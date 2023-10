Les Flames, la LNH et d’autres se souviennent de Chris Snow : « Un véritable exemple de force, de courage, de courage et de compassion »

CALGARY — Mercredi matin dernier, Mikael Backlund avait hâte de répandre la nouvelle.

Après une longue intersaison à s’interroger sur son avenir, Backlund a engagé les prochaines saisons avec les Flames de Calgary – la seule franchise qu’il ait jamais connue. En plus de cela, il aurait un « C » sur la poitrine. Un honneur qui comptait beaucoup pour lui. Backlund a décroché le téléphone et a appelé son ancien coéquipier devenu directeur général Craig Conroy pour savoir quand la nouvelle serait annoncée.

Conroy, dont la voix est normalement pleine d’entrain et d’énergie, était austère et sans émotion. La tragédie avait frappé. Chris Snow, le directeur général adjoint des Flames qui luttait vaillamment contre la SLA au cours des quatre dernières années, était à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiaque. Les médecins ont réussi à faire battre son cœur, mais le manque d’oxygène a entraîné une lésion cérébrale « catastrophique ». La neige est morte samedi. Il avait 42 ans.

« Je peux entendre que quelque chose n’allait pas dans sa voix », a déclaré Backlund. « Il m’a dit que Chris était à l’hôpital et qu’il était avec lui. C’était juste un lourd fardeau dans mon estomac après cela et je suis devenu très émotif en me rendant à la patinoire.

Plus tard dans l’après-midi, Backlund était assis dans une grande salle de conférence, flanqué de Conroy. Les deux hommes étaient entourés de photos d’anciens dirigeants des Flames. Conroy a préparé une surprise pour Backlund, pour que ses enfants entrent et présentent à Backlund son nouveau maillot, orné d’un grand « C » pour capitaine. Mais des sentiments incontestables de tristesse et de perte planaient sur les deux hommes, le reste de l’organisation et les médias.

« Cela ne semble tout simplement pas normal de ne pas avoir Snowy ici avec moi », a déclaré Conroy.

Depuis la mort de Snow, les joueurs ont partagé leurs condoléances et leurs souvenirs de leur ancienne AGA. Les Flames ont également rendu hommage à deux reprises avant le match et ont porté des autocollants sur leurs casques en soutien à Snow. Le soutien à Snow et à sa famille a également dépassé les murs du Scotiabank Saddledome et s’est répandu dans le monde du hockey.

Comment l’équipe a réagi

Les Flames ont publié leur vidéo hommage à Snow en ligne.

On t’aime Milou ❤️ pic.twitter.com/VICIR3r6rb – Flames de Calgary (@NHLFlames) 30 septembre 2023

Entraîneur Ryan Huska : Eh bien, je pense qu’il a été l’un de mes plus grands soutiens pour m’aider à obtenir ce travail. Il compte donc beaucoup pour moi. C’est une période difficile. Et nous sommes là pour leur famille. C’est de cela que nous parlons ici. Vous avez le cœur brisé par ce qu’ils traversent en ce moment.

La seule chose que nous n’avons jamais vue, et je pense que Craig (Conroy) y a fait allusion hier, vous ne l’avez jamais vu s’apitoyer sur son sort ou sur ce qu’il traversait. Je pense que quand vous parlez de gens qui le considèrent comme une source d’inspiration, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas le faire. Il n’a jamais passé une mauvaise journée, compte tenu de ce qu’il traversait. Et il a continué à faire son travail au mieux de ses capacités, chaque jour. Ce n’est donc pas une chose facile.

Directeur général Craig Conroy : Étant à l’hôpital avec lui il y a quelques jours, on ne veut jamais le voir comme ça. Mais juste pour savoir à quel point il s’est battu et ce qu’il a fait contre la SLA. Son objectif est un jour, c’est juste parti. Nous n’en parlons pas. Cela sera toujours son héritage, c’est ce qu’il veut. Pour moi, le regarder se battre pendant cinq ans et voir comment ça s’est passé. Évidemment, nous espérions que cela durerait 25 ans. Lorsqu’il est assis au bureau (et qu’il subit) tous les traitements, il dit : « Je me sens bien ». Malheureusement, probablement au cours de la dernière année depuis Noël, la situation a en quelque sorte changé et nous voilà aujourd’hui. Mais on essaie de penser à toutes les bonnes choses qu’il a faites pour l’organisation et c’est assez spécial.

Nous n’avons qu’une seule vie et nous devons la vivre et la vivre pleinement. Et c’est ce qu’il a fait pendant cinq ans. Lorsqu’il a reçu ce diagnostic ce jour-là, après six à 12 mois, c’était difficile. Je suis assis à la table de ma cuisine et Cohen est assis en face de moi. Mais à partir de ce moment-là, je ne l’ai plus jamais entendu se plaindre une seule fois. Je ne l’ai jamais entendu, tout ce qu’il a vécu. Une véritable inspiration. Cela remet toujours les choses en perspective et il va vraiment me manquer. Mais même lorsque je l’ai vu le dernier jour, j’ai pensé qu’il avait l’air en paix lorsque j’ai quitté la pièce. Je ne veux plus jamais le revoir comme ça. C’est ce que j’ai dit. Donc, je ne suis pas retourné (le voir) parce que je veux penser à la façon dont il était quand nous étions tout le temps ensemble.

Défenseur Rasmus Andersson : Chaque fois que vous le voyez, il a le sourire aux lèvres. Juste un travailleur acharné. J’ai adoré le hockey, j’ai adoré les Flames. Il est là depuis que j’ai été repêché. C’est le genre de gars vers qui vous auriez pu vous adresser si vous vouliez améliorer votre jeu. Il serait le premier à vous aider et à vous montrer les statistiques dans lesquelles vous êtes bon et ce que vous devez améliorer. Vous vous sentez tellement triste pour lui et toute sa famille.

