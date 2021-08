Les fleurs bleues de Neelakurinji du Kerala sont un spectacle à voir

C’est une vue bleue qui est un remède à tous vos bleus. Les fleurs de Neelakurinji, qui fleurissent une fois tous les 12 ans, ont fleuri à nouveau, cette fois à Shantanpara Shalom Hills à Idukki (Kerala). Neelakurinji signifie « fleur bleue » en malayalam.

Les collines de Nilgiri portent le nom de ces petites fleurs qui forment un tapis bleu sur le site de floraison.

ANI a récemment partagé une vidéo des fleurs ondulant au vent dans les collines idylliques de Santhanpara Panchayat. « Les collines de Shantanpara Shalom sous Santhanpara Panchayat dans l’Idukki du Kerala sont couvertes de teintes de bleu alors que les fleurs de Neelakurinji fleurissent, ce qui se produit une fois tous les 12 ans », a déclaré le tweet.

Selon le site Web de Kerala Tourism, « La floraison prend 12 ans, car la pollinisation des fleurs de Neelakurinji a besoin d’une période plus longue. En botanique, on parle de « mécanisme de survie » des plantes. Une pollinisation plus longue aide l’espèce à échapper à la destruction totale par les prédateurs ou même due aux changements climatiques. Alors que Neelakurinji possède la plus grande menace provenant des oiseaux et des mammifères herbivores, il est possible que la pollinisation annuelle augmente la menace biologique pour l’espèce, et il faut donc une période si longue pour fleurir.

Le site Web ajoute que pendant la saison de floraison de Neelakurinji, les coûts du miel atteignent le maximum, car le nectar collecté pendant cette saison est considéré comme suprême en termes de goût et de nutrition.

Les fleurs, au nom scientifique Strobilanthes kunthianus, fleurissent entre mi-juillet et octobre. Sur les 250 espèces de la fleur, 46 se trouvent en Inde, qui fleurissent principalement dans les Ghâts occidentaux. Outre le Kerala, les fleurs se trouvent également au Tamil Nadu et au Karnataka. La tribu Paliyan du Tamil Nadu garde le cycle de floraison des fleurs comme référence pour calculer leur âge.

La floraison de Neelakurinji est un événement majeur pour les touristes qui voyagent de loin pour jeter les yeux sur la majestueuse vue bleue. Cependant, la pandémie de Covid-19 a considérablement restreint les flux de voyageurs.

