Les flics arrêtent le couteau qui a attaqué 5 personnes lors de séries de coups de couteau à New York – et ont même ri au nez d’une victime

Métro





Un tueur en série dérangé a attaqué au hasard au moins cinq victimes innocentes à New York – déclenchant une chasse à l’homme effrénée qui s’est terminée par l’arrestation d’un suspect par la police mercredi.

Le tueur présumé – qui n’a pas été immédiatement inculpé ni nommé – aurait poignardé un homme le 8 janvier, puis attaqué quatre autres victimes à Springfield Gardens et en Jamaïque, dans le Queens cette semaine – et il pourrait même être lié à une agression à Brooklyn mercredi. .

“Nous avons un individu non identifié qui se promène dans la rue et poignarde au hasard des gens avec un couteau de chasse”, a déclaré le chef de la patrouille du NYPD, John Chell, lors d’un point de presse mercredi soir, avant que les flics ne confirment qu’ils avaient arrêté quelqu’un.

Ces attaques non provoquées ont eu un effet dissuasif sur l’arrondissement.

“Je n’ai jamais été nerveux ici auparavant, mais maintenant je le suis”, a déclaré Raymond Coombs, qui habite près de la 134e Avenue et du boulevard Guy R. Brewer, où deux victimes ont été attaquées mercredi matin.

“C’est fou”, a déclaré Coombs. « Nous ne savons pas ce qui le déclenche. Est-ce qu’il fait ça au hasard ? Qu’est-ce qui le pousse à faire ça aux gens ? Il n’a rien de mieux à faire ?

Un commerçant local qui n’a voulu donner que son nom sous le nom de Noel a déclaré que cette frénésie d’attaques « me fait me sentir en danger dans le quartier ».

L’agresseur, armé d’un couteau, a poignardé la femme de 34 ans au torse, ont indiqué les policiers. Police de New York

La police a un suspect en détention.

« Cela me fait du mal parce que je n’en vois pas la raison. Pourquoi poignarder les gens comme ça ? il a dit. “Cela me rend un peu frustré.”

La série d’agressions au hasard a commencé à 18h20 le 8 janvier, lorsque la police a déclaré qu’un homme de 61 ans avait été poignardé dans le bas du dos alors qu’il marchait sur la 137e Avenue et la 135e Rue, a indiqué la police.

“Dans cet incident, le suspect s’est moqué de la victime après l’avoir poignardée”, a déclaré mercredi le chef des détectives du NYPD, Joseph Kenny.

Puis, entre mardi et mercredi, le type armé d’un couteau a attaqué une femme et trois hommes lors de quatre autres attaques à Springfield Gardens et en Jamaïque, selon la police.

Shaneka Anderson, 34 ans, a déclaré au Post qu’elle rentrait chez elle à pied après son travail à la TSA à l’aéroport de LaGuardia mardi peu après minuit, au niveau de la 158e rue et de la 134e avenue à Springfield Gardens, lorsque le démon s’est faufilé par derrière.

“Au moment où je marche vers ma maison, je suis sur le point d’arriver chez moi [and] il me poignarde dans le dos », a déclaré Anderson lors d’un entretien téléphonique mercredi. «Je n’avais pas réalisé qu’il l’avait fait. J’avais l’impression qu’il venait de me frapper et qu’il s’enfuyait.

Elle l’entendit marmonner, mais ne put rien distinguer de déchiffrable alors qu’il s’enfuyait en glissant, dit-elle.

“Je tombe et alors que je me retourne, je le vois trébucher”, a déclaré Anderson. « C’était la première grosse neige et il glisse sur la neige alors qu’il essaie de se relever et court dans le coin.

«Il glissait», dit-elle. «C’était mouillé là-bas. Il ne portait pas de bottes, c’était comme des baskets.

Une fois à l’intérieur, Anderson remarqua le sang provenant de sa blessure.

«J’étais sous le choc», se souvient-elle de l’attaque. “J’avais une respiration sifflante.”

Images de surveillance de la victime poignardée dans le pressing du Queens. Fourni

La police enquête pour savoir si l’agresseur du pressing est responsable d’autres agressions au couteau à Brooklyn et dans le Queens. Fourni

Elle a été soignée dans un hôpital.

Les enquêteurs pensent que le même agresseur était responsable d’une autre attaque non provoquée à quatre pâtés de maisons de la 134e Avenue et du boulevard Guy R. Brewer mercredi matin, ont indiqué des sources policières.

Deux autres attaques distinctes ont suivi vers 7h30 mercredi lorsqu’un homme de 74 ans accompagnant sa femme au travail devant le 161-05 de la 134e Avenue a été pris dans une embuscade par derrière.

