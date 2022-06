Les fissures du Commonwealth exposées lors d’une semaine de réunions

“Les réunions du Commonwealth ont été soit des déceptions, soit des catastrophes”, a déclaré Philip Murphy, l’auteur de “The Empire’s New Clothes: The Myth of the Commonwealth”.

Retardé deux fois en raison de la pandémie de coronavirus, le sommet a eu lieu alors que de nombreux États membres souffrent des effets désastreux du changement climatique et de la guerre en Ukraine. À une époque de circonstances économiques changeantes et de menaces croissantes pour la paix, les observateurs cette semaine doutaient que les dirigeants ici aient pu ouvrir une nouvelle voie au Commonwealth.

“Il n’y a pas de pénurie d’espoir et d’aspiration investis dans le Commonwealth”, a déclaré M. Murphy, ajoutant, “l’astuce consiste à faire en sorte qu’il réalise quoi que ce soit, et je ne vois aucun aspect de cela se produire réellement même cette année”.