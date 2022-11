Les flics chassent un homme qui a tenté de kidnapper une fille de 15 ans et de la tirer dans sa voiture alors qu’ils enquêtent sur 2 autres attaques qui craignent d’être liées

Un HOMME a tenté de kidnapper une fille de 15 ans et de la tirer dans sa voiture plus tôt cette semaine.

Le suspect se serait approché de l’écolière à un arrêt de bus et aurait tenté de la faire venir avec lui.

La police veut parler au conducteur de cette Vauxhall Astra après qu’un homme a tenté de kidnapper une écolière Crédit : Police du Grand Manchester

La police du Grand Manchester a lié l’incident de lundi à Salford à deux autres impliquant des filles âgées de 13 et 15 ans.

Les détectives tentent de localiser une Vauxhall Astra noire, qui a un couvercle de rétroviseur argenté.

Ils ont publié plusieurs clips CCTV, au dessusmontrant le véhicule circulant dans la zone la nuit.

L’inspecteur-détective Chris Horsfield a déclaré: “Les victimes ont été extrêmement secouées par cette rencontre et il est très important que cet homme soit identifié et qu’il quitte la rue dès que possible.

“Nous pensons que l’homme à qui nous voulons parler conduisait peut-être une voiture à hayon de couleur foncée, mais nous devons examiner les images de la caméra de tableau de bord pour identifier la marque, le modèle et la plaque d’immatriculation.

“Nous demandons aux conducteurs des zones aux dates et heures ci-dessus de bien vouloir nous soumettre leurs images de caméra de tableau de bord, afin que nos agents spécialisés puissent les parcourir et les analyser.

“Vous pouvez nous contacter au 0161 856 8361 (service de messagerie vocale), en composant le 101 ou en utilisant la fonction LiveChat sur notre site Web www.gmp.police.uk, en citant le numéro de journal 2786 du 21/11/22.”