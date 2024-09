Les flammes d’un gigantesque incendie de pipeline près de Houston s’apaisent mais continuent de brûler

PARC AUX CERFS, Texas — Un incendie qui dominait une banlieue du sud-est de Houston s’était apaisé mardi, mais continuait de brûler après une explosion massive d’un pipeline après qu’un véhicule a traversé une clôture et heurté une vanne hors sol, ont indiqué les autorités.

« Des progrès ont été réalisés alors que les équipes de premiers secours ont travaillé toute la nuit. L’incendie est nettement plus petit », selon un communiqué de la ville de Deer Park.

Les responsables de la ville ont déclaré que les enquêtes menées par la police et les agents locaux du FBI n’ont trouvé aucun rapport préliminaire suggérant une attaque coordonnée ou « terroriste » et que « cela semble être un incident isolé ».

L’enquête visait notamment à en savoir plus sur le conducteur d’un véhicule qui a été incinéré par l’explosion du pipeline, alors que les flammes ont brûlé le sol sur un large rayon, sectionné les lignes de transmission d’électricité adjacentes et mis le feu aux maisons à distance.

La police n’a fourni aucune information sur l’état de santé de la personne.

La zone d’évacuation comprenait près de 1 000 maisons et les ordres initiaux de mise à l’abri incluaient les écoles.

La ville de La Porte a déclaré avoir légèrement réduit la zone d’évacuation au sud de l’incendie du pipeline, mais n’a pas précisé combien de personnes ont été touchées.

Les opérateurs ont coupé le flux de gaz naturel liquéfié dans le pipeline, mais il en restait tellement dans les kilomètres de tubes que les pompiers n’ont pu rien faire d’autre que surveiller et arroser les maisons adjacentes.

Selon le communiqué de Deer Park, Energy Transfer, le propriétaire du pipeline basé à Dallas, s’attend à ce que l’incendie s’éteigne de lui-même plus tard mardi.

Le maire de Deer Park, Jerry Mouton Jr., a décrit la chaleur intense provenant de l’incendie qui continue de brûler depuis près de 24 heures tandis que des camions-échelles bombardent les maisons d’en haut.

Les pompiers ont été dépêchés sur place lundi matin, après qu’une explosion dans une station de vannes à Deer Park, à côté de La Porte, a secoué des maisons et des commerces, dont un Walmart. Les responsables de Deer Park ont ​​déclaré qu’un SUV avait percuté la vanne après avoir traversé une clôture sur le côté du parking de Walmart.

La porte-parole de Deer Park, Kaitlyn Bluejacket, a déclaré que quatre personnes avaient été blessées. Elle n’a pas fourni de détails sur la gravité des blessures.

La juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, a déclaré dans un communiqué que 32 kilomètres de canalisation entre les deux vannes fermées devaient brûler avant que l’incendie ne s’arrête.

Anna Lewis, qui se dirigeait vers le Walmart voisin lorsque l’explosion s’est produite, a déclaré que cela ressemblait à « une bombe qui a explosé ». Selon elle, toutes les personnes présentes à l’intérieur ont été précipitées à l’arrière du magasin, puis emmenées de l’autre côté de la rue dans une épicerie avant d’être transportées en bus vers un centre communautaire.

« Cela m’a fait peur », a-t-elle dit. « On ne sait vraiment pas quoi faire quand cela arrive. »

Geselle Melina Guerra a déclaré qu’elle et son petit ami ont entendu l’explosion alors qu’ils prenaient leur petit-déjeuner dans leur camping-car.

« Tout d’un coup, nous avons entendu une forte détonation, puis j’ai vu quelque chose de brillant, comme de l’orange, venant de notre porte arrière qui est à l’extérieur », a déclaré Guerra, qui vit dans la zone d’évacuation.

Houston, la plus grande ville du Texas, est le cœur pétrochimique du pays et abrite un ensemble de raffineries et d’usines ainsi que des milliers de kilomètres de pipelines. Les explosions et les incendies sont monnaie courante dans la région, dont certains ont été mortels, ce qui soulève des questions récurrentes sur l’adéquation des efforts de l’industrie pour protéger le public et l’environnement.

Energy Transfer et Harris County Pollution Control effectuent tous deux une surveillance de l’air dans la région et n’ont détecté aucun problème de santé, selon Bluejacket, le porte-parole de Deer Park, à partir du panache imposant de feu et de fumée qui pouvait être vu à au moins 16 kilomètres de distance à un moment donné.

La Commission des chemins de fer du Texas, qui réglemente le pétrole et le gaz dans l’État, a déclaré que ses inspecteurs de sécurité enquêtaient.

___

Les journalistes de l’AP Christopher L. Keller à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Valerie Gonzalez à McAllen, au Texas, Sean Murphy et Ken Miller à Oklahoma City et Jamie Stengle à Dallas ont contribué à ce rapport.