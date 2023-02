Les flics apathiques doivent enfin être bons et retrouver Nicola Bulley disparue

NICOLA Bulley est une femme ordinaire. Elle a disparu pendant l’une des activités les plus banales et quotidiennes – promener le chien.

Qu’elle ait peut-être glissé sur une berge, essayant de régler ce que la police a appelé un “problème” avec l’épagneul springer Willow, est quelque chose qui résonne chez chacun des 13 millions de propriétaires de chiens au Royaume-Uni.

La disparition de 11 jours de Nicola s’est jusqu’à présent avérée au-delà des capacités de la police du Lancashire Crédit : Police du Lancashire

Nicola Bulley et son partenaire Paul Ansell

Combien d’entre nous ont soupiré avec lassitude, remonté nos jeans en maudissant le chien et pataugé jusqu’aux genoux dans une eau boueuse infestée de rats pour récupérer un animal de compagnie ou une balle de tennis dégoûtante et baveuse de sept mois?

En tant que propriétaires de chiens, c’est ce que nous faisons. Nous esclaves, eux maîtres.

Nicola pourrait être n’importe lequel d’entre nous ; n’importe lequel d’entre nous pourrait être elle. Nous le faisons parce que nous aimons inconditionnellement ces créatures ridicules, moelleuses et caca de renard. Leurs besoins passent très souvent avant les nôtres.

Nicola représente donc tous les propriétaires de chiens amoureux qui existent.

Les rapports selon lesquels Willow a été retrouvée «desséchée et en détresse» sont encore une autre pièce déchirante du puzzle. Jamais le vieil adage “si les chiens pouvaient parler” n’a été aussi poignant.

Comme la pauvre Willow doit se sentir confuse et perdue, désespérée de communiquer ce qu’elle sait.

Les selfies de Nicola avec la belle Willow sont universels, un chien souriant et haletant dans l’arrière-pays, deux pieds derrière une balle sanglante.

Peut-être pas depuis le cas tragique de Sarah Everard, en mars 2021, une nation n’a-t-elle été aussi plongée dans une actualité nationale.

À une époque de tant de misère nationale, nos cœurs collectifs saignent pour la famille de Nicola – ses deux jeunes filles et son partenaire Paul Ansell.

Aucune quantité de crises énergétiques, de grèves ou d’inflation ne peut nuire à notre empathie unie. Nous prions pour que, contrairement à Sarah, il y ait une fin heureuse.

Bien sûr, la disparition de 11 jours de Nicola s’est jusqu’à présent avérée au-delà des capacités de la police du Lancashire.

Lors d’une conférence de presse vendredi, la surintendante Sally Riley a déclaré: «Notre principale hypothèse de travail est que Nicola est malheureusement tombée dans la rivière, il n’y a pas d’implication de tiers ou de criminel et ce n’est pas suspect mais le cas tragique d’une personne disparue. C’est particulièrement important parce que la spéculation peut être très pénible pour la famille et pour les enfants de Nicola.

“Une preuve cruciale”

La police semble délibérément ignorer qu’une “hypothèse” n’est que cela – une spéculation.

Martyn Underhill, ancien détective et officier supérieur dans l’enquête sur le meurtre de Sarah Payne, a décrit la décision de la police de diffuser sa théorie sur la rivière comme “extrêmement inhabituelle et préoccupante”.

Il a ajouté : « Si on dit au public qu’il pense que c’est un terrible accident, cela risque que les gens s’éteignent. Cela peut dissuader quelqu’un de présenter des preuves cruciales.

« Sortir publiquement avec un récit aussi définitif rendra difficile de revenir en arrière si les circonstances changent. Et ils ont offensé la famille et les amis en même temps. C’est vraiment aberrant.”

Alors que la police, les garde-côtes HM, les secours en montagne et les services d’incendie et de secours du Lancashire parcourent tous la rivière, des agents ont analysé le téléphone de Nicola et ont enraciné via CCTV.

Des coups de porte à porte ont été faits. Des appels publics à l’aide ont été lancés. Toujours rien. Notre confiance dans la police n’a jamais, jamais été aussi faible.

À une époque de tant de misère nationale, nos cœurs collectifs saignent pour la famille de Nicola Crédit : Instagram

Dans le sillage de Wayne Couzens, qui a violé et tué Sarah Everard, et du violeur David Carrick, ainsi que de l’émergence d’une culture générale de misogynie grossière, les policiers ne sont plus les personnages gentils et bénins que nous pensions enfants.

Parallèlement à une apathie générale en matière de maintien de l’ordre de base – donner la priorité aux répressions de Twitter plutôt qu’à attraper des cambrioleurs ou à se mettre à genoux pour résoudre des crimes – maintenant, plus que jamais, nous avons besoin que la Force soit efficace.

Pourtant, vous avez le sentiment que celui-ci compte vraiment pour eux. Ils lisent la salle des chiens et font tout leur possible pour retrouver Nicola.

