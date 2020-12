Lors d’un incident étrange en Californie, deux policiers infiltrés déguisés en Père Noël et son elfe pour attraper des suspects de vol de voiture dans un centre commercial de Californie. Dans un message sur Facebook, le département de police de Riverside a nommé l’opération « intervention du père Noël » et a déclaré que la tâche visait à réduire le vol au détail pendant la saison des vacances.

Le message se lit comme suit: «Le vol au détail augmente considérablement pendant la saison des achats des Fêtes et nos détectives ont adopté une approche proactive face à ces crimes par le biais de ce programme de répression baptisé« L’intervention du père Noël ».

Trois hommes ont été repérés par les policiers dans un parking d’un centre commercial de Canyon Springs, qui tentaient de voler une Honda CR-V blanche, a déclaré le message Facebook. Une vidéo publiée par la chaîne YouTube du service de police montre un voleur en voiture dans une voiture volée, puis un flic habillé en elfe arrêtant un suspect sous la menace d’une arme tandis que le Père Noël peut être vu courir derrière un voleur et le claquer au sol pendant que quelqu’un crie: Lui le Père Noël! »

Regardez la vidéo ici:

Le suspect qui est vu en train de fuir dans la vidéo a été identifié et est recherché, selon la police. Sur les deux suspects qui ont été arrêtés, l’un a été libéré tandis que l’autre a été arrêté pour possession de drogues illicites.

Les gens ont exprimé leur amour et leur appréciation pour le service de police de Riverside et les ont applaudis pour leurs efforts. La section des commentaires de la publication Facebook est remplie de commentaires hilarants d’internautes. «GOTCHA CRIMINAL! SANTA VOUS A OCCUPE… AVEC ESPOIR qu’ils ne reviendront pas », a écrit un utilisateur.

Selon le message, il y a eu trois autres arrestations, une femme arrêtée pour possession de drogues illégales et avec un caddie plein d’objets volés, un autre local a été arrêté car il est un voleur régulier dans un magasin. Il a été reconnu par les flics dès son entrée dans le magasin et avant de pouvoir voler à nouveau, il a été arrêté. Le voleur a été arrêté pour intrusion et possession de stupéfiants illégaux, le troisième a été arrêté pour avoir volé des ensembles de jouets Lego d’une valeur de 1000 $, reconnus comme Patrick Seisopour, 55 ans. Il a été arrêté par le Père Noël et son elfe.

Détective Paul Miranda, tandis que parler à NBC Los Angeles, ont déclaré qu’ils étaient à l’intérieur du magasin lorsqu’ils ont identifié les voleurs à l’étalage, puis ils se sont séparés et le Père Noël était là pour les mettre en garde à vue. Les crimes contre les biens du service de police de Riverside ont été assistés par des agents de l’unité des agents de ressources scolaires.