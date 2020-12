MOBILE, Ala.: Michael Flowers avait 17 points pour mener six joueurs du sud de l’Alabama à deux chiffres et les Jaguars ont battu la division III Emmanuel 86-47 mardi soir.

David Walker et Kayo Goncalves ont chacun ajouté 14 points pour les Jaguars (3-1). Jamal West et Tyreke Locure ont chacun marqué 12 points. Goncalves a également eu huit rebonds et quatre blocs, tandis que West a enregistré neuf rebonds.

Tyonn Stuckey avait 14 points pour les Lions.

___

Pour plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com