Deborah De La Flor est fleuriste depuis plus de 40 ans. Elle n’a jamais vécu un février comme celui-ci.

« À un moment où quelqu’un vous envoie une carte » Je t’aime « , quelqu’un envoie une carte » Je t’aimais « », a déclaré De La Flor, qui prépare des bouquets et des cartes pour la Saint-Valentin – le moment le plus chargé et le plus rentable de l’année pour les fleuristes – tout en s’assurant que les autres commandes sont remplies pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause du COVID-19.

De La Flor, 62 ans, dirige De La Flor Florist & Gardens près de Fort Lauderdale, en Floride.

À trois mille kilomètres de là, à Los Angeles, le fleuriste Fernando Perata a aidé plus de 100 familles au cours des deux derniers mois qui ont perdu un membre de leur famille à cause du coronavirus. De nombreuses familles en deuil étaient des clients de longue date.

«Un jour, vous voyez ce client, le lendemain, ils sont partis», a déclaré Perata, 23 ans. Il a décrit une mère qui, depuis des années, achetait des fleurs pour ses enfants. Récemment, son fils et sa fille sont arrivés pour acheter des roses pour les funérailles de leur mère.

Perata travaille dans une zone de vente de fleurs de Los Angeles en bordure de Skid Row et du quartier de la mode, où des croix funéraires de 3 pieds faites de roses et d’ailes d’ange blanches de roses sur des chevalets bordent le trottoir à côté des ours en peluche floraux de la Saint-Valentin.

L’industrie florale de 35 milliards de dollars est peut-être plus impliquée dans la joie, le chagrin et les étapes de la famille que toute autre. Les vendeurs de fleurs approchent de la Saint-Valentin du 14 février avec le bilan américain COVID-19 de près de 460 000 morts. Dans de nombreux États, les taux de mortalité sont toujours à des niveaux records quotidiens.

Mark Chatoff, 56 ans, PDG du California Flower Mall, l’un des plus grands marchés du pays, au centre-ville de Los Angeles, a déclaré que lorsque la Californie a imposé son premier verrouillage en mars, certains fleuristes ont fermé leurs portes parce que les mariages, les diplômes, les conventions et autres grands événements ont disparu. Presque toute la nuit. Puis vinrent les funérailles pandémiques.

Ce mois-ci, Chatoff a déclaré: « C’est à la fois la Saint-Valentin et les funérailles. Nous avons été occupés à cause des funérailles. C’est doux-amer. Nous sommes occupés pour les mauvaises raisons. »

Maria Alvarez, 25 ans, une marchande de fleurs à Los Angeles, a déclaré que ses responsables de David’s Flowers avaient été forcés de refuser des familles à la recherche de fleurs funéraires en raison de la demande de la Saint-Valentin.

« C’est triste. Cela nous brise le cœur. Il est vraiment difficile de dire à une famille que nous ne pouvons pas faire de fleurs pour ses funérailles », a déclaré Alvarez. « Nous en connaissons beaucoup. Ils envoient un membre de leur famille à l’hôpital, quelques jours plus tard, ils sont décédés. Ils nous racontent leurs histoires. Ils ont le cœur brisé. »

Alvarez a déclaré qu’il était également difficile de dire aux personnes en deuil combien coûtaient les fleurs funéraires. En raison d’un resserrement de l’offre et d’une demande énorme, les prix des couronnes funéraires sont passés de 85 $ à 120 $ en quelques semaines seulement.

« Beaucoup de ces familles n’ont pas de travail. C’est beaucoup d’argent pour elles. Nous voulons les aider et leur donner le prix initial, mais nous ne pouvons pas. Les fleurs sont si chères en ce moment. »

Selon la Society of American Florists, le plus grand groupe commercial représentant l’industrie florale américaine, la plupart des fleurs vendues dans le pays sont importées d’Equateur et du Mexique.

L’augmentation des commandes ces derniers mois, dont beaucoup en ligne, a mis à rude épreuve la chaîne d’approvisionnement. Cela a conduit à un manque d’espace dans les avions et les camions pour livrer suffisamment de fleurs à temps, a déclaré Christina Stembel, fondatrice et PDG de Farmgirl Flowers, une société nationale de commerce électronique de fleurs.

Ken Freytag, 67 ans, dirige une entreprise familiale de fleuriste à Austin, au Texas, depuis plus de 40 ans. Il dit qu’il est généralement optimiste, mais ce mois-ci a été difficile – notamment parce que son fils, sa fille et ses petits-enfants ont le COVID-19.

Freytag et ses près de 50 employés relisent chaque carte à envoyer avant de l’imprimer et la joignent aux commandes de fleurs.

« Beaucoup d’entre eux sont des cartes de sympathie », a-t-il déclaré. « Je comprends ce que vivent ces familles. Nous sommes une entreprise d’émotions. »