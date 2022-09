Les fleurs de Neelakurinji qui fleurissent une fois tous les 12 ans attirent les touristes à Chikkamagaluru

Le quartier de Chikkamagaluru dans les monts Nilgiri du Karnataka est devenu le sujet de conversation de la ville ces jours-ci. Les gens s’y rendent en grand nombre pour voir les rares fleurs de Neelakurinji qui fleurissent une fois tous les 12 ans. Le nom de la fleur a été donné après les collines Nilgiri qui signifient les Montagnes Bleues.

Les gens, sur le site de micro-blogging, ont partagé des vidéos et des photos à couper le souffle des montagnes remplies de Neelakruinji. Un utilisateur a partagé un tournage de drone du pic Mullayanagiri couvert de fleurs. “NeelaKurinji en pleine floraison après 12 ans au sommet de Mullayanagiri, Chikmagalur Kurinji est un arbuste trouvé dans les Ghâts occidentaux, Nilgiri Hills.” : lire un extrait de la légende.

NeelaKurinji en pleine floraison après 12 ans au pic Mullayanagiri, Chikmagalur Kurinji est un arbuste trouvé dans les Ghâts occidentaux, Nilgiri Hills, qui signifie les montagnes bleues, tire son nom des fleurs bleu violacé de Neelakurinji pic.twitter.com/9tCA5NeM7X – Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) 23 septembre 2022

Il a poursuivi le fil et a mentionné qu’en Inde, on les trouve principalement dans la partie sud du pays. Principalement trouvé dans les Ghâts occidentaux du Tamil Nadu, du Kerala et du Karnataka, y compris Ooty et Munnar.

En Inde, on les trouve principalement dans le sud de l’Inde On le trouve principalement dans les Ghâts occidentaux du Tamil Nadu, du Kerala et du Karnataka, y compris Ooty et Munnar Crédit vidéo : drhemanthnaik – Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) 23 septembre 2022

Un autre a partagé une multitude de photos et l’une d’entre elles mettait en vedette l’utilisateur et écrivait : « Neelakurinji fleurit dans la chaîne de montagnes Mullayyanagiri du district de Chickmagalur au Karnataka. Un phénomène une fois tous les 12 ans.

Neelakurinji fleurit dans la chaîne de montagnes Mullayyanagiri du district de Chickmagalur au Karnataka. Phénomène une fois tous les 12 ans.#neelakurinji #chikamagalur #mullayyanagiri pic.twitter.com/5bWjSS87ep – Chethan B (@ chethan4545) 24 septembre 2022

Quelqu’un a également partagé une autre vidéo du sommet de la colline qui montre des touristes cliquant sur des images et explorant la belle gamme. Il a sous-titré la vidéo : “Après une pause de 12 ans, Neelakurinji (strobilanthes kunthiana) s’est épanoui et a pris vie sur les chaînes de collines de Bababudangiri dans le taluk de Chikkamagaluru.”

L’année dernière, le député PC Mohan de Lok Sabha a partagé de magnifiques photos de la floraison de Neelakurinji à Mandalpatti et Kote Betta dans le district de Kodagu au Karnataka. Un extrait de la légende disait: “Neelakurinji fleurit maintenant dans la réserve de tigres du temple Biligiri Ranganathaswamy (BRT), dans le district de Chamarajanagara.”

#Neelakurinji les fleurs qui fleurissent une fois tous les 12 ans avaient hypnotisé des milliers de touristes à Mandalpatti et Kote Betta dans le district de Kodagu il n’y a pas si longtemps. Neelakurinji fleurit maintenant dans la réserve de tigres du temple Biligiri Ranganathaswamy (BRT), dans le district de Chamarajanagara. Un spectacle rare ! pic.twitter.com/otXw6kWXuT – PCMohan (@PCMohanMP) 8 décembre 2021

En Inde, environ 46 variétés de fleurs de neelakurinji ont été identifiées. Parmi ces variétés, toutes n’ont pas des cycles de floraison de 12 ans. Ils peuvent aller d’une interruption annuelle à 16 ans pour fleurir.