Prions pour qu’ils réussissent et restaurent au moins un iota de notre foi perdue.

Lisse cette fille. . . voici un avertissement les enfants

Madonna était méconnaissable aux Grammy Awards d’hier soir 1 crédit

Madonna photographiée en 1986 1 crédit

Le visage de MADONNA. Ouah.

Il n’y a que Donc. Beaucoup. Pour. Déballez ici. Est-ce les sourcils trop épilés des années 90 ?

La truite tacaud qui est partout une insulte aux truites fluviales ?

Les joues gonflées qui ne peuvent pas être dues à la prise de poids car elle a encore la graisse corporelle d’un whippet ?

Ou le front lisse comme la porcelaine qui bouge moins que Putney Bridge aux heures de pointe ?

Je veux dire, bon pour Madge de s’exprimer (dans la mesure où n’importe quelle expression est possible).

Mais les enfants, sérieusement, évitez Harley Street.

UNE RICHE SOURCE DE PLAISIR RICHARD MADELEY a accidentellement qualifié Sam Smith non binaire de “il” la semaine dernière. Comme une maman épuisée réprimandant son tout-petit surexcité, la co-animatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid, l’a rapidement corrigé. Quand la toujours brillante Susanna ne tourne pas les yeux en permanence vers sa co-vedette errante, elle fait de la viande hachée de députés obscurs. Ces deux-là deviennent rapidement incontournables pour regarder la télé au petit-déjeuner.

GAGNER POUR LES FEMMES ÂGÉES

IMAGINE être l’une des quatre autres actrices contre Sarah Lancashire aux TV Baftas de l’année prochaine.

Les pauvres âmes peuvent tout aussi bien passer leur commande Deliveroo dès maintenant et prévoir une belle soirée devant la télé.

Sarah Lancashire a donné une masterclass à une femme sur le jeu d’acteur lors de la finale de Happy Valley Crédit : BBC

Parce que ce gong ne va nulle part à part les toilettes du rez-de-chaussée de Mme Lancashire.

La star de Happy Valley a donné une masterclass à une femme sur le jeu d’acteur – chaque émotion dans la gamme émotionnelle affichée – lors de la finale de dimanche soir.

Écrit par Sally Wainwright, je ne me souviens pas de 70 minutes de télévision plus parfaites.

Le succès fulgurant de ce succès de la BBC1 devrait également rappeler aux rédacteurs en chef que nous avons besoin – et, surtout, que nous voulons – plus d’émissions avec des protagonistes forts, imparfaits mais éminemment sympathiques de plus de 50 protagonistes.

Les femmes d’âge moyen ne sont plus invisibles. Espérons que cela marque un changement de marée télévisuelle.

JE DIRAIS ‘SE VOIR’ MON CHEMIN Un NOUVEAU sondage montre que My Way de Frank Sinatra est la chanson funéraire la plus populaire du Royaume-Uni. Étonnamment, seulement 0,3 % de la population connaît les vœux funéraires de leur être cher. Maintenant, appelez-moi un narcissique enragé massif, mais mes meilleurs amis ont reçu des INSTRUCTIONS TRÈS STRICTES avant mon grand jour. Alors que je roule dans l’allée, cercueil ouvert (maquillage complet aux yeux enfumés), je veux exploser I’m Still Standing d’Elton John. Et alors que le rideau se referme autour de mon cadavre (parfait, uniformément bronzé), le bon débarras de Green Day retentira. Un montage photo de tous mes meilleurs morceaux (filtrés, retouchés, très sélectifs) jouera tout au long du service, alors que les personnes en deuil pleurent assez fort pour être entendues du Machu Picchu. Un de mes meilleurs amis m’a battu dans les enjeux de la sélection de chansons, demandant Sympathy For The Devil des Stones. Ce qui, si vous la connaissiez, vous le sauriez approprié.

SAUVETEZ LE NHS À L’UNITÉ

POUR la première fois, les ambulanciers et les infirmières ont abattu des outils en tandem.

Le NHS est au point de rupture.

Le moment est venu pour une certaine unité entre les partis de ramener le NHS du point de rupture 1 crédit

Trop de chefs. Trop de paperasserie. Trop peu de bon sens.

L’indice est dans le nom. Il s’agit d’une crise nationale et, en tant que telle, le moment est sûrement venu d’une certaine unité entre les partis.

Après tout, le NHS s’est concrétisé à l’origine à la suite du rapport Beveridge de 1942, un plan soutenu par les conservateurs et les travaillistes.

Les conservateurs ne peuvent pas continuer à rabâcher sur leur « déploiement de piqûres qui bat le monde » comme une carte de sortie de prison gratuite pour le reste de tous les temps.

Et le parti travailliste ne peut pas continuer à promettre à la Terre avec peu de soutien.

Ils doivent revenir au début et recommencer. Comme un.