“Les flammes restantes sont dans une phase de combustion stable”: deux morts dans l’explosion d’une usine chimique en Chine

Scott Olson, Getty Images via AFP

Une explosion dans une usine chimique en Chine a fait deux morts et 34 blessés, ont rapporté lundi les médias officiels.

L’explosion s’est produite dimanche après-midi dans une usine du comté de Panshan, dans le nord-est de la province du Liaoning, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Douze personnes sont portées disparues après l’explosion et les blessés ont été hospitalisés pour être soignés, a indiqué CCTV, citant des responsables locaux.

“Le feu est actuellement maîtrisé et les flammes restantes sont à un stade de combustion stable”, a déclaré CCTV.

Des vidéos et des photos publiées par CCTV montraient un épais nuage de fumée et de flammes s’élevant de l’usine, et un groupe de pompiers casqués à l’extérieur de l’usine.

CCTV a déclaré que plus de 330 pompiers avaient été dépêchés pour combattre l’incendie.

Les accidents industriels sont fréquents en Chine, en raison de normes de sécurité laxistes et d’une mauvaise application.

En décembre, 18 personnes ont été piégées sous terre après un effondrement dans une mine d’or de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.