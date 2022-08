Les Flames signent Kadri pour un contrat de 7 ans et 49 M$ US, échangent Monahan aux Canadiens

L’intersaison sauvage des Flames de Calgary a pris une autre tournure dramatique jeudi lorsque l’équipe a signé avec l’attaquant convoité Nazem Kadri un contrat de sept ans d’une valeur de 49 millions de dollars américains.

Les Flames ont également envoyé l’attaquant Sean Monahan et un choix conditionnel de premier tour en 2025 aux Canadiens de Montréal pour des considérations futures dans le but de créer un plafond salarial pour le contrat de Kadri.

Kadri, âgé de 32 ans, était l’un des plus grands noms disponibles en agence libre après une saison d’étoiles avec le Colorado qui s’est terminée par la victoire de la Coupe Stanley par l’Avalanche.

“C’est une journée passionnante pour ma famille”, a déclaré Kadri dans un communiqué. “Je ne pourrais pas être plus ravi de rejoindre une base de fans et une organisation aussi passionnées.

« J’ai toujours aimé la ville de Calgary et j’ai hâte de donner tout ce que j’ai à cette équipe. Gagner une Coupe Stanley est un véritable honneur et cela ne fait que vous en donner plus envie. Je n’aimerais rien de plus que de voir une autre bannière à Calgary.”

"Je ne pourrais pas être plus excité. J'adore la ville de Calgary."

Kadri a récolté 87 points (28 buts, 59 passes) en 71 matchs avec l’Avalanche en 2021-22.

Il a ajouté 15 points en 16 matchs éliminatoires, dont le vainqueur en prolongation du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley contre Tampa Bay.

C’était son retour à l’action après avoir été blessé dans le troisième match de la finale de la Conférence de l’Ouest après avoir été frappé par derrière par l’attaquant d’Edmonton Evander Kane.

Kadri a été sélectionné au septième rang par Toronto lors du repêchage 2009 de la LNH et a récolté 512 points (219 buts, 293 passes) en 739 matchs en carrière avec les Maple Leafs et le Colorado.

« Nazem est un joueur très compétitif parmi les six premiers qui rend notre position au centre de la glace profonde », a déclaré le directeur général des Flames Brad Treliving dans un communiqué. “Il apporte un haut niveau de compétence et de détermination à notre groupe combiné à sa récente expérience d’un championnat de la Coupe Stanley.”

Montagnes russes hors saison

La confirmation de la signature, qui a eu lieu le jour de l’anniversaire de Treliving, a été la dernière bombe d’une intersaison en montagnes russes à Calgary qui a commencé avec la perte de l’attaquant vedette Johnny Gaudreau.

Meilleur marqueur des Flames la saison dernière (115 points) et finaliste pour le trophée Hart en tant que MVP de la ligue, Gaudreau a informé les Flames avant le début de la période de libre arbitre que nous ne re-signerions pas avec les Flames dans le désir de se rapprocher de la maison.

Le natif du New Jersey a signé un contrat de sept ans d’une valeur de 68,25 millions de dollars avec les Blue Jackets de Columbus le 13 juillet.

Calgary a ensuite été informé que l’attaquant Matthew Tkachuk, qui a connu une saison exceptionnelle avec 42 buts et 104 points, ne signerait pas de prolongation de contrat après la saison à venir.

Ce qui ressemblait à un cauchemar potentiel pour Calgary a commencé à se retourner lorsque les Flames ont vendu Tkachuk à la Floride pour un forfait qui comprenait l’attaquant Jonathan Huberdeau, qui avait 115 points la saison dernière, et le défenseur Mackenzie Weegar.

Les Flames ont ensuite enfermé Huberdeau à long terme avec une prolongation de contrat de 84 millions de dollars sur huit ans.

Ce n’est pas la première fois que les Flames tentent d’ajouter Kadri à leur alignement. Les Flames ont tenté de l’acquérir de Toronto en 2019, mais Kadri a utilisé la clause de non-échange de son contrat pour opposer son veto à l’accord. Kadri a ensuite été échangé à l’Avalanche le 1er juillet 2019.

Monahan, sélectionné sixième au total par les Flames lors du repêchage de 2013, a disputé neuf saisons à Calgary. Le triple marqueur de 30 buts n’a récolté que huit buts et 15 passes pour 23 points en 65 matchs la saison dernière.