Chris Snow, il respirait les Flames de Calgary. Il en a adoré chaque seconde. C’était une sacrée personne. Grand père de famille. Un sacré père. On relativise ça et ça fait réfléchir, c’est sûr. Et nous pouvons certainement trouver cela comme source d’inspiration.

Défenseur Noah Hanifin : C’est difficile à entendre. Snowy est vraiment un gars génial. Je le connais depuis six ans maintenant. Il a toujours apporté une énergie tellement positive à la patinoire, quelle que soit sa situation. C’est assez inspirant de voir ça. Évidemment, c’est des moments super tristes pour lui et sa famille. Mais nous sommes tous dans le même bateau, avec lui et nous prions pour lui. Et j’espère que sa famille va bien.

L’attaquant Jonathan Huberdeau : Ce n’est pas facile. C’était une triste journée hier. Ce gars a mis tout son cœur à travailler pour l’équipe. Même s’il recevait un diagnostic de SLA, il était toujours là, tous les jours. Travailler dur. L’année dernière, ça ne s’est pas bien passé. Il envoyait des SMS. Chaque jour, il travaille pour sa vie. Il a pris le temps de m’envoyer un texto, et cela en dit long sur la personne. Il a consacré sa vie à cette équipe. C’est un triste jour pour nous et évidemment, nous sommes là pour sa famille, ses enfants et sa femme aussi.



Brad Treliving et Chris Snow (Photo : GNHLI via Getty Images)

L’ancien patron des Flames de Snow répond

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving, a passé neuf ans à titre de directeur général des Flames, Snow travaillant au sein du front office. Dans son déclarationTreliving s’est dit dévasté par le décès de son ancien collègue.

« « Snowy » était un véritable exemple de force, de courage, de courage et de compassion. En plus d’être un collègue exceptionnel, il était un ami précieux qui a profondément marqué nos vies », a déclaré Treliving. «Son intelligence n’avait d’égal que son incroyable gentillesse, sa prévenance, son amour et son dévouement inébranlables envers sa famille et ses amis.

« Chris nous a tous inspirés alors qu’il affrontait de front le combat acharné contre la SLA, refusant de se laisser définir ou de faire dérailler son esprit.

« Au nom de ma famille et de l’organisation des Maple Leafs de Toronto, nous envoyons nos pensées et nos prières à son épouse bien-aimée Kelsie, à son fils Cohen et à sa fille Willa pendant cette période inimaginablement difficile. Puissent-ils trouver du réconfort en sachant que l’héritage d’amour et de force de Chris perdurera pour toujours.

La ligue rend hommage

Les équipes de la LNH ont également apporté leur soutien, soit par le biais de déclarations écrites, de tweets ou de commentaires publics. Après un match préparatoire des Capitals de Washington, l’entraîneur Spencer Carbery hommage rendu neiger.

« Avant de commencer ce soir, juste au nom de l’organisation et de moi-même, je veux simplement envoyer des pensées et des prières à la famille Snow et à l’organisation des Flames », a déclaré Carbery. « J’ai suivi la famille de près au cours des deux dernières années. Je ne connais pas personnellement Kelsie ou Chris, mais juste l’histoire de leur famille, leur chagrin et leur courage – nous pensons beaucoup à eux en ce moment.

Le vice-président exécutif des Canadiens de Montréal, Jeff Gorton, a publié un déclaration au nom de l’équipe en anglais et en français.

« Malgré les nombreux obstacles qui se sont présentés sur ce chemin, Chris n’a jamais cessé de faire preuve d’un énorme courage », a déclaré Gorton. « Chris est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes dans la LNH, car il n’a jamais abandonné sa lutte contre la SLA. Nos pensées vont à sa femme Kelsie, à ses enfants Cohen et Willa, à sa famille et à toute l’organisation des Flames de Calgary.

Le commissaire Gary Bettman a également publié un déclaration de sa propre.

« La famille de la Ligue nationale de hockey est profondément attristée par le décès du directeur général adjoint des Flames de Calgary, Chris Snow, un homme remarquable dont la lutte courageuse et acharnée contre la SLA a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes », a déclaré Bettman. « Étudiant innovant de notre jeu doté d’une expertise en analyse de données, Chris a supervisé la création et le développement du département d’analyse des Flames et a exercé une influence sur toutes les facettes de la prise de décision relative aux opérations de hockey du club. Mais avant tout, il était le mari bien-aimé de Kelsie, un père dévoué de Cohen et Willa et un ami de tous les joueurs de hockey qui avaient la chance de le rencontrer.

« La volonté des Snow de partager les épreuves et les triomphes du long voyage de Chris contre la SLA a inspiré de nombreuses personnes et a profondément accru la prise de conscience de la nécessité de trouver un remède à cette maladie débilitante. La LNH présente ses plus sincères condoléances à la famille Snow, à l’organisation des Flames de Calgary et à tous ceux qui ont été touchés par cette personne spéciale.

Hommage à Eddie Vedder

Le leader de Pearl Jam, Eddie Vedder, a dédié la chanson « Just Breathe » à Snow lors d’une récente performance le week-end dernier. Vedder auparavant participé dans un défi sur les réseaux sociaux nommé #TrickShot4Snowy en soutien à la lutte contre la SLA.

Juste une nouvelle déchirante. Eddie Vedder a dédié « Just Breathe » à Chris et à la famille Snow samedi soir. https://t.co/do4WL3qfG4 pic.twitter.com/xGwDZeTzJQ – Kévin Jackson (@glove20kj) 1 octobre 2023

(Photo du haut de Chris Snow : Jim Davis / The Boston Globe via Getty Images)