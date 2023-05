Les flavanols de cacao peuvent stimuler la mémoire, mais ne commencez pas à acheter du chocolat – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Si votre alimentation est pauvre en flavanols – des composés antioxydants présents dans des aliments tels que le thé vert, les pommes, les baies et le cacao – ajouter 500 milligrammes par jour à votre alimentation peut ralentir et éventuellement améliorer le déclin mental lié à l’âge, selon une nouvelle étude.

Déclin mental lié à l’âge est typiquement subtil. La condition a un impact sur la vitesse de réflexion et la capacité à maintenir l’attention et provoque des problèmes de recherche de mots, et elle ne doit pas être confondue avec la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, selon les experts.

« Les personnes âgées consommant des niveaux inférieurs de flavanols d’origine alimentaire ont obtenu de moins bons résultats dans les tests de la fonction de mémoire hippocampique que les individus consommant des niveaux plus élevés », a déclaré le Dr Ian Johnson, chercheur émérite au Quadram Institute de Norwich, un centre de recherche sur l’alimentation et la santé en Le Royaume-Uni. Il n’a pas participé à l’étude. Le hippocampe est une partie du cerveau qui régule l’apprentissage, la navigation spatiale, le stockage et la consolidation de la mémoire.

Cependant, lorsque ces mêmes personnes ont reçu des suppléments quotidiens de flavanols dérivés du cacao, leurs performances lors d’un test de rappel de mots lié à l’âge se sont améliorées, a déclaré Johnson dans un communiqué. Il n’a pas participé à l’étude, qui a été publiée lundi dans la revue PNAS Neuroscience.

Pourtant, tout impact sur la mémoire était modeste, « et limité aux personnes ayant une alimentation de qualité inférieure au début de l’étude », a déclaré le Dr Davide Bruno, lecteur en psychologie à l’Université John Moores de Liverpool au Royaume-Uni, dans un communiqué. . Il n’a pas participé à l’étude.

Que sont les flavanols ?

Les flavanols, également appelés flavan-3-ols, sont des composés qui aident à donner aux fruits et légumes leurs couleurs vives. Chaque plante peut contenir plus d’un type de flavanol, ainsi que des micronutriments nécessaires qui se complètent. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux nutritionnistes recommandent de « manger l’arc-en-ciel » pour en tirer le meilleur parti.

Tous les flavanols sont des bioactifs, des composés naturels qui affectent les processus dans le corps. Le Académie de nutrition et de diététique recommandait en 2022 un apport quotidien de 400 à 600 milligrammes de flavanols. L’association des études citées qui ont montré que les composés peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète.

Contrairement aux glucides, aux lipides, aux protéines, aux vitamines, aux minéraux et à l’eau, les flavanols ne sont pas nécessaires pour survivre. Mais tout comme les fibres, ils sont essentiels à une bonne santé, a déclaré le co-auteur de l’étude Gunter Kuhnle, professeur de sciences alimentaires et nutritionnelles à l’Université de Reading au Royaume-Uni.

« Les fibres ne sont pas essentielles à la survie », a-t-il déclaré, mais « il est vraiment important que les gens consomment suffisamment de fibres pour avoir une bonne santé cardiovasculaire et se protéger contre le cancer ».

Les découvertes de l’étude sur les flavanols, a déclaré Kuhnle, pourraient être « la première indication qu’exactement la même chose pourrait être vraie ici ».

Manger du chocolat ne marchera pas

Malgré le fait que l’étude ait testé 500 milligrammes de flavanols dérivés du cacao, cela ne signifie pas que vous pouvez obtenir des résultats similaires en mangeant 500 milligrammes de chocolat.

« Ce qui ne contient vraiment pas beaucoup de flavonoïdes, ce sont les chocolats », a déclaré Kuhnle.

Pour que les chercheurs puissent extraire autant de flavonoïdes du cacao noir que possible, l’extraction traitée a été intensément « optimisée » en laboratoire, a expliqué Kuhnle.

