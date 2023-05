Les flammes entrent dans l’ère Craig Conroy : plus de jeunes, une meilleure communication et une meilleure gestion des actifs

CALGARY – Le poste de directeur général des Flames de Calgary a toujours été à perdre pour Craig Conroy.

Les Flames ont cherché jusqu’à 35 noms pour le poste, qui a été libéré par Brad Treliving après la fin de la décevante saison 2022-23 des Flames. Le nombre a finalement diminué jusqu’à huit, puis quatre. Il y avait des questions quant à savoir si les Flames s’éloigneraient ou non de l’embauche de Conroy en tant que directeur général, ou quelqu’un qui ressemblait à une voix plus jeune et «progressiste» dans le rôle lorsque des noms comme Dave Nonis, Marc Bergevin et Stan Bowman – des hommes qui ont dirigé des équipes avec plus ou moins de succès et de controverses – ont fait surface en tant que finalistes pour le concert.

Mais le président des opérations hockey des Flames, Don Maloney, a continué à revenir à Conroy, qui est passé d’adjoint au directeur général Jay Feaster et de directeur général adjoint de longue date sous Treliving après neuf saisons en tant qu’attaquant des Flames.

« Cette sélection n’était pas un concours de popularité. Si c’était le cas, il serait probablement un gagnant haut la main », a déclaré Maloney. « Mais ça n’avait rien à voir. Je cherchais la meilleure personne pour le poste. Et la meilleure personne est Craig Conroy.

Mardi, les Flames sont entrés « L’ère Conny », après des semaines de spéculations et d’interviews. Nonis se joindra au directeur général Conroy en tant que vice-président principal des opérations de hockey et directeur général adjoint. Brad Pascall et Chris Snow resteront en tant qu’assemblées générales, mais se verront confier des responsabilités supplémentaires. Pascall est également vice-président des opérations de hockey tandis que Snow est vice-président de l’analyse des données.

Il n’a pas fallu longtemps à Conroy pour faire sa marque et tenter de se débarrasser de toute étiquette du régime précédent : un désir pour les jeunes joueurs d’entrer dans l’alignement, une meilleure gestion des actifs, des relations améliorées entre le directeur général et l’entraîneur-chef, le maintien des relations et une communication ouverte. avec les joueurs. Ce sont toutes des choses qui ont condamné les Flames la saison dernière et la dynamique Treliving-Darryl Sutter. Même l’énergie du Ed Whalen Media Lounge était sensiblement différente de celle des mois précédents. Il y avait des rires et un certain relâchement de la part de ceux qui étaient sur le podium. Bien qu’il n’y ait eu aucun match joué et que la base de fans ait toutes les raisons de se sentir blasée la saison dernière, Conroy a au moins dit les bonnes choses pour essayer d’inspirer l’espoir.

« Je suis prêt à accepter ce prochain défi et à promettre à nos partisans que je ferai tout ce que je peux pour ramener la Coupe Stanley ici », a déclaré Conroy.

Que Conroy ait souligné ces besoins est prometteur pour une nouvelle ère du hockey des Flames. Mais avoir besoin est une chose, et obtenir en est une autre. C’est toujours à Conroy et à la direction de livrer. Ses citations de la conférence de presse de mardi le suivront alors qu’il aborde les premiers jours de son ère.

« Je pense que nous allons changer un peu le noyau. Pas les morceaux de base, mais je pense que nous allons ajouter un peu de jeunesse à la programmation.

Il y a une faction de fans des Flames qui ont sans aucun doute exprimé des soupirs de soulagement à cette déclaration. Peut-être moins pour la foule pro-reconstruction. Mais pour ceux qui veulent voir une injection de jeunesse dans la programmation des Flames, cette citation a définitivement fait des vagues. Les fans ont réclamé de voir des joueurs comme Jakob Pelletier, Dustin Wolf et Matthew Coronato entrer dans l’alignement alors que l’équipe cherchait une place en séries éliminatoires. Au lieu de cela, Sutter les a mis sur le banc. Conroy n’a pas mâché ses mots sur le fait qu’il veut voir des joueurs plus jeunes insérés dans le noyau de l’équipe et leur offrira toutes les opportunités de faire partie de l’alignement du camp d’entraînement. Cela aidera car l’équipe respecte la limite du plafond salarial.

