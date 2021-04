Les COPS montrent leurs derniers colliers et invitent les propriétaires de 48 chiens à se manifester.

Ils ont été saisis lors d’un raid sur un site de voyageurs d’Ipswich le mois dernier et peuvent être vus sur le site Web de la police de Suffolk.

Ce petit chien manque son propriétaire Crédit: East Anglia News Service

Les chiens de la galerie comprennent des bouledogues français, des cockers et des épagneuls springer, des teckels et des whippets, et pourraient provenir de n’importe où au Royaume-Uni.

La police inclut toute personne qui reconnaît son animal volé pour prendre contact avec les détails de la preuve de propriété.

Le porte-parole de la police de Suffolk a déclaré: «Au cours des dernières semaines, les agents ont travaillé dur pour identifier les propriétaires des 83 chiens.

«Cependant, en raison du manque de caractéristiques et d’informations d’identification, le processus s’est avéré difficile. Pour l’instant, aucun des animaux n’a été réuni avec ses propriétaires.

«Maintenant, l’équipe d’enquête demande aux propriétaires potentiels, qui n’ont pas contacté la gendarmerie auparavant, de se manifester.

Les propriétaires de chiens disparus sont exhortés à se manifester Crédit: East Anglia News Service

Il manque à ce pauvre chien de compagnie son propriétaire Crédit: East Anglia News Service

La police inclut toute personne qui reconnaît son animal volé pour prendre contact avec les détails de la preuve de propriété Crédit: East Anglia News Service

«Le public doit également être conscient que certains de ces chiens ont peut-être été perdus, volés ou déplacés sur une période de temps, de sorte qu’ils ne ressemblent pas exactement à ce qu’ils étaient lors de leur dernière visite

«Les chiens restants qui n’ont pas été annoncés dans le cadre de l’appel font actuellement l’objet d’enquêtes de propriété ou sont de jeunes chiots.

« Tous les chiens saisis font toujours partie de l’enquête en cours. Les soins et le bien-être des chiens restent une priorité. »

