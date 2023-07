Les flics à la recherche d’Emile, deux ans, disparu, enquêtent sur une NOUVELLE théorie dans une tentative désespérée de le retrouver – alors que des questions clés demeurent

Les COPS, à la recherche frénétique d’un enfant français disparu, étudient une nouvelle théorie terrifiante.

Le petit Emile Soleil, deux ans, a disparu sans laisser de trace du village du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence le 8 juillet.

Emile Soleil, deux ans, a disparu de la maison de ses grands-parents au Vernet

Les flics et les bénévoles ont ratissé le secteur mais n’ont trouvé aucune trace d’Emile

Les grands-parents d’Émile ont alerté les autorités vers 17h15, heure locale, déclenchant une recherche massive de disparus garçon.

Mais les autorités ont annulé les recherches jeudi car « aucun signe » d’Emile n’a été trouvé dans le petit hameau, qui abrite environ deux douzaines de personnes.

Maintenant, les flics enquêtent sur une théorie selon laquelle le jeune garçon pourrait avoir été heurté par une moissonneuse-batteuse.

Un agriculteur du village a déclaré à BFMTV : « Parfois, on trouve des cerfs.

« Le petit a peut-être fini dans les hautes herbes et a été heurté par une machine agricole. Ce serait terrible.

Émile, originaire des Bouches-du-Rhône près de Marseille, est décrit comme mesurant 3 pieds avec des yeux bruns et une blonde cheveux.

Le jour de sa disparition, il portait un haut jaune, un short blanc à motif vert et des chaussures de randonnée.

Il a été vu pour la dernière fois par deux personnes lorsqu’il a quitté la maison de ses grands-parents – mais ils ont dit qu’ils « l’avaient perdu de vue ».

La disparition du garçon a suscité de multiples théories concernant son sort – plusieurs questions restant sans réponse.

L’absence des parents du garçon aux yeux du public a alimenté les spéculations concernant la possibilité d’une implication de la famille dans la disparition du garçon.

Des informations ont également émergé sur leur parcours.

UN police Une source a déclaré: « Une réunion de famille avait lieu, avec plusieurs oncles et tantes de l’enfant, de tous âges, dont certains mineurs.

« Émile a été vu samedi matin, avec d’autres enfants. »

Un local a déclaré au journal français Le Figaro qu’il y avait « des querelles entre les enfants » quelques jours avant la disparition d’Emile.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que la famille du garçon soit impliquée d’une manière ou d’une autre dans sa disparition, une source proche de l’enquête a déclaré à La Depeche qu’il s’agissait d’une théorie que la police explorait entre autres.

Le maire du Vernet François Balique a déclaré que leur meilleur espoir était que le garçon ait été kidnappé.

S’adressant au Figaro, François Balique a déclaré: « Notre seul espoir maintenant est qu’il a été enlevé et qu’il est vivant. C’est la dernière chose que nous pouvons espérer et c’est déjà terrible.

« On pourrait considérer que quelqu’un voulant faire du mal à un enfant est passé par là, qu’il a vu ce beau petit garçon et l’a emmené. Il ne pourrait pas survivre seul dans la nature, c’est certain.

« Et puisque le corps du petit Emile n’a pas été retrouvé, cela signifie qu’il n’était pas seul à l’époque.

« On peut envisager un accident de voiture dans lequel le conducteur aurait paniqué et dissimulé le corps. C’est une hypothèse. »