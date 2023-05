Les Flames de Calgary annoncent Craig Conroy comme nouveau directeur général

Les Flames de Calgary ont été promus de l’intérieur et ont donné à l’ancien joueur Craig Conroy son premier poste de directeur général de la LNH.

Les Flames ont annoncé le joueur de 51 ans de Potsdam, NY, comme prochain directeur général de l’équipe dans un communiqué mardi.

Conroy a été directeur général adjoint des Flames pendant neuf saisons.

Il a fait son apprentissage sous Brad Treliving, qui a quitté les Flames en avril après neuf ans.

Le président des opérations de hockey, Don Maloney, a été directeur général par intérim jusqu’à la promotion de Conroy.

« Merci au groupe propriétaire des Flames pour la confiance qu’ils ont démontrée en m’offrant cette opportunité », a déclaré Conroy dans un communiqué. « Au cours des 12 dernières années, j’ai consacré du temps à tous les aspects de nos opérations de hockey pour me préparer pour aujourd’hui.

« Je suis prêt à accepter ce défi et à promettre à nos fans que notre équipe fera le travail nécessaire pour les rendre fiers sur le chemin de la livraison d’un championnat. »

Conroy a disputé un peu plus de 1 000 matchs dans la LNH, dont la moitié avec les Flames.

Peu de temps après avoir pris sa retraite, il a rejoint le front office de Calgary en 2011 en tant qu’assistant spécial de Jay Feaster, alors directeur général.

La nomination d’un nouvel entraîneur sera la première tâche de Conroy pour stabiliser une équipe qui a récemment connu sa part de drame organisationnel.

Darryl Sutter a été congédié le 1er mai moins de deux semaines après que les Flames ont annoncé le départ de Treliving.

L’embauche de Conroy sera le cinquième changement d’entraîneur de Calgary en huit ans.

Treliving a refusé une prolongation de contrat des Flames l’an dernier.

Il avait réussi une paire de mouvements à succès en signant l’agent libre Nazem Kadri et en obtenant l’ailier Jonathan Huberdeau et le défenseur MacKenzie Weegar dans un échange avec les Panthers de la Floride.

Treliving a pris ces mesures parce que l’ailier vedette Johhny Gaudreau a choisi de signer avec les Blue Jackets de Columbus et que Matthew Tkachuk, qui était agent libre avec compensation à l’époque, a indiqué qu’il voulait quitter Calgary.

Ni Kadri ni Huberdeau, avec 15 ans combinés et 133 millions de dollars de contrats entre eux, ne s’entendaient bien avec Sutter, et leur production était bien en deçà de leurs sommets en carrière.

Les Flames ont raté les séries éliminatoires par deux points après avoir atteint le deuxième tour en 2022.

Conroy portera bientôt son attention sur le repêchage de la LNH les 28 et 29 juin à Nashville, Tennessee, où les Flames ont le 16e choix au premier tour.

Pendant ce temps, cinq Flames se dirigent vers le libre arbitre cet été : les attaquants Nick Ritchie, Milan Lucic et Trevor Lewis et les défenseurs Michael Stone et Troy Stecher.

Les attaquants Mikael Backlund, Elias Lindholm, Tyler Toffoli et Dillon Dube ont chacun un an restant sur leur contrat, tout comme les défenseurs Noah Hanifin, Chris Tanev et Nikita Zadorov.