« La meilleure façon d’atteindre 500 milligrammes par jour est de consommer une gamme d’aliments différents contenant des flavanols », a-t-il déclaré.

De nombreux aliments contiennent suffisamment de flavanols pour atteindre ce niveau quotidien, a déclaré Kuhnle, notamment les baies, les pommes, les raisins, les nectarines et les poires. Le thé vert est une excellente source, mais seulement si vous en buvez.

« Il s’agit vraiment de thé vert, pas d’extrait de thé vert », a-t-il souligné. « Des quantités extrêmes d’extrait de thé vert (peuvent) causer des problèmes. Les gens pensent, ‘Oh, si je suis sur x, ça va, deux fois la quantité de x c’est mieux, et 10 fois c’est encore mieux.’

« C’est une des raisons de toujours être prudent avec les suppléments : il est incroyablement facile d’augmenter les quantités au-delà de ce qui est raisonnable et au-delà de ce qui est utile », a déclaré Kuhnle.

De plus, lorsqu’il s’agissait d’optimiser les niveaux de flavanols, il n’y avait « aucun avantage à dépasser ces 500 milligrammes et c’est réalisable par l’alimentation, donc il n’y a pas vraiment besoin d’aller aux suppléments », a déclaré Kuhnle.

Avis mitigés

La nouvelle recherche est une filiale d’un beaucoup plus grand Étude de mars 2022 de plus de 21 000 adultes de plus de 60 ans appelés Étude sur les résultats des suppléments de cacao et des multivitamines, ou COSMOS. Des suppléments de cacao et des subventions partielles ont été fournis par Mars Edge, un segment de Mars Inc.

Dans la nouvelle étude, 3 562 adultes ont été divisés en deux groupes – une cohorte a pris un placebo quotidien, ou une pilule de sucre, pendant trois ans. L’autre prenait une pilule quotidienne de 500 milligrammes contenant des flavanols extraits du cacao, dont 80 milligrammes d’épicatéchine, un flavonoïde longtemps étudié pour ses effets positifs sur force musculaire et débit sanguin dans le cerveau.

Plus de 1 300 des participants à l’étude ont subi des tests d’urine au début de l’étude pour déterminer les niveaux de flavanols dans leur système.

Tous les participants ont subi une évaluation cognitive de base, dans laquelle on leur a demandé d’apprendre 20 mots sur un programme informatique. Les participants à la recherche avaient trois secondes pour étudier chaque mot avant que le suivant n’apparaisse. Immédiatement après, les participants ont été invités à taper tous les mots dont ils se souvenaient. Le test a été répété chaque année pendant toute la durée de l’étude de trois ans.

À la fin de la première année, les personnes participant à l’étude qui prenaient la pilule quotidienne de 500 milligrammes et qui avaient testé dans le niveau inférieur de flavanols « ont normalisé » leurs niveaux de flavanols, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Scott Small, professeur de neurologie et directeur du Centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’Université de Columbia à New York.

Chez ces personnes, les flavanols ont également « restauré » leur déclin mental lié à l’âge à des niveaux similaires à ceux des personnes qui « avaient des taux élevés de flavanols au départ », a-t-il déclaré.

Certains experts ont interprété différemment les résultats de l’étude.

« L’étude ne fournit pas la preuve que l’augmentation de l’apport en flavanols est bénéfique », a déclaré David Curtis, professeur honoraire à l’Institut de génétique de l’University College de Londres, qui n’a pas participé à l’étude.

« Même dans le groupe qui avait initialement une faible consommation de flavanols, ceux qui prenaient un supplément de flavanols pendant des années avaient à peu près la même fonction de mémoire que ceux qui prenaient un placebo et toute différence était largement prévisible », a déclaré Curtis dans un communiqué.

Les données de l’étude ont montré qu’à la troisième année, les personnes qui avaient les niveaux les plus bas de flavanols au début de l’étude et qui ont ensuite pris le supplément de cacao se souvenaient de 7,94 mots sur 20, contre 7,63 dans le groupe placebo, une différence d’environ un quart de mot.

