Les flics arrivent à Rutland alors que 1 500 voyageurs commencent à quitter le festival chaotique

PLUS D’un millier de voyageurs qui ont choqué les villageois par leur comportement tapageur passent enfin à autre chose.

Les flics sont arrivés au Rutland Showground à Oakham ce matin, pour aider à déplacer les 1 500 qui avaient assisté à un événement chrétien appelé «Festival de la lumière et de la vie».

1 500 voyageurs quittant le Rutland Showground après la clôture d’un festival hier

La police patrouille dans la région alors que les voyageurs se préparent à partir

L’événement s’est terminé hier, mais malgré le démontage de la tente Light and Life, un grand nombre de caravanes de voyageurs sont restés sur le terrain d’exposition ce matin.

Les policiers empêchaient les véhicules de rentrer alors que les automobilistes commençaient progressivement à sortir.

Nous avons rapporté plus tôt cette semaine comment des personnes vivant à proximité du parc des expositions ont affirmé avoir enduré une semaine de misère en tant que voyageurs, « fait une course de dragsters », et auraient volé des magasins et abusé des propriétaires et des habitants.

La police du Leicestershire a été forcée d’intensifier les patrouilles, mettant plus d’officiers dans les rues et a même dirigé une équipe de drones spécialisés dans la région.

Un grand nombre de caravanes de voyageurs restent au parc des expositions.

Les visiteurs d’une semaine ont causé de la détresse et des perturbations aux habitants

Au cours de la semaine, les flics ont procédé à deux arrestations après avoir reçu plus de 100 appels se plaignant des visiteurs qui sont descendus au sol le week-end dernier.

Les habitants ont déclaré au Sun qu’ils avaient « peur de quitter leurs maisons » et ont décrit la ville comme « dans un état de panique ».

Le résident local Carl Ford, 55 ans, a déclaré: « La grande majorité d’entre eux se sont bien comportés, mais un petit nombre d’entre eux ont provoqué un chaos absolu.

« La plupart des gens ont de nouveau été enfermés chez eux jusqu’à ce que tout cela passe.

« Ils ne semblent pas encore montrer de signes urgents de départ, même si certains d’entre eux sont partis aujourd’hui. J’espère juste qu’ils emporteront leurs dégâts avec eux. »

Un restaurant McDonald’s voisin a même été contraint de fermer à la suite d’informations rapportées par des voyageurs ayant des relations sexuelles dans les toilettes.

Et lorsqu’on leur a demandé de partir, les campeurs auraient « saccagé » le joint de hamburgers – prenant plus de trois heures au personnel pour nettoyer les dégâts.

Pendant ce temps, lundi, Lord Nelson et The Wheatsheaf de Wetherspoon ont fermé tôt pour la journée tandis que le Old Buttercross servait des bières uniquement aux repas.

Et l’amiral Hornblower a cessé de servir à partir du milieu de l’après-midi au milieu d’informations selon lesquelles jusqu’à 250 campeurs de voyageurs devaient descendre dans le centre-ville historique.

Les résidents des médias sociaux se sont demandé si l’événement aurait dû avoir lieu – étant donné le pic national du nombre de cas de Covid.

Le surintendant Jonny Starbuck a déclaré :

« Nous comprenons que les comportements antisociaux peuvent avoir un impact significatif sur la communauté locale et je tiens à les remercier d’avoir travaillé avec nous sur cette question et je les encourage à continuer à nous signaler les incidents.

« Encore une fois, nous tenons à souligner qu’il s’agit d’un événement légal et que la majorité des personnes qui visitent sont là pour profiter de leur foi.

« Il n’y en a que quelques-uns qui sont déterminés à adopter ce comportement négatif. Nous traiterons ceux qui commettent des crimes rapidement et vigoureusement. »

L’un d’eux a demandé au Rutland Showground : « Comment avez-vous permis qu’un événement énorme ait lieu qui menace une communauté qui a obéi aux règles et maintenu les niveaux de Covid bas ?

Oliver Hemsley, chef du conseil du comté de Rutland, a reconnu les inquiétudes plus tôt dans la semaine, mais a déclaré qu’autoriser les voyageurs à quitter le site le jour initialement convenu « minimiserait l’impact » sur les routes.

Les flics ont dû intensifier les patrouilles dans la semaine après avoir reçu des centaines de plaintes de résidents