Bien sûr, pour ceux qui regardent les contrats les plus lourds et les plus importants sur la liste et qui grincent des dents, la citation de Conroy ne donne pas non plus beaucoup d’espoir qu’ils vont passer de Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri, Jacob Markstrom ou l’un de leurs autres chers offres. Il est également important de noter que Huberdeau, Kadri et Markstrom ont chacun des clauses d’interdiction de mouvement, il est donc prudent de supposer que ce n’est pas envisageable et que Conroy a l’intention de constituer une liste compétitive pour la saison prochaine. Vers la fin de la conférence de presse, Conroy a affirmé sa conviction que le noyau serait capable de concourir la saison prochaine. Bien sûr, avec quelques changements à venir.

« J’espérais que Johnny reviendrait. Je pensais que Johnny allait revenir. Mais je ne pense pas que je laisserais cela se reproduire. »

Conroy a été interrogé sur la façon dont il ferait de Calgary une destination pour les agents libres tout en convainquant les joueurs de l’alignement de rester. Le sort de Matthew Tkachuk et de Johnny Gaudreau était sous-entendu dans la question, mais aucun des deux joueurs n’a été mentionné nommément. C’est Conroy qui a mentionné Gaudreau et a déclaré qu’il ne répéterait pas l’erreur de laisser une superstar quitter l’équipe en tant qu’agent libre sans restriction.

Il est difficile de ne pas penser à Elias Lindholm, le plus grand agent libre en attente de l’équipe l’été prochain, et à son avenir lorsque Conroy dit cela. Cela signifie que les Flames, en aucun cas, ne veulent que Lindholm joue la dernière année de son contrat et risquent qu’il parte pour rien. Conroy a déclaré que Lindholm serait parmi ses principales priorités cette intersaison et a poursuivi en disant qu’il est un joueur autour duquel vous construisez. Maintenant que Sutter et Treliving sont partis, c’est à Conroy de procéder à une réévaluation des réflexions de Lindholm sur le fait de rester à Calgary.

Le nouveau directeur général a déclaré qu’il ne commencerait pas la saison à venir avec sept agents libres sans restriction et de tous ces sept, le dossier de Lindholm est le plus urgent. Si les Flames espèrent être compétitifs la saison prochaine, il serait impératif de garder Lindholm. Mais si vous deviez vous éloigner de lui, alors vous devriez vous ouvrir à d’autres possibilités. Mais le plus important, c’est que Conroy n’a pas l’intention de traverser un autre été où les Flames doivent faire face à une mauvaise gestion des actifs. L’échange entre Tkachuk et Huberdeau est en train d’obtenir quelques facepalms maintenant, mais les Flames ont au moins récupéré des actifs de ce joueur superstar.

Oh, et ne vous inquiétez pas, nous arriverons à Huberdeau.

Il s’agit de s’amuser ! pic.twitter.com/JGAwdzJ4ye — Flammes de Calgary (@NHLFlames) 24 mai 2023

« Nous devons travailler ensemble. Nous devons être une équipe. Nous ne sommes pas l’entraîneur-chef et la direction. Nous sommes une équipe. Nous sommes dans le même bateau. Nous n’allons pas être en désaccord. Nous n’allons pas non plus être tout le temps au coude à coude. Mais nous allons avoir la même vision et la même passion pour cette équipe et la direction qu’elle va prendre, et nous allons travailler ensemble.

