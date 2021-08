Les flics arrêtent DIX-NEUF hommes dans une enquête sur la maltraitance des enfants à Bradford

La POLICE a arrêté 19 hommes dans le cadre d’une enquête sur la maltraitance des enfants contre une fille.

Les agents se sont précipités sur des adresses à travers Bradford au cours d’une opération d’un mois.

La police a arrêté 19 hommes dans le cadre d’une enquête sur la maltraitance des enfants

Les 19 suspects, tous âgés de 36 à 55 ans, ont été détenus pour diverses infractions.

Ils ont depuis été libérés dans l’attente d’enquêtes supplémentaires, a déclaré la police du West Yorkshire.

L’enquête est liée à des allégations contre une fille dans la région de Bradford entre 2000 et 2005.

Cela survient quelques jours après que la force a arrêté 40 personnes dans le cadre d’une enquête sur des allégations de maltraitance d’enfants il y a plus de 20 ans.

L’inspecteur-détective en chef Alan Weekes, de la police du district de Bradford, a déclaré: «Cette enquête fait partie de l’engagement continu de la police du West Yorkshire à enquêter sur les infractions sexuelles actuelles et non récentes contre des enfants.

« Lutter contre la maltraitance des enfants et protéger les enfants n’est pas quelque chose qu’une seule agence peut faire de manière isolée, c’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et d’autres organisations et associations caritatives pour soutenir les victimes, traduire les délinquants en justice et rendre nos communautés plus sûres.

«Nous exhortons toute personne ayant été victime d’abus sexuels, qu’ils soient récents ou historiques, à le signaler à la police.

« Soyez assuré que vous serez écouté, pris au sérieux et soutenu par des professionnels expérimentés dans le traitement de ce type d’infractions. »