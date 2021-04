Les COPS sont à la recherche d’un photographe qui a fui Dubaï après avoir pris les fameuses photos « Butt Squad » d’un groupe de modèles nus.

Les mannequins – qui ont maintenant été expulsés vers l’Ukraine – ont été accusés d’avoir « enfreint la décence publique » après avoir posé nus sur un balcon aux Emirats Arabes Unis.

Alexander Ten a admis qu’il était le photographe mystérieux derrière la séance photo nue Crédit: Instagram

Au moins 11 mannequins ont été arrêtés par des flics après la cascade Crédits: Tim Stewart

Au moins 11 femmes ukrainiennes ont été arrêtées par des flics pour débauche publique et production de pornographie.

Les images et les clips des femmes ont été déchirés par les médias sociaux après la cascade – envoyant des ondes de choc à Dubaï où un code juridique basé sur la loi islamique, ou charia, a conduit des étrangers en prison pour des délits de domptage.

Le photographe russe Alexander Ten a admis qu’il était le photographe mystérieux derrière les images de nu.

Ten est maintenant recherché par les flics à Dubaï pour son rôle dans la fusillade racée après avoir fui la ville avant la répression policière, selon les rapports.

L’organisateur ukraino-américain du tournage controversé – Vitaliy Grechin, 41 ans – serait toujours en détention à Dubaï, au milieu des craintes qu’il risque jusqu’à 18 mois de prison.

Et un patron de la société informatique russe Alexey Kontsov, 33 ans, qui aurait posté des photos de la cascade serait également toujours en détention.

S’adressant au média russe Life, Ten a admis qu’il avait pris les photos du balcon – mais a blâmé Grechin pour le scandale.

« Je ne sais pas si je suis recherché à Dubaï », a-t-il déclaré.

«Je n’ai rien proposé. Je suis un photographe ordinaire. C’était un shooting spécial pour Vitaliy Grechin et ses besoins.

« On m’a dit d’arriver à l’heure et au lieu fixés et de prendre des photos des filles, alors je suis arrivé. J’ai été personnellement embauché par Grechin. »

Le patron de la société informatique russe Alexey Kontsov, 33 ans, qui aurait publié des photos du cascadeur serait toujours en détention Crédit: Instagram

Vitaliy Grechin, 41 ans, serait toujours en détention à Dubaï Crédits: Vitaliy Grechin

Grechin aurait organisé le tournage racé Crédits: Vitaliy Grechin

La société russe de Kontsov, Involta, a affirmé que Grechin et Konstov avaient été détenus pour « un crime qu’ils n’avaient pas commis ».

Dans un communiqué, la société a insisté sur le fait que Konstov était innocent et a affirmé qu’il n’avait joué aucun rôle dans le tournage des femmes nues.

« Il a été accusé d’avoir violé les normes de moralité publique et d’avoir organisé une séance photo indécente. Ces accusations sont fausses », indique un communiqué de la société.

«Les femmes sur la photo sont des amis proches de Vitaliy Grechin, avec qui il a déjà voyagé.

«Ce jour-là, ils se détendaient avec Vitaliy dans la piscine de la maison où vivait Alexey. Il y avait un photographe Alexander Ten avec eux.

«Dans la soirée, le groupe a été autorisé à monter à l’appartement d’Alexey pour se changer. Ils n’y sont restés qu’une demi-heure.

Le communiqué ajoutait: « À ce moment-là, les filles sont sorties sur le balcon pour admirer la vue. Alexander Ten, le photographe, leur a suggéré de poser pour une photo. »

La société affirme qu’une vidéo prise depuis un bâtiment voisin montre que c’est Ten qui a photographié les filles sur le balcon – pas Konstov.

« La présence d’Aleksander Ten est confirmée par des documents de police à Dubaï », a déclaré la société.

Grechin joue du piano entouré des modèles nus au même endroit où les fameuses photos du balcon ont été prises Crédit: Strana.ua

Certaines des filles qui ont participé au tournage nu sont photographiées ici Crédit: Instagram

Konstov a insisté sur le fait qu’il était innocent et n’a joué aucun rôle dans le tournage des femmes nues Crédit: Instagram

« Alexander Ten est recherché à Dubaï pour cette affaire. »

Le média russe Mash a publié un document en arabe prétendant montrer que Ten est recherché par les autorités de Dubaï.

Dix ont répondu aux affirmations de la société informatique et ont déclaré: «Le fait qu’Involta m’ait accusé de proposer de prendre cette photo est un faux absolu.

« Je crois que la société Involta a fait une telle déclaration pour tenter de libérer Kontsov. »

Un certain nombre de femmes – dont la star adulte russe Alex Lolly – ont également réussi à s’échapper de Dubaï avant que les organisateurs et les mannequins ne soient arrêtés, selon les allégations.

Un modèle, récemment libéré de prison, a déclaré que jusqu’à dix modèles s’étaient échappés avant la répression.

Dubaï est une destination de choix pour les influenceurs et les modèles Instagram du monde, qui remplissent leurs flux de médias sociaux avec des selfies élégants en bikini des hôtels de luxe des émirats côtiers et des îles artificielles.

Mais l’image de marque de la ville en tant que destination touristique étrangère fastueuse a parfois provoqué la controverse et s’est heurtée aux règles strictes des cheikhs régissant le comportement et l’expression du public.

Les images et les clips des femmes ont été déchirés sur les réseaux sociaux après la cascade

Grechin – qui aurait organisé le tournage – entouré de filles Crédits: Vitaliy Grechin

La star adulte russe Alex Lolly aurait réussi à s’échapper de Dubaï avant que les organisateurs et les mannequins ne soient arrêtés Crédits: SERGEY YUZHAKOV

L’un des modèles, d’Ukraine, a été révélé en tant qu’avocat.

La famille de Yana Graboshchuk, 27 ans, a déclaré qu’elle pensait qu’elle était en vacances et que son implication dans le tournage a été un choc pour eux.

Elle a été identifiée grâce à son tatouage distinctif qui correspond à ses photos sur les réseaux sociaux – bien qu’il ne soit pas clair si Yana fait partie des personnes détenues.

Le frère de Yana, Taras, 20 ans, a déclaré que sa famille n’avait aucune idée de la raison pour laquelle elle visitait la ville et a été «choquée» quand ils ont découvert ce qu’elle avait fait à Dubaï.

«Elle est partie en vacances, puis je ne sais pas ce qui est arrivé ensuite», a-t-il déclaré.

« NOUS TRAITÉS COMME DES MEURTRES »

L’un des mannequins a déclaré que dix des femmes avaient fui Dubaï le 3 avril et 14 étaient restées dans la ville, selon le journal russe Strana.

Elle a affirmé que les autorités avaient traité les mannequins « comme des meurtriers » après leur arrestation.

« Ils nous ont pris absolument tout, nous ont chassés, nous ont emmenés dans une pièce avec un matelas pour 12 filles », a-t-elle déclaré.

«Nous n’avons pas été nourris de toute la journée, et la nuit, ils ont apporté du riz insipide avec une sauce terrible.

« Il s’est avéré être l’un des meilleurs repas à l’exception du pain, qui était donné à 4 heures du matin.

«Ensuite, ils nous ont mis dans des cellules où ils jettent des émeutes. Ici, nous avons été enfermés pendant au moins deux jours.

« Les gens dormaient, mangeaient, allaient aux toilettes et avaient envie de mourir. »

Elle a ajouté: « Je n’irai plus jamais à Dubaï. J’ai appris tant de côtés sombres de ces gens de prisonniers. C’était dégoûtant d’être là. »