Les flics attrapant un vil paedo auraient dû être un moment de fierté – comment ont-ils laissé la folie éveillée en faire une dispute sur l’identité de genre?

ATTRAPER un vil pédophile qui avait abusé d’enfants aussi jeunes que six ans aurait dû être un moment de fierté pour la police de Sussex.

Ses officiers avaient travaillé sans relâche pour mettre l’attaquant en série John Stephen Dixon, qui a ensuite changé son nom en Sally Anne Dixon, derrière les barreaux pendant 20 ans au début du mois.

Les flics attrapant un vil paedo qui avait abusé d’enfants aussi jeunes que six ans auraient dû être un moment de fierté pour la police (stock photo) Crédit : Getty

L’attaquant en série John Stephen Dixon, qui a ensuite changé son nom pour Sally Anne Dixon, a été mis derrière les barreaux pendant 20 ans plus tôt ce mois-ci Crédit : PA

Au lieu de cela, la force de Sussex s’est retrouvée prise dans une dispute embarrassante sur l’identité de genre.

Quelques citoyens inquiets avaient commenté sur Twitter qu’il était faux de décrire Dixon comme une “femme reconnue coupable d’infractions historiques contre des enfants” alors que l’agresseur avait commis les terribles attaques alors qu’il était un homme.

Plutôt que de laisser les gens débattre librement de la question, quelqu’un de la police de Sussex a décidé d’intervenir.

La force a tweeté qu’elle ne « tolérait aucun commentaire haineux » sur le sexe de quelqu’un « quels que soient les crimes commis ».

Qui enverrait un tel avertissement ? Pas un cuivre de rue, c’est sûr.

C’est le département des médias, souvent peuplé de diplômés universitaires, qui envoie de tels tweets.

Heureusement, ils ont maintenant été remis à leur place par la nouvelle ministre de l’Intérieur Suella Braverman.

Elle a dit à la force de “se concentrer sur la capture des criminels, pas sur la police des pronoms”.

La police de Sussex a effectué un demi-tour rapide, supprimant l’ancien message et en publiant un nouveau disant que le public avait droit à la liberté d’expression.

Moi-même et de nombreux autres officiers, en service ou à la retraite, espérons que ce sera un moment décisif.

Il est temps de dire que ça suffit avec toute la police éveillée – revenons à la capture des criminels.

C’est ce que veut le public.

Au cours de la dernière décennie, les taux de détection des cambriolages ont été divisés par deux, passant de 10 %, ce qui était un déchet, à 5 %, ce qui est un double déchet.

Les chiffres les plus récents du ministère de l’Intérieur montrent que seulement 4% des vols et 6% des vols qualifiés entraînent des accusations contre quiconque.

Le contraire devrait être vrai.

TROP C’EST TROP

Avec 40% des foyers équipés de caméras de vidéosurveillance ou de sonnette, les détectives disposent de bien plus de preuves pour attraper les voleurs.

Mais de nos jours, la police ne fait guère plus que fournir des numéros de référence du crime afin que les victimes puissent déposer une réclamation d’assurance.

L’idée qu’ils pourraient examiner la scène, calmer la victime et attraper le criminel a apparemment été oubliée.

Au lieu de cela, ils voient des policiers dépenser de l’argent pour des badges arc-en-ciel, faire du skateboard et défendre des pédophiles.

La bonne nouvelle est que le ministre de l’Intérieur n’est pas le seul à exiger que l’accent soit mis sur le fait de mettre les délinquants derrière les barreaux.

Le commissaire récemment installé de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a déclaré cette semaine qu’il souhaitait que ses agents assistent à tous les cambriolages.

À l’heure actuelle, moins de la moitié des cambriolages dans les maisons de Londres entraînent l’intervention de la police pour enquêter.

De même, l’inspecteur en chef de la gendarmerie de Sa Majesté, Andy Cooke, a appelé à une augmentation des normes de détection à travers le pays et a critiqué la pénurie nationale de détectives.

Le message devrait bientôt parvenir aux chefs de police motivés par la carrière, qui, au cours des deux dernières décennies, ont cru que la meilleure façon d’obtenir une promotion était de promouvoir le politiquement correct.

Quand j’ai dit à un officier très haut gradé que je n’étais pas d’accord avec tout ce réveil, ils m’ont dit que je devais “souffler avec le vent”.

Je leur ai dit que je ne ferais jamais cela, mais la bonne nouvelle pour le public est que si le vent dominant souffle vers « attrapons plus de criminels », alors les agents de carrière le feront.

Ce dont nous avons besoin, c’est que Sir Mark et le ministre de l’Intérieur aillent encore plus loin et reviennent à l’idée d’une police à tolérance zéro.

À l’heure actuelle, le vol à l’étalage a été effectivement décriminalisé, la police ne poursuivant pas quiconque ayant volé moins de quelques centaines de livres d’articles.

Les comportements antisociaux, l’intimidation, le trafic de drogue et les menaces de violence sont trop souvent ignorés.

SE DÉPENDRE D’EUX-MÊMES

C’est une voie vers des crimes plus graves, car si les voleurs s’en tirent avec des infractions de moindre envergure, ils pensent alors qu’ils peuvent en commettre d’autres plus graves.

Ce sont souvent les personnes les plus vulnérables de la société, celles de la classe ouvrière qui n’ont pas le temps d’exprimer leurs préoccupations lors d’événements de police communautaire, qui sont livrées à elles-mêmes contre les gangs en maraude.

Des affaires judiciaires récentes offrent également un certain espoir que l’ère de la police éveillée touche à sa fin.

L’année dernière, la Cour d’appel a jugé qu’il était erroné d’enregistrer les opinions de l’ancien officier de police Harry Miller sur les questions trans comme des « incidents haineux ».

Nous ne devrions pas arrêter des personnes pour avoir exprimé des opinions politiques, quelles qu’elles soient.

Sir Mark avait raison lorsqu’il a déclaré cette semaine que la police devait rester impartiale, que 99% des personnes soutiennent une cause ou 1% le fassent.

Il est temps d’arrêter de contrôler ce que les gens pensent et de commencer à contrôler les actes criminels.

La nouvelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a dit à la police de Sussex de “se concentrer sur la capture des criminels, et non sur la police des pronoms” Crédit : @SuellaBraverman

Le nouveau commissaire de la police du Met, Sir Mark Rowley, a dévoilé son plan d’action cette semaine Crédit : PA