L’explication de Conroy sur ce qu’il voulait dans un nouvel entraîneur ne décrivait pas une personne en particulier ni même un style particulier. Mais cela impliquait certainement une relation qu’il ne voulait pas. Ce n’est pas exactement un secret que Sutter et Treliving n’étaient pas d’accord sur tout et le pouvoir de Sutter dans l’organisation a peut-être rendu les choses un peu inconfortables pour tout le monde. Alors que chaque directeur général et entraîneur-chef sont tenus d’avoir des désaccords, il est certainement remarquable de voir un directeur général mentionner l’harmonie comme un point de friction majeur pour un futur patron de banc. Ce qui est clair, c’est que Conroy ne veut pas une répétition de ce qui s’est passé à l’époque Treliving-Sutter.

Conroy a également mentionné qu’il ne serait pas opposé à l’embauche d’une personne ayant une expérience limitée en tant qu’entraîneur-chef. Cela ouvre la porte à des candidats comme l’assistant des Flames Ryan Huska, l’entraîneur-chef des Wranglers Mitch Love, ou même des noms externes comme Alex Tanguay de Detroit ou Andrew Brunette du New Jersey.

Mais la chose la plus importante à retenir est que Conroy veut un joueur d’équipe et quelqu’un qui va améliorer l’environnement pour les joueurs. C’est un retour direct à l’ère Sutter et à l’atmosphère lourde qui s’y est attardée.



Jonathan Huberdeau (Sergei Belski / USA Today)

« Je veux le voir ramener ce fanfaron. »

Huberdeau est devenu un sujet de discussion vers la fin de la conférence de presse de Conroy. Sa mauvaise première saison avec les Flames a été bien documentée depuis qu’il a été placé sur son aile à Sutter en disant qu’il avait besoin de se soulager au milieu d’un match. À compter de la saison prochaine, les Flames verseront à Huberdeau 10,5 millions de dollars annuellement jusqu’en 2031 avec une clause d’interdiction de mouvement en plus. Tant qu’il est là et qu’il est encore dans ses premières années, les Flames doivent le faire avancer et le mettre dans une situation idéale pour qu’il réussisse.

Conroy a également l’intention de parler à Huberdeau. Fait intéressant, Conroy a révélé qu’il ne faisait pas partie des entrevues de sortie de l’équipe et a reconnu qu’il n’avait pas entendu ce qu’il avait à dire.

« La saison dernière est la dernière saison », a ajouté Conroy. « C’est parti. Je n’en reparlerai plus jamais. On va avancer. »

La relation de Conroy avec Huberdeau, et celui qu’il choisit comme entraîneur-chef, sera mise à l’honneur.

« Nous avons toujours exprimé le désir de travailler ensemble. Je sais qu’en ce moment, il entraîne RINK Kelowna et il a son fils, Joe. Mais c’est définitivement quelque chose que je veux explorer pour aller de l’avant, mais je ne l’ai pas encore fait correctement.

Une dernière chose car je sais que certains d’entre vous pourraient être curieux à propos de Jarome Iginla.

Pour l’instant, il ne fait pas partie du personnel de la réception et poursuivra apparemment ses engagements à Kelowna. Mais la porte n’est pas du tout fermée sur un rôle qui lui est fait. Comme je l’ai mentionné sur Twitter il y a quelques jours, les Flames devraient envisager d’approcher Iginla avec un rôle de conseiller principal pour commencer. À Montréal, les Canadiens ont Vincent Lecavalier dans un rôle similaire sans le faire déménager à Montréal et travailler directement avec le directeur général Kent Hughes et le reste de leur personnel. Les Flames, bien sûr, ne sont pas pressés d’ajouter Iginla à leur équipe. Ils ne devraient pas non plus l’être. Mais on a l’impression que c’est une question de quand et pas si quand il s’agit de leur ancien talisman de franchise rejoignant le front office.

Lecture du dimanche matin: Jarome Iginla discute de Craig Conroy et de la façon dont il est son choix pour être le directeur général des Flames, ou un directeur général n’importe où, sa philosophie d’entraînement et un entraîneur qu’il suit pour les entraînements. @TheAthleticNHLhttps://t.co/PgcJck2RJs – Julian McKenzie (@jkamckenzie) 30 avril 2023

(Photo de Craig Conroy et Don Maloney : Larry MacDougal / La Presse Canadienne via AP)