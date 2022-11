Les flics chassent un suspect après qu’une femme dans la vingtaine a été violée avant qu’un membre du public ne l’effraie

Les COPS sont à la recherche d’un suspect qui aurait violé une femme avant qu’un membre du public ne l’effraie.

Un homme aurait violé une femme dans la vingtaine entre 4 heures et 6 heures du matin le 14 mai 2022, avant de laisser une adresse à Fernie Street, Manchester.

La police a publié une image de l’homme qu’elle veut interroger Crédit : GMP

On pense que la victime et son amie avaient rencontré l’agresseur dans un bar de Tib Street, dans le centre-ville de Manchester, avant que l’incident ne se produise.

Le sergent-détective Natasha Feerick, du GMPs City of Manchester CID, a déclaré: “Depuis mai, nous avons suivi un certain nombre d’enquêtes et nous avons maintenant besoin de l’aide du public pour identifier cet homme.

“On pense qu’un membre du public a dérangé le délinquant lors de l’incident, ce qui l’a poussé à s’enfuir.

“Nos officiers spécialisés soutiennent la victime et nous aimerions parler à l’homme dans la vidéo en relation avec cet incident et appelons le public pour toute information.”

Quiconque a été témoin de cet incident, qui pourrait avoir des images de vidéosurveillance ou des images de téléphone portable de cette zone ce soir-là, est prié de contacter la police du Grand Manchester au 0161 856 1146 en citant 2316 du 15/05/22.