Cette petite différence n’était pas significative, a déclaré le Dr Jeffrey Linder, chef de la médecine interne générale à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University à Chicago.

« Dans le groupe de faible qualité de l’alimentation, il y avait une tendance significative à l’augmentation du rappel des mots dans le groupe flavanol par rapport au groupe placebo, mais il n’y avait pas de différences significatives d’une année à l’autre », a déclaré Linder, qui n’a pas participé à l’étude.

En fait, la majorité des participants à l’étude n’ont montré aucun avantage statistiquement significatif dans la mémoire de la prise du supplément de cacao, ce qui signifie que l’essai « n’a pas réussi » à atteindre le résultat escompté, a déclaré Tara Spires-Jones, professeur de neurodégénérescence et directrice adjointe du Centre for Discovery Brain Sciences de l’Université d’Édimbourg en Écosse, qui n’a pas participé à la recherche.

« En d’autres termes, il n’y a AUCUNE preuve qu’une alimentation riche en flavanols protège de la perte de mémoire », a déclaré Naveed Sattar, professeur de santé cardiovasculaire et métabolique à l’Université de Glasgow en Écosse, dans un communiqué.

«Les gens ne devraient pas se précipiter vers de telles boissons ou régimes, mais plutôt continuer à faire les choses que nous savons à 100% protéger contre de nombreuses maladies – manger mieux (et moins de calories en cas de surpoids), marcher un peu plus et bien dormir et faire tester les facteurs de risque traditionnels et , si nécessaire, amélioré », a déclaré Sattar, qui n’a pas participé à l’étude.

Recherche sur les flavanols

Small, le neurologue de l’Université de Columbia, a étudié les flavanols pendant des années et a co-écrit une étude de 2014 qui a examiné les scintigraphies cérébrales de 37 volontaires sains qui ont pris 900 milligrammes de flavanols de cacao pendant trois mois. Lui et ses collègues ont constaté une augmentation du flux sanguin dans le gyrus denté, une partie du complexe de l’hippocampe dans le cerveau, ainsi qu’une amélioration significative de la mémoire.

« Ces flavanols alimentaires … stimulent en quelque sorte la mémoire », a déclaré Small. « Il semble se concentrer sur la mémoire dépendante de l’hippocampe. L’hippocampe est un système qui ressemble à la fonction « cliquez sur enregistrer » sur nos ordinateurs. »

Small et ses collègues ont répété l’analyse sur 211 personnes âgées de 50 à 74 ans qui ont pris divers niveaux de flavonoïdes extraits de cacao pendant trois mois. Les personnes qui ont pris les niveaux les plus élevés de flavanols ont amélioré leurs performances sur l’un des trois tests de la fonction cognitive, selon l’étude de février 2021. Cependant, les scanners cérébraux d’un sous-ensemble du groupe n’ont trouvé aucune augmentation directe du flux sanguin vers la région de l’hippocampe.

Dans les deux études, les suppléments de cacao ont été fournis par Mars Edge.

D’autres chercheurs ont également découvert que les flavanols ont un avantage cognitif, bien que faible. Un février étude ont constaté que les scores cognitifs des personnes qui mangeaient le plus de flavanols diminuaient plus lentement par décennie que ceux qui en mangeaient le moins – mais la différence était très faible.

UN Élevage de novembre 2020y ont étudié pourquoi et découvert que les flavanols de cacao semblaient augmenter le flux sanguin vers le cortex cérébral, la partie du cerveau responsable de la prise de décision

« Nous ne savons pas encore avec certitude si les flavanols influencent spécifiquement le risque de maladies telles que la démence », a déclaré Le Dr Rosa Sancho, responsable de la recherche chez Alzheimer’s Research UK à Cambridge, dans un communiqué.

« Nous savons que des choses comme rester mentalement vif, rester socialement connecté et garder notre cœur en bonne santé – y compris en mangeant une alimentation équilibrée – sont importantes pour prendre soin de notre santé cérébrale à long terme », a déclaré Sancho, qui n’était pas impliqué dans le étude.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception