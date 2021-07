Les flics armés de Magaluf répriment contre l’alcool et les bagarres « honteux » après le retour des Britanniques pour essayer de secouer l’image de la « station balnéaire »

Les flics de MAGALUF ont reçu l’ordre de réprimer les comportements « honteux » tels que l’alcool et les bagarres alors que les Britanniques retournaient sur l’île de la fête pour la première fois.

On dit que les patrons touristiques essaient de se débarrasser de la tristement célèbre image de la station balnéaire de la ville après Covid – ne voulant pas revenir à des scènes sauvages d’offres de boissons à fond et de bateaux de fête bondés.

Avec les îles Baléares désormais sur la liste verte du Royaume-Uni, les chefs de Majorque veulent abandonner ce qu’ils ont surnommé le « tourisme de l’excès » qui en était venu à définir Magaluf.

Des photos d’hier soir montrent la police en patrouille alors que les Britanniques ont célébré la superbe victoire 4-0 de l’Angleterre sur l’Ukraine alors qu’ils se dirigeaient vers la demi-finale de l’Euro 2020.

Et des clichés capturés au cours du week-end montrent des flics – certains d’entre eux armés – en force alors qu’ils patrouillaient dans les boîtes de nuit traditionnelles pour réprimer les mauvais comportements.

Les zones chaudes de Magaluf, y compris la célèbre bande de Punta Ballena, ont été fermées l’année dernière après que les autorités ont déclaré qu’elles en avaient marre de sa réputation ternie et des dangers liés à Covid.

Des unités de police armées spécialisées ont été amenées de Madrid pour tenter de maintenir la paix alors que les premiers Britanniques revenaient.

Les voitures ont été fouillées à la recherche de drogue et d’alcool afin d’empêcher tout projet de fêtes de rue, qui sont populaires en Espagne.

Le journal insulaire Ultimahora.es a rapporté que les touristes de retour ne sont plus exclusivement britanniques – des vacanciers français, italiens et espagnols venant également à Maga.

Un étudiant britannique, un homme déguisé en femme pour un enterrement de vie de garçon, leur a dit : « Cela fait un an à oublier, nous méritons une petite fête.

Certains lieux de vie nocturne sont toujours fermés et il existe toujours des restrictions dans les pubs et les restaurants, avec une heure de fermeture à 2 heures du matin.

Sortir des verres pour boire dans la rue est interdit par les nouvelles règles de comportement et les plages doivent être nettoyées à minuit.

La bande restait ouverte jusqu’à 5 heures du matin, ce qui créait des scènes d’ivrognes et de bagarres tôt le matin.

La police calcule que le premier grand week-end a vu environ 2 500 touristes au moment le plus achalandé, contre 12 000 lorsque Magaluf était à son apogée.

Un porte-parole a déclaré à la presse espagnole que c’était « une nuit relativement calme ».

Radio Calvia FM a déclaré sur son site : « Les premiers touristes britanniques ont déjà commencé à arriver dans les destinations de Calvia telles que Santa Ponça, Palmanova et Magaluf. »

La mairie de Calvia dit qu’elle n’est plus prête à accepter le « tourisme des excès » et Magaluf doit changer d’image.

La nouvelle association « Magaluf Waterfront » affirme que la station doit être considérée comme un « environnement privilégié ».

Il veut que le resot soit connu comme un endroit où les gens peuvent profiter d’une bonne journée sur la plage et d’une excellente cuisine.

Calvia est également devenue le premier endroit à Majorque à traiter ses propres amendes pour comportement antisocial ou violations de coronavirus à la place du gouvernement des Baléares.

Cela, selon les responsables, accélérera le processus de sorte que les gens devront payer plus rapidement et « dissuader » les autres.

« La coordination entre la Garde civile et la Police locale de Calvià est essentielle, aussi bien à terre que sur la côte pour éviter les bateaux de fête », a déclaré un porte-parole.

« Le conseil de Calvia travaille sur cette ligne et a demandé une collaboration spéciale du service maritime de la garde civile et de la direction générale des urgences du gouvernement des îles Baléares. »

Et le maire de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, a souligné : « Notre police et la Garde civile seront préparées et coordonnées pour que Calvià continue d’être une destination touristique sûre.

« Ici, nous serons vigilants au respect de la norme contre le tourisme des excès ».

La déléguée du gouvernement, Aina Calvo a ajouté : « Il est vital de coordonner l’ensemble du personnel pour que la reprise de l’activité touristique – et donc de l’économie – se fasse en toute sécurité.

« Nous devons reconnaître le grand travail conjoint de la Garde civile, de la police locale et du personnel d’inspection pour atteindre cet objectif ».

Javier Pascuet, directeur général du tourisme de Calvia, avait précédemment déclaré à The Sun Online que les restrictions pandémiques les aidaient à imposer des changements à l’image de la ville de fête.

M. Pascuet a déclaré à The Sun Online : « La réglementation Covid normale sera en place pour les touristes en visite, donc dans les bars, il y aura une limite au nombre de personnes autorisées.

«Il n’y aura pas de bateaux de fête, de tournées de pub ou d’happy hours.

«Cela signifie que tout ce que vous pouvez boire, des offres comme des boissons deux pour un, il n’y aura rien de tout cela. Il y aura des zones de Magaluf que vous ne pourrez pas boire, donc il y aura des zones calmes et familiales.

Il a ajouté: « C’est bien de venir ici pour faire la fête et passer un bon moment mais nous ne voulons pas des excès, des factures d’hôpital, il s’agit d’un équilibre. »

L’armée habituelle de promoteurs britanniques travaillant à Magaluf sera également contrainte de demander un titre de séjour pour y travailler pendant l’été.

L’Espagne et Majorque auront besoin d’un afflux de touristes cet été, en particulier du Royaume-Uni pour sauver l’économie.

Les touristes britanniques visitant l’Espagne ont chuté de 82% l’année dernière en raison de la pandémie, les îles Baléares étant les plus durement touchées.