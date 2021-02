Par Karin Strohecker

LONDRES (Reuters) – Pour Cleanne Brito Machado, comme des millions de personnes dans les pays en développement à travers le monde, acheter des aliments de base comme le riz, les haricots, l’huile ou les pommes de terre signifie désormais faire des choix difficiles.

«Le caddie devient beaucoup plus petit et nous payons beaucoup plus», a déclaré la femme de 41 ans, qui travaille comme femme de chambre à Brasilia, la capitale brésilienne. «Nous avons dû renoncer aux petits voyages, rendre visite à de la famille le week-end, et nous n’avons pas pu économiser d’argent pour les urgences ou pour avoir à la banque.

Un mélange de dépréciation de la monnaie, de hausse des prix des produits de base et de perturbations liées aux coronavirus a entraîné une hausse de 14% de l’inflation alimentaire l’an dernier dans la plus grande économie d’Amérique latine – la plus forte augmentation depuis près de deux décennies. Le chiffre global masque des hausses des produits de base, comme une hausse de 76% du riz ou un doublement des prix de l’huile de soja.

D’autres pays en développement, de la Turquie au Nigéria, ont également enregistré des sauts à deux chiffres de l’inflation alimentaire. Les principaux exportateurs de blé et de maïs comme la Russie ou l’Argentine ont introduit des restrictions ou des taxes pour préserver les stocks nationaux, exacerbant les pressions ailleurs.

Les données des Nations Unies ont montré que les prix des denrées alimentaires ont atteint des sommets de six ans en janvier après avoir augmenté pendant huit mois consécutifs.

Le retour indésirable des pressions sur les prix alimentaires a mis les décideurs politiques et les investisseurs en état d’alerte, s’inquiétant de ce que cela signifie pour l’inflation au sens large alors que les économies sont encore sous le choc de la crise des coronavirus.

« Les banques centrales surveilleront de très près le niveau des prix des denrées alimentaires au cours des prochains mois car elles devront décider de réagir ou non », a déclaré Manik Narain, responsable de la stratégie des marchés émergents chez UBS.

Graphique: inflation alimentaire dans les pays émergents et FAO https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/nmopazmqyva/EM%20food%20inflation%20and%20FAO.PNG

La nourriture est l’élément le plus important des paniers d’inflation dans de nombreux marchés émergents, représentant environ la moitié dans des pays comme l’Inde ou le Pakistan, contre moins de 10% aux États-Unis.

L’histoire continue

La hausse des prix des denrées alimentaires a contribué à des troubles sociaux dans le passé. Les effets du changement climatique devraient exacerber les fluctuations des prix et la hausse des prix de l’énergie aggravera la pression.

Pour ceux comme Machado, les factures alimentaires plus élevées laissent moins à dépenser pour d’autres produits, ce qui réduit la demande d’articles du voyage au restaurant.

De nombreux pays ont déjà vu des revenus en devises fortes provenant de secteurs tels que le cratère du tourisme et ils n’ont pas la capacité de leurs pairs plus riches de pomper des mesures de relance.

Pour les banques centrales, la tentation peut être de laisser l’inflation monter et de maintenir les conditions monétaires souples pour soutenir la croissance, estiment les analystes.

« C’est un équilibre très difficile – les gouvernements des marchés émergents sont damnés s’ils le font et damnés s’ils ne le font pas », a déclaré David Rees, économiste principal des marchés émergents chez Schroders.

« En tant que décideur – choisissez-vous de soutenir votre population ou de garder les marchés heureux? »

Les économies développées considèrent généralement l’inflation alimentaire comme transitoire. Mais dans les pays en développement, les hausses persistantes des prix des denrées alimentaires dans la période précédant la crise financière de 2008 ont soulevé l’inflation sous-jacente, provoquant des années de hausse des taux d’intérêt.

RÉCIT ÉDIFIANT

À Istanbul, le vendeur du marché alimentaire Seref Geyik dit avoir vu l’effet des heures d’ouverture raccourcies par la pandémie et la hausse des prix de gros des fruits et légumes.

« Les consommateurs se tournent vers des étals moins chers, ils ne recherchent pas des produits de bonne qualité », a déclaré l’homme de 53 ans.

S’appuyant fortement sur les aliments non transformés importés, la Turquie a vu les hausses des prix des denrées alimentaires s’accélérer à partir d’août, lorsque la lire a enregistré des pertes mensuelles de 5% ou plus par rapport au dollar.

La quasi-totalité de son énergie étant également importée, la hausse des prix de l’énergie de début novembre a ajouté à la pression. Le temps sec a entravé la production de certaines cultures locales, des noisettes et châtaignes aux abricots et olives.

Graphique: Inflation dans les marchés émergents https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jznvnodxqpl/Inflation%20in%20emerging%20markets.PNG

L’expérience turque d’une inflation chroniquement élevée il y a deux décennies est un récit édifiant sur la façon dont les pressions sur les prix peuvent faire dérailler la croissance économique et briser la confiance des ménages et des investisseurs.

Le nouveau gouverneur de la banque centrale, Naci Agbal, a lancé un département dédié à la surveillance des prix alimentaires et agricoles pour servir de système d ‘ »alerte précoce ».

En janvier, la banque centrale du Brésil a abandonné les prévisions selon lesquelles les taux resteraient bas après la pression du real et la vente des marchés obligataires. Dans un clin d’œil à l’évolution des priorités, la vice-gouverneure Fernanda Nechio a déclaré que le maintien de l’inflation sous contrôle avait aidé à sortir un grand nombre de personnes de la pauvreté.

Les analystes prévoient que la Russie et l’Afrique du Sud feront le même voyage.

En maintenant les taux d’intérêt inchangés en décembre, la gouverneure de la banque centrale russe Elvira Nabiullina a souligné les effets secondaires d’une hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et de la faiblesse du rouble.

Peu de gens s’attendent à ce que les pressions s’atténuent bientôt, la demande chinoise qui a propulsé les prix mondiaux des céréales à un sommet de six ans ne montrant que peu de signes de ralentissement.

La hausse des prix du riz a provoqué des troubles dans plusieurs pays pendant la crise alimentaire de 2008, et l’inflation alimentaire a contribué aux révoltes du printemps arabe il y a dix ans.

« Nous avons vu dans le passé des manifestations de protestations apparemment au moins déclenchées par des flambées des prix des denrées alimentaires, (en particulier) lorsque les prix des produits de base augmentent », a déclaré la directrice générale de Moody’s, Marie Diron.

(Reportage de Karin Strohecker à Londres; Reportage supplémentaire de Jamie McGeever à Brasilia et Murad Sezer à Istanbul; Édité par Catherine Evans)