Un CONDUCTEUR portant un gilet pare-balles aurait été mortellement abattu par la police à Los Angeles, en Californie, samedi après avoir renversé sa voiture dans un véhicule de patrouille.

Le détective du département de police de Los Angeles, Meghan Aguilar, a déclaré aux journalistes que le conducteur s’était «arrêté soudainement» sur Sunset Boulevard à Hollywood et avait reculé sa voiture dans un véhicule de police qui répondait à un autre appel avec une sirène explosive, selon FOX 11.

Le conducteur avait la main droite cachée derrière le dos lorsqu’il est sorti de sa voiture Crédit: AFP

Le chauffeur, qui n’est pas identifié, est sorti de sa voiture pour affronter les policiers, la main droite placée derrière le dos. On ne sait pas pour le moment s’il avait une arme.

«Les officiers lui ont donné des ordres qu’il n’a pas suivis, et il a commencé à compter à rebours, disant 3… 2… 1… alors qu’il commençait à tirer sa main de son dos vers l’avant», a déclaré Aguilar aux journalistes.

Les images de la caméra de la police ont révélé des informations sur la fusillade. Le conducteur a été déclaré mort sur les lieux.

Les flics ont été surveillés dans certaines villes par des militants et des responsables pour leurs pratiques de maintien de l’ordre et l’usage de la force.

Le chauffeur n’a pas suivi les ordres qui lui ont été donnés, selon un détective du LAPD Crédit: AFP

Un policier a tué la semaine dernière Ma’Khia Bryant, 16 ans, à Columbus, dans l’Ohio, après son arrivée dans un quartier où l’adolescent était sur le point de poignarder quelqu’un avec un couteau de cuisine, selon des images de la caméra corporelle.

La fusillade a provoqué un tollé public et l’agent Nicholas Reardon a été critiqué pour ne pas avoir utilisé d’autres outils pour calmer la situation au lieu d’utiliser son arme à feu.

Dans un verdict annoncé la semaine dernière, le policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Il devrait être condamné le 16 juin.

Chauvin risque un maximum de 75 ans de prison pour les crimes, mais purgerait probablement chaque peine consécutivement – 40 ans pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, 25 ans pour meurtre au troisième degré et l’homicide involontaire coupable au deuxième degré est de 10 ans.

Les flics ont été surveillés dans certaines villes par des militants et des responsables pour leur maintien de l’ordre Crédit: AFP

De violents affrontements ont éclaté à Chicago, à New York et au Minnesota lors des manifestations de Black Lives Matter contre les fusillades mortelles d’Adam Toledo et Daunte Wright.

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce mois-ci pacifiquement à travers l’Amérique pour manifester contre la police, mais au fil de la nuit, les tensions ont augmenté.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées et plusieurs blessées à la suite d’affrontements entre des manifestants du BLM et des flics.