Les flexions de bal les plus extravagantes de 2023, pt. 2

#FlexExcellence

C’est cette merveilleuse période de l’année où les lycéens dégoulinants FLEX ON US LOWLY PEASANTS avec des tenues de bal extravagantes, des véhicules luxueux et des séances photo éblouissantes qui élèvent l’événement séculaire tout en attisant l’hystérie aux yeux étoilés sur les réseaux sociaux.

Cette année, des parents célèbres, dont Monique, Dr céleste, Tammy Riveraet Erica Dixon ont célébré leurs enfants allant au bal dans des messages viraux qui nous ont rappelé à quel point le temps est rapide en volant.

Le fils de Monica, Rodneyy, l’a gardé classique dans une crème pimpante et une goutte noire qui a sauté sur le gramme.

« #Prom23 #RodneyyAndSaniyah Mon cœur a sauté un battement alors que mes yeux se remplissaient [with] larmes… I Love U Son », a écrit Monica dans la légende.

Monica a tué comme d’habitude dans le séance photo professionnelle par Cyndi Brown tout en se jumelant presque avec la date de son fils Saniyah.

Marié à la médecine Alaura, la « mini-moi » de la star Dr. Heavenly, a porté une robe bustier scintillante avec des bijoux et des embellissements irisés de Fit For A Queen.

« Prom 2023 Ma petite fille @iamalaurak Je suis si fière », a-t-elle écrit dans la légende du montage, se vantant que sa fille n’est pas seulement liée au bal mais aussi « #collegebound »

Amour et hip-hop : Atlanta La fille de Tammy Rivera et Waka Flocka, Charlie, ravie en rouge avec une robe dos nu perlée avec un train transparent magnifiquement drapé.

La superbe senior et son rendez-vous coordonné ont fléchi dans une Rolls Royce avec un intérieur rouge assorti.

« VOICI MON BÉBÉAAAAA!!!!!!!! Je suis tellement fière d’être ta maman !! Je n’ai pas pu aller au bal, donc je devais m’assurer que vous mangiez tout sans laisser de miettes !! Tammy a écrit sur une série de clips vidéo de l’envoi.

Les pops fiers de Charlie Waka Flocka a évoqué sa transformation dans les commentaires.

« Je ne sens pas ma fille sortir avec elle avant ses 25 ans… » a-t-il plaisanté avec un emoji riant. « Ces jours de poupées américaines me manquent. Arrêtez de grandir.

Autre part, Amour et hip-hop Atlanta anciens Erica Dixon et Décousu a comblé sa fille Emani d’amour lors de sa journée spéciale.

https://instagram.com/p/CrWs-1DJ4F2/

« Je suis tellement reconnaissante envers ma famille qui s’est réunie et a rendu cette journée spéciale pour mon bébé. Cela a été long à venir mais nous sommes ici par la grâce de Dieu. La dernière fois que nous étions tous ensemble au même endroit… Peu importe, vous connaissez tous l’histoire. Lol », a écrit Erica, en plaisantant sur la chaleur de la famille LHH histoire.

« Je ne peux pas exprimer à quel point je suis fier de vous. Tu es une si belle jeune femme épanouie. Je vois tellement de moi en toi et je ne pourrais pas être plus heureux. Brillez sur la petite fille ! » ajouta Erica.

Quel est votre plus beau souvenir de bal ? Pensez-vous que vos parents auraient loué un véhicule de luxe pour vous permettre de fléchir ? Dites-nous ci-dessous et profitez des flexions de bal les plus extravagantes de 2023 (jusqu’à présent) sur le dos.