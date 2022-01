Les flics à la recherche du nouveau petit ami de Mama June, Justin Stroud, après qu’il ait refait surface à Los Angeles malgré un mandat d’arrêt

Les COPS sont à la recherche du nouveau petit ami de Mama June Shannon, Thomas Justin Stroud, après qu’il ait refait surface à Los Angeles malgré un mandat d’arrêt contre lui.

June, 42 ans, a rendu public Justin, 34 ans, le week-end dernier, lorsqu’ils ont été photographiés en train de profiter d’une randonnée ensoleillée en Californie, mais The Sun peut confirmer en exclusivité que le mandat d’arrêt contre lui est toujours actif et que les autorités sont à la recherche de lui.

Méga

Mama June Shannon et Justin Stroud ont fait de la randonnée comme s’ils n’avaient aucun souci au monde[/caption] TIC Tac

June sort avec le mécanicien automobile depuis l’année dernière et a révélé qu’il était son « boo » en octobre[/caption] Prison du pays d’Autauga

Justin a actuellement un mandat d’arrêt contre lui en Alabama et les autorités le recherchent[/caption]

Un contact des forces de l’ordre impliqué dans le cas de Justin a révélé en exclusivité à The Sun qu’il y avait « un mandat d’arrêt ouvert pour son arrestation » et qu’ils aimeraient lui parler.

La star de Mama June: Road to Redemption sort avec Justin, qui avait posé devant un drapeau confédéré pour une photo dans un profil Facebook maintenant supprimé, depuis l’année dernière.

June a montré un tatouage qu’il avait fait sur ses histoires Instagram dans son état d’origine, la Géorgie, le 13 octobree.

L’HOMME RECHERCHÉ PAR MAMAN

Le mécanicien automobile de 34 ans avait violé sa probation, selon des documents judiciaires précédemment révélés par The Sun.

Les documents ont révélé qu’un mandat d’arrêt avait été émis pour l’arrestation de Justin après qu’il ne se soit pas présenté à ses réunions avec son agent de probation de l’Alabama en octobre, quelques jours seulement après avoir été vu avec la star exhibant son nouveau tatouage à Atlanta, en Géorgie.

Le mandat d’arrêt de Stroud alléguait qu’en septembre, il avait été expulsé de MOM’S Rehab en Alabama pour suspicion de toxicomanie.

«Le 14 septembre 2021, vers 22 heures, M. Stroud semblait avoir les facultés affaiblies alors qu’il se trouvait dans la cafétéria de l’établissement. Les caméras de sécurité de la cafétéria ont été examinées », et « M. Stroud semblait montrer des signes de déficience physique dans la vidéo.

« Lorsqu’il a tenté de parler à M. Stroud de son comportement à 22h45, il a été retrouvé évanoui dans son lit portant son travail, ses vêtements et ses bottes de travail. »





Le petit ami de June a subi un test de dépistage de drogue à l’époque; cependant, les tests sont revenus négatifs. Néanmoins, il a été expulsé de la cure de désintoxication pour toxicomanie présumée.

Le lendemain, il aurait avoué à son agent de probation qu’il avait consommé de «l’eau», également connue sous le nom de drogue de fête GHB.

L’agent de probation a noté dans le mandat que le GHB n’apparaît pas sur les écrans de dépistage de drogue de routine.

D’après le rapport du mandat, l’agent de probation semblait disposé à travailler avec Stroud à travers la prétendue erreur.

Il s’est présenté à la probation comme requis en septembre, mais ne s’est pas présenté à ses réunions de probation les 21, 22 et 25 octobre, le mandat d’arrêt contre lui ayant été délivré le 26 octobre.

Le bureau du procureur a déclaré au Sun à l’époque: «En octobre de l’année dernière, il y avait un mandat d’arrêt contre lui et une ordonnance émise.

« Le mandat d’arrêt concernait une violation de la probation en octobre. Il a été condamné en avril, donc le temps entre la condamnation et le moment où il a été frappé de la violation n’a pas été très long.

Il a plaidé coupable de cambriolage d’habitation au troisième degré et de vol de biens au quatrième degré, le premier est un crime et le second un délit. Il a plaidé coupable en 2020, il a été condamné en avril 2021 et en octobre 2021, il a obtenu le mandat », a ajouté le bureau du procureur.

Le Soleil avait précédemment révélé que Stroud avait été arrêté pour possession de marijuana et d’accessoires de consommation de drogue, ainsi que pour cambriolage dans une habitation au troisième degré et vol de biens en novembre 2019. Il a plaidé coupable aux deux dernières accusations.

ROMANCE TOURBILLON

Le petit ami de la star de télé-réalité était à Vegas en décembre, mais on ne sait pas si June était avec lui.

Toujours en décembre, Mama June a posté un long message sur Facebook sur le fait d’être en couple avec quelqu’un que vous aimez vraiment.

Elle a écrit: « S’ils vous rendent vraiment heureux et qu’ils sont avec qui vous voulez être pour le reste de votre vie, assurez-vous simplement qu’ils sachent que vous les appréciez, reconnaissants et reconnaissants de les avoir et que vous avez de la chance qu’ils leur disent que vous les aimez. même toi tu es fou.

La mère de quatre enfants a rompu avec son petit ami de longue date Geno Doak au début de 2021 et a été brièvement liée à TikToker Jordan McCollum avant de partager le nouveau tatouage de Stroud et de proclamer qu’il était son « Boo », le 13 octobre.

Le tatouage de rose d’argent se trouve au-dessus d’une pièce plus ancienne que Stroud avait faite du nom de sa fille Shyanne.

Dans le clip de l’histoire d’Octobre d’Octobre, la star de télé-réalité n’a donné aucun indice sur l’identité de son nouvel amour et n’a tagué que le tatoueur, le remerciant pour la pièce.

Le 18 octobre, Stroud a montré la nouvelle encre dans un selfie de salle de bain sur sa page Instagram, marquant son emplacement à Atlanta, en Géorgie.

LA DERNIÈRE AMOUR DE MAMA A ÉTÉ ROCKY

La femme de 42 ans a eu une relation tumultueuse avec son ex Geno alors que le couple luttait contre la toxicomanie et tous deux ont été arrêtés au cours de leur histoire d’amour de trois ans.

Le Soleil a révélé en exclusivité que Geno avait été condamné à 16 mois de prison pour trafic de drogue après que son ex ait évité de justesse toute peine de prison liée au même incident de 2019.

Selon les archives judiciaires, Geno a été admis dans le système pénitentiaire de l’Alabama le 29 juillet et a reçu une date de libération du 28 novembre 2022.

La peine de Geno sera purgée par le biais du programme correctionnel communautaire basé dans le comté de Macon.

La star de télé-réalité et son petit ami de longue date ont été arrêtés devant une station-service de l’Alabama pour possession de crack le 15 mars 2019.

Geno a également été accusé de violence domestique au troisième degré, ainsi que d’une accusation de possession d’accessoires de consommation de drogue.

Les fans de Mama June s’attendent à ce que sa série Road to Redemption revienne ce printemps.

Justin Stroud/Facebook

Justin a supprimé ce compte Facebook après que The Sun ait révélé cette photo avec le drapeau confédéré[/caption] WeTV

June est sortie avec Geno Doak avec qui elle a été arrêtée pour trafic de drogue[/caption]

