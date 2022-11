Les flavonoïdes trouvés dans le thé présentent de forts avantages pour la santé: étude

Mettre la bouilloire tous les jours pourrait être la clé d’une vie saine, selon une étude australienne qui a révélé que la consommation de thé chez les femmes âgées avait des effets positifs.

L’étude évaluée par des pairs évaluant plus de 800 femmes âgées a révélé que les flavonoïdes – une substance naturellement présente dans les boissons telles que le thé noir et vert – pouvaient avoir des effets bénéfiques notables sur la santé.

Les participantes interrogées, toutes des femmes d’un âge médian de 80 ans, ont été déterminées moins susceptibles d’avoir une accumulation importante de calcifications de l’aorte abdominale (ACC), un marqueur de divers risques pour la santé, grâce à des apports réguliers de flavonoïdes dans leur alimentation.

L’aorte abdominale, qui est considérée comme la plus grande artère du corps, transfère le sang oxygéné du cœur vers les organes abdominaux, et l’ACC est un prédicteur fiable des susceptibilités aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et, selon cette étude récente, aux maladies cognitives dégénératives. comme la démence de fin de vie.

L’étude, qui a été menée par des chercheurs de l’ECU Nutrition and Health Innovation Research Institute, a identifié qu’une cohorte de femmes âgées sans antécédents de complications cardiovasculaires bénéficiait largement de la présence de flavonoïdes dans leur alimentation quotidienne.

L’étendue de la calcification de l’aorte abdominale (AAC) est un prédicteur majeur des événements de maladie vasculaire. Source : Artériosclérose, thrombose et biologie vasculaireSelon un communiqué de presse, les participants à l’étude qui avaient un apport plus élevé en flavonoïdes totaux étaient jusqu’à 39% moins susceptibles d’avoir une calcification artérielle étendue.

Ben Parmenter, l’un des chercheurs de l’étude, a déclaré que de nombreuses sources alimentaires contiennent des flavonoïdes en grande quantité, si le thé n’est pas à votre goût.

“Dans la plupart des populations, un petit groupe d’aliments et de boissons – particulièrement riches en flavonoïdes – contribue à l’essentiel de l’apport alimentaire total en flavonoïdes”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

“Les principaux contributeurs sont généralement le thé noir ou vert, les myrtilles, les fraises, les oranges, le vin rouge, les pommes, les raisins secs, les raisins et le chocolat noir.”

L’étude, qui a été publiée dans Artériosclérose, thrombose et biologie vasculairea examiné des femmes âgées de 78 à 82 ans à l’aide de questionnaires de fréquence alimentaire et a été ajusté en fonction de la démographie, des modes de vie et du régime alimentaire.