Kenny a déclaré que le suspect avait poignardé la victime à l’abdomen « sans dire un mot » avant de s’enfuir vers la 161e rue – où il a immédiatement affronté sa prochaine cible, un homme de 41 ans.

Les deux victimes – qui ne se connaissent pas – ont été emmenées au centre médical de l’hôpital Jamaica, où elles ont été répertoriées dans un état stable.

La victime plus âgée s’était frayé un chemin dans une entreprise de nettoyage à sec voisine, selon le propriétaire, Bruce An, 62 ans.

«Je balayais mon sol vers 7h30 du matin», a déclaré An au Post. « Un vieil homme a ouvert la porte et m’a demandé de l’aider. J’ai dit : « Que s’est-il passé ? Je pensais qu’il était tombé dans la rue.

“Il a dit. ‘Appeler le 911.’ J’ai dit : « Que s’est-il passé ? » », se souvient An. « Il a dit qu’il marchait dans la rue au coin de la rue et qu’un jeune homme est arrivé derrière eux. Il les a poignardés et il s’est enfui. Il marchait juste dans la rue et bang !





“Quand je l’ai vu au début, j’ai vu tout le sang sur sa main”, a-t-il ajouté. “Je pensais que c’était un mineur [thing] c’est arrivé mais plus tard, lorsque l’officier est venu et a ouvert sa veste [it was] rempli de sang – son dos – je veux dire, c’était un sérieux problème là-bas.

Lors de l’attaque la plus récente, la police a déclaré que le suspect avait poignardé un homme de 36 ans après que les deux hommes se soient disputés à propos d’un siège dans un bus urbain en Jamaïque, mercredi vers 8 heures du matin.

L’attaque a eu lieu sur Parsons Boulevard et Archer Avenue après que les deux hommes soient descendus du bus MTA, ont indiqué les policiers.

“Notre victime monte dans le bus sur la 115e Avenue”, a déclaré Kenny lors d’un briefing. « L’agresseur est déjà dans le bus. Notre victime demande… « Puis-je m’asseoir à côté de vous ? » et il est d’accord.

« À un moment donné du voyage, d’autres sièges deviennent disponibles et l’agresseur demande : ‘Il y a des sièges libres, vous pouvez vous éloigner de moi.’ Et la victime refuse de bouger, et c’est là que commence la bagarre.

Deux hommes, âgés de 74 et 41 ans, ont été poignardés lors de la deuxième attaque sur le boulevard Guy R. Brewer et la 134e Avenue. Gregory P. Mangue

La police cherche à savoir si l’attaque non provoquée d’un homme sur le quai du métro J/M/Z à Bushwick est également liée, ont indiqué des sources. Paul Martinka

Le commissaire de police Edward Caban a décrit le tueur plus tôt mercredi comme « armé et dangereux ».

La police de New York a publié mercredi une vidéo du suspect marchant d’avant en arrière devant une devanture de magasin, la capuche de son sweat-shirt gris relevée au-dessus de sa tête.

Les policiers ont procédé à une vaste analyse vidéo de la zone et ont arrêté une personne d’intérêt mercredi soir, à proximité de l’attaque de mardi, selon des sources policières.

Les autorités enquêtent actuellement pour savoir si l’attaque non provoquée d’un homme mercredi matin sur le quai du métro J/M/Z à Bushwick est également liée au même tueur en série présumé, ont indiqué des sources policières.

Cet incident s’est produit à 9 h 40, la victime a été poignardée une fois à la poitrine et emmenée au centre médical de Woodhull avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, ont indiqué les policiers.

La police demande toute information sur le suspect. Gregory P. Mangue

Le suspect s’est enfui du train à l’arrêt suivant, Flushing Avenue, a indiqué la police.

«J’ai peur», a déclaré mercredi au Post John Lin, directeur du Lucky Nail Spa sur Guy R. Brewer Boulevard. « Il est toujours là-bas.

“Nous allons probablement fermer plus tôt maintenant”, a déclaré Lin. “Ce n’est pas bien. Nous avons tous peur.

Lors d’une attaque apparemment sans rapport dans le Bronx, un homme de 19 ans a été poignardé une fois au bras à bord d’un train 2 en direction nord à Morris Park Avenue et East 180th Street, a indiqué la police.

La victime de cette attaque, survenue à 7h50 du matin, s’est rendue au centre médical Jacobi, où elle a été répertoriée dans un état stable.

Le suspect s’est enfui dans la rue.

Reportage supplémentaire de Kevin Sheehan