté procédera désormais à une identification officielle et enquêtera sur la cause et les circonstances de sa mort. Une autopsie est prévue vendredi.

L’oncle au cœur brisé de Linda a déclaré à CBS 21: « Je suis toujours sous le choc et je ne suis jamais prêt pour des nouvelles comme celle-ci. »

La découverte choquante a secoué la communauté amish très unie.

L’endroit où les restes ont été retrouvés avait déjà été fouillé par la police et les équipes de recherche, qui ont parcouru plusieurs centimètres du comté, ce qui représente plus de 15 000 heures-homme.

L’enquête sur la disparition de Linda a vu la contribution de tous les niveaux de l’application de la loi, y compris le FBI offrant une récompense de 10 000 $ pour les informations conduisant à son rétablissement en juillet.

Adams n’a pas révélé ce qui a conduit à la nouvelle découverte.

«Pour la famille, je me sens mal parce qu’ils gardent tout ce temps l’espoir qu’elle se présentera peut-être, mais encore une fois, c’est une fermeture», a déclaré la section locale Debbie Matteoda.

« C’est triste », a ajouté Krista Hanna. « J’espère que la famille ressent un peu la paix et que la recherche est terminée et qu’ils savent maintenant ce qui s’est passé. »

La communauté amish très unie a été secouée par la triste découverte Crédit: WGAL 8 News

L’État a été saisi par la disparition de Linda le jour de la fête des pères 2020 qui a vu Smoker arrêté pour enlèvement et délit de faux emprisonnement le mois suivant.

Il a ensuite été accusé d’homicide en décembre après que les procureurs eurent déclaré qu’il avait « cessé complètement toutes les activités de routine » et que le temps écoulé suggérait que Linda était décédée et que Smoker était responsable.

L’enquêteur principal des affaires, le détective de police du canton d’East Lampeter, Christopher Jones, a livré le témoignage de plusieurs femmes amish qui avaient déclaré qu’un homme de la description de Smoker les avait traquées la veille de la disparition de Linda.

Les enregistrements de téléphone portable et les caméras de surveillance de Smoker l’ont placé, lui et sa voiture, dans la zone de l’enlèvement, avant qu’il ne se rende dans la région densément boisée des montagnes galloises.

Les amis et la famille de Linda ont insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais exprimé le désir de partir et avait prévu de rencontrer des amis dans un groupe de jeunes de l’église le 21 juin.

Elle a été vue pour la dernière fois en train de marcher seule sur Beechdale Road, son trajet habituel pour rentrer de l’église, avant qu’une Kia Rio rouge – qui avait les plaques d’immatriculation de Smoker – soit également vue sur les images de surveillance.

Elle a été vue pour la dernière fois portant une «robe beige, un tablier blanc et une